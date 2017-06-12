Почему стоит развивать воображение и как это сделать?

12.06.2017 08:38

Воображение – это великий дар природы, которым может пользоваться каждый человек, начиная с самого юного возраста. Это способность внутреннего виденья, которая связана со многими аспектами нашей жизни. Это качество призвано служить на пользу человека и помогать ему в реальной жизни достигать то, что он смог увидеть внутри себя, в своих мыслях и мечтах.

Почему стоит развивать воображение?

Как правило, взрослые люди редко задумываются о том, чтобы развить свои творческие способности и фантазию. Так сложилось – ас учат быть реалистами, не «витать в облаках», не строить иллюзий и воздушных замков. Но, пренебрегая развитием воображения, мы можем лишить себя многих преимуществ. Давайте рассмотрим некоторые причины, почему стоит развивать воображение.

Во-первых, развитая фантазия способствует гибкости ума, делает мышление человека более продуктивным. Вот так, казалось бы, просто способность мечтать, а на деле получается, что фантазия тесно связана с уровнем интеллекта. То есть, развивая свое воображение, вы становитесь умнее!

Во-вторых, воображение не является бесполезной функцией, которая нужна только для дошкольников, чтобы их детство протекало веселее. Нет! Воображение помогает нам извлечь из глубин своего подсознания то, о чем мы не подозревали. Годами наша фантазия аккумулирует энергию, которая дается каждому человеку вместе с его мечтами. В тот момент, когда человек полностью готов к реализации того, что нарисовала его фантазия, скопленная энергия высвобождается и дает мощный толчок, который позволяет приблизиться к цели быстрее. Если вам нужна сила для успешной жизни, вы не имеете права пренебрегать развитием воображения.

В-третьих, благодаря своей фантазии вы можете достичь огромных высот в профессиональной деятельности или в бизнесе. Современный мир развивается в сумасшедших темпах, и с каждым годом появляется столько всего нового, что креативные идеи, как нельзя приходятся кстати. Поэтому, человек с хорошей фантазией, способный выдавать свежие идеи и решения, всегда будет иметь хорошую должность и доход.

Ну и конечно же – сила воображения, это ваша внутренняя сила, которая открывает перед вами много возможностей. Ваше воображение – это место, откуда начинаются все ваши успехи. Все, что создано сегодня человеком, когда-то родилось именно там, в маленьком участочке мозга, который сгенерировал и позволил человеку увидеть своим внутренним зрением готовый результат.

Как можно развить воображение?

На эту тему сейчас много говорят детские психологи. Они обеспокоены тем, что современные дети не имеют такого развитого воображения, как малыши из предыдущих поколений. Во всем конечно же винят действие телевиденья и различных гаджетов. По сути, телевизор, смартфон, компьютер, планшет – это полезные устройства. Но, растущему и развивающемуся мозгу, они могут быть вредными.

Почему? Причина в способе подачи информации! Чем проще и понятнее подаваемая информация, тем меньше мозгу нужно напрягаться. Воображение при просмотре мультфильма практически не задействуется. Но, если ребенок читает книгу, или слушает сказку, сразу же задействуются участки мозга, связанные с творчеством и фантазией, ведь малышу нужно активировать внутреннее зрение, чтобы визуализировать получаемую информацию.

Эта же проблема коснулась и взрослых. Не зря часто можно слышать, что от телевизора люди становятся менее изобретательными, активными и испытывают сложности даже в самых простых мыслительных процессах. Проще говоря, их мозг становится менее гибким. Поэтому, прежде всего, лучше отказаться или свести к минимуму получение информации с экранов телевизоров и компьютеров. Да, конечно же, проще просмотреть ролик, а не прочесть книгу, но если вы заботитесь о своем разуме и сознании, и стремитесь достичь высот в жизни, нужно чем-то жертвовать. Это единственное, что может помешать гармоничному развитию и активации фантазии.

Рассмотрим еще список советов, которые наоборот, поспособствуют развитию воображения.

Существует одно простое и при этом эффективное упражнение для развития отделов мозга, отвечающих за творчество. Простота в том, что его можно практиковать где угодно, и когда угодно. Суть заключается вот в чем. Попробуйте в своем воображении моделировать различные жизненные ситуации. Прокручивайте сюжет, импровизируйте, прорисовывайте в своей голове мельчайшие детали. Например, представьте себе, как вечером вы с другом встретились в кафе за чашкой чая. Попробуйте услышать эту легкую музыку, прочувствовать запах, разглядеть детали интерьера. Еще один очень популярный способ развития воображения – чтение книг. Чем чаще вы позволяете себе наслаждаться книгой, тем сильнее нагружен ваш мозг, а конкретно, отдел, отвечающий за силу воображения. Мозг – он как мышцы, чем сильнее и чаще вы его будете напрягать, тем продуктивнее он будет работать. Начинайте писать свои мысли, впечатления, эмоции. Заведите дневник, или же просто делайте это периодически, когда у вас есть свободная минутка и вдохновение. Каждый раз, когда вы записываете что-то из пережитого, или просто свои мысли, вы по-новому переживаете это, и снова задействуется ваше воображение. Действенный и эффективный способ развития фантазии – общение с людьми, которые уже сумели хорошо развить это качество. Такие люди кипят энергией и идеями, у них много планов и мечтаний, которые они хотели бы реализовать в своей жизни. Как бы странно это ни звучало, но эта энергетика передается. Позвольте себе «заразиться» этим, окунутся в атмосферу созидания и творчества, пропитаться этой энергетикой. Ну и конечно же, не забывайте о прочих творческих видах деятельности и хобби. Возможно, у вас есть давняя мечта – научиться рисовать или вязать крючком. Решайтесь и начинайте заниматься какими-либо созидательными видами деятельности, которые активируют ваш мозг, заставляя воображение развиваться.

Помните о том, что достигнув высот в развитии воображения, вы сможете прорваться вперед во многих сферах жизни. Не останавливайтесь и не дайте каким-либо обстоятельствам встать на пути у вас, и тогда вас ожидает огромный успех!

Светлана, www.vitamarg.com