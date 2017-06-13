Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"

13.06.2017 17:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"

Нынешняя ситуация в оккупированном Донбассе - не в пользу агрессора, войска которого обречены на востоке Украины на роль "пушечного мяса". Как в начале оккупации, когда силы АТО были не достаточно сильны, уже не получится. И если вдруг в нездоровых головах кураторов "Новороссии" созреет план полномасштабного наступления, то террористы погибнут в кровавой мясорубке. Украина сегодня сильна настолько, чтобы остановить любые поползновения оккупантов, уверен блогер Серж Марко, сообщает "Диалог.UA".

Донецкую и Луганскую области в качестве плацдарма России уже будет сложно использовать, поскольку эти территории легко мониторятся нашими военными, и любая переброска вражеской техники, и уж тем более живой силы, сразу будет замечена. В случае наступления, ответная реакция Украины будет максимально жесткой. "Откроются ворота в бригадах ВДВ, рванут десантники на подмогу, авиация, крупнокалиберная артиллерия. Не получится уже так, как в 2014 году", - подчеркивает блогер. Кроме того Марко говорит, что Кремль осознает - положение на востоке Украины далеко не в его пользу. "Все, что они смогут сделать – это выдвинуть штурмовую группу и сделать еще одну мясорубку, в которой погибнут тысячи", - добавляет Марко. Сегодня оккупантам в Донбассе приготовлена незавидная участь, боевиков на фронте много, на самом деле. И то, что ряды террористов катастрофически редеют, признали даже главари "освободителей". "Скрываются колоссальные вражеские потери. Они так могут еще годами умирать на передовой линии", - резюмирует Марко.



Теги: Россия, Донбасс, прогноз, гибель, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх