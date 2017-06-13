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Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО
Военная тема продолжает оставаться одной из главных в Украине. Конфликт на Донбассе длится уже четвертый год и конца-края ему пока не видно, однако очевидно, что ситуация зашла в глухой тупик, из которого следует искать выход. По мнению, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, Украине следует и вовсе заканчивать с АТО и переходить к альтернативному формату защиты о российской агрессии.
В связи с этим "Обозреватель" решил обратиться к компетентным в военном деле специалистам, которые рассказали нам о том, видят ли они альтернативу АТО.
Военный эксперт Олег Жданов
Альтернатива - одна единственная. Это объявление войны и введение военного положения. Хотя есть еще одна альтернатива. Можем сдаться: признать особый статус Донбасса и провести там выборы. Но если 3 года Петр Алексеевич стоит насмерть, то сейчас он согласится вводить военное положение? Конечно же нет. Просто Турчинов пытается хоть как-то напомнить о себе и удержаться на плаву в океане украинской политики.
Руководитель ассоциации "Союз участников миротворческих операций", военный эксперт Сергей Грабский
На мой взгляд, АТО в ее нынешнем виде не исчерпала всех своих возможностей. Но к сожалению мы находимся в положении, когда опасность для национальной безопасности Украины растет и зреет. Ситуация усложняется. У нас народ просто привык, что АТО идет где-то на востоке и все, но ситуация в нашем конкретном случае иная. Угроза существует с северного направления, одесско-молдовского и восточного. Есть опасность и со стороны Беларуси. То есть расширять АТО нужно.
Но военное положение ни в коем случае не может быть альтернативой. Наша экономика этого не выдержит. Нужно понимать, что военное положение предусматривает наличие подходящих кадров для обеспечения военного управления государством.
Военное положение будет означать значительные ограничения для работы банковского сектора, масс-медиа, деятельности партий и т.д. Военное положение - это для нас крайняя мера, если мы будем противостоять открытой агрессии. На сегодняшний день мы не можем позволить милитаризацию экономики.
Генерал-майор, экс-военный представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук
У нас есть реальная российская агрессия, которая связана с аннексией Крыма и постоянными поставками на территории Украины российского оружия, техники и боеприпасов. Как заявил министр обороны, на Донбассе находится 600 танков, больше 1300 артиллерийских систем и более 300 систем залпового огня. До начала российской агрессии там не было ни одного танка, "Града" или БМП. То есть это война.
Вместе с тем военными методами нельзя решить проблему территориальной целостности Украины. Только политические, дипломатические и социальные методы - только таким способом можно решить проблему. Названные мною методы должны идти параллельно с АТО. Политические, экономические, дипломатические, социальные направления работы. Это все должно быть в комплексе.
Теги: Донбасс, альтернатива, Освобождение Донбасса, АТО
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