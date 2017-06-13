Как правильно питаться в дороге во время путешествий

13.06.2017 08:53

Даже если вы привыкли употреблять только здоровую пищу, приготовленную на собственной кухне, не стоит ограничивать себя в ней в долгой дороге в вашем долгожданном путешествии. Лучше тщательнее подумайте, что приготовить для питания в дороге.

Никому не хочется испортить себе отдых отравлением или пищевой аллергией, а для того, чтобы таких неприятностей не произошло, стоит придерживаться принципов правильного питания с самого начала поездки, еще собираясь в дорогу.

Забудьте о "пустых" калориях

Не позволяйте себе в дороге вредную пищу, типа фаст-фуда или газированных напитков. Различные сухарики, чипсы, "сладкая" вода, которые довольно часто многие берут с собой в дорогу, являются по сути пустыми калориями. Они повышают уровень сахара в крови на короткое время, а потом так же резко вызывают чувство голода

Вместо этого лучше возьмите фрукты, овощи, зерновые хлебцы, мюсли в батончиках, потому что в них содержится много витаминов и минералов. Помните, что вареные яйца, колбасу, котлеты, копченую рыбу и соусы на основе майонеза лучше оставить дома – они относятся к категории продуктов, которые быстро портятся и не подлежат хранению без холодильника.

Здоровая альтернатива

Собираясь в дорогу, всегда заранее продумывайте рацион. Например, идеально подойдут такие продукты:

нежирный йогурт – съедайте его в первые часы пути, чтобы он не испортился;

отварное куриное филе – его можно завернуть в фольгу или сделать из него бутерброды с черным или зерновым хлебом. Его также нужно кушать в ближайшее время. А необходимые протеины при отсутствии мяса можно получить из орехов или сыра;

такие фрукты, как яблоки или бананы, отлично подойдут для перекуса в дороге, только обязательно заранее тщательно вымойте их;

овсяная каша быстрого приготовления – идеальна для питания в дороге, ее можно запарить, воспользовавшись кипятком для чая;

также можно заранее нарезать зелень, стебель сельдерея, огурец и положить в герметичный контейнер. Также можно сделать бутерброды с сыром или тунцом;

для перекуса подойдут постный крекер, злаковое печенье, тыквенные семечки и орешки.

Чем утолить жажду

В жару очень важно пить достаточное количество жидкости. Старайтесь выпивать по стакану чистой простой или минеральной воды без газа каждые 2 часа пути (в самолете каждый час). Если же вы едете с ребенком, захватите с собой детскую бутилированную воду. Также можно пить соки, однако желательно, чтобы они не содержали сахара. Также рекомендовано отказаться от колы и подобных напитков, а также алкоголя – это может привести к расстройству пищеварения и обезвоживанию.

Правильная упаковка

Чтобы обеспечить безопасное хранение продуктов, важно правильно их упаковать. Положите еду в пластиковый контейнер (его можно купить в супермаркете), или же заверните в фольгу. Овощи и фрукты поместите в полиэтиленовый пакет.

Также постарайтесь, чтобы вся пища была разделена на небольшие порции: бутерброды, орешки в маленьких пакетиках, на один раз. В дороге вам также понадобятся: стаканы, ложки, вилки, миски и ножи. Конечно, будет удобнее, если все это будет одноразовое. Сразу отпадет проблема мытья посуды. Также обязательно захватите антибактериальные влажные салфетки или спрей-антисептик.

Не поддавайтесь искушению

Окружающие запахи пищи могут провоцировать на внеочередной обед. Чтобы сдерживать свой аппетит, нужно научиться отвлекаться. Возьмите в дорогу интересные журналы и книги, плеер с хорошей музыкой, захватите ноутбук с позитивными фильмами, комедиями.

Так вам это поможет скоротать длительные часы путешествия и избавит от скуки. Если вы любите общаться с людьми, познакомьтесь с соседями в транспорте, потому что общение также является полезным и отвлечет ваше внимание от еды.

Автомобильные нюансы

Отправляясь в отпуск на машине, мало кто задумывается о здоровом питании в дороге, полагаясь на бутерброды, гамбургеры и кофе в придорожных кафе, что может привести к неприятностям, особенно для детей.

Чтобы обеспечить безопасное хранение продуктов, важно правильно их упаковать. Положите еду в пластиковый контейнер (его можно купить в супермаркете), или же заверните в фольгу. Овощи и фрукты поместите в полиэтиленовый пакет.

Поэтому приобретение небольшого холодильника или термосумки помогут не только сохранить отличное самочувствие, но и сэкономить средства на продуктах. В этом случае, можно взять с собой разнообразные фрукты, овощи, сыр, ветчину, яйца, йогурты, шоколад и несколько дней не беспокоиться об их сохранности.

Источник 24 канал.