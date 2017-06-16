Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже

16.06.2017 07:06

Конечно, не надо думать — вот я сейчас съел полезное, вышел на солнышко и краа-а-асиво загорел! Конечно, продукты, даже самые лучшие такой эффект не дадут. Но они способны защитить кожу от вредного ультрафиолета. А также подготавливают ее для бронзирующей процедуры.

Есть определенные продукты, которые стимулируют выработку меланина и сохраняют бронзовый цвет кожи на более длительное время. Есть 5 главных ингредиентов, которые помогают в естественном процессе загара.

+ Первый — аминокислоты тирозин и триптофан. Они стимулируют выработку меланина в коже — пигмента, который придает коже цвет загара.

+ Второй — бета-каротин, защищающий кожу от свободных радикалов. Бета-каротин активизирует естественную защиту организма от солнечного излучения, ожогов, предотвращает разрушение мембраны клеток. Так же, как меланин, этот пигмент откладывается в коже и придает ей определенный оттенок.

+ Третий — витамин Е. Мощнейший антиоксидант, обеспечивает защиту от свободных радикалов и защищает кожу от преждевременного старения.

+ Четвертый — селен — защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей и помогает избежать неприятных последствий загара — сухости кожи, ожогов. Укрепляет иммунную систему.

+ И пятый — ликопин, который в два раза увеличивает естественную защиту кожи от свободных радикалов, ускоряет выработку меланина и обеспечивает получение красивого загара.

Разумеется все эти пять полезных элементов можно найти в продуктах питания. В каких-то их больше, в каких-то меньше. Итак, наши лидеры:

1. Морковь

Содержит большое количество бета-каротина. Помогает сохранить загар на более длительное время. Особенно эффективен с этой точки зрения морковный сок. Перед принятием солнечных ванн советуется выпить стакан свежевыжатого морковного сока.

2. Абрикосы

Содержат бета-каротин, витамины группы B, РР, фосфор, железо, биофлавоноиды. Ускоряют появление загара, обеспечивают защиту от ультрафиолета. Чтобы получить более интенсивный оттенок, нужно съедать примерно 200 г абрикосов в день.

3. Персики

Содержат калий, железо, бета-каротин, витамины С, РР, группы В. Способствуют выработке пигмента меланина, предотвращают появление ожогов, защищают кожу, обеспечивают ровный загар.

4. Виноград

Содержит витамины А, РР, С и группы В, а также аскорбиновую кислоту. Предотвращает кожные заболевания, убивает вредные клетки, укрепляет иммунитет и позволяет сохранить организму здоровый водный баланс.

5. Спаржа

Содержит аспарагин, большое количество витамина А, а также витамины С, РР и группы В. Обеспечивает защиту кожи от ультрафиолетовых лучей и эффективно препятствует развитию рака кожи.

6. Дыня

Содержит витамины В1, В2, РР, С, калий, железо, бета-каротин. Ускоряет появление загара и усиливает цвет. Рекомендуется съедать 300 г дыни ежедневно для получения ровного и красивого загара.

7. Томаты

Содержат ликопин, витамины группы В, минералы. Предотвращают окисление и обеспечивают профилактику рака кожи. Ускоряют появление загара. Всего полстакана ( 60-100 г) томатного сока помогают защитить кожу от ультрафиолета так же, как солнцезащитный крем с низким уровнем SPF.

8. Шпинат

Содержит бета-каротин, витамины РР и С, лютеин. Сохраняет загар на коже на более длительный срок, защищает от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Позволяет получить более насыщенный бронзовый оттенок кожи.

9. Брокколи

Содержит витамины А, С, Е, группы В. Прекрасный источник антиоксидантов и защитник кожи во время, до и после инсоляции. Обладает лечащим эффектом: уменьшает покраснения и отеки кожи, полученные вследствие злоупотребления солнечными ваннами.

10. Арбуз

Содержит ликопин, витамины В1, В2, РР, С, калий, железо и бета-каротин. Ускоряет появление загара и защищает клетки кожи от ультрафиолета, нормализует водный баланс не только кожи, но и всего организма.

11. Рыба и морепродукты

Содержат витамины A, D, E, группы В, кислоты омега-3 и 6, тирозин. Обеспечивают защиту кожи от вредных ультрафиолетовых лучей, нейтрализуют действие свободных радикалов, восстанавливают водный баланс, предотвращают сухость и шелушение кожи.

12. Мясо и печень

Содержат целый комплекс микроэлементов, а также являются источником тирозина. Особенно стоит обратить внимание на говяжью, свиную печень и красное мясо. Они стимулируют выработку меланина и помогают загару продержаться на коже дольше.

Враги загара: от чего лучше воздержаться

Некоторые продукты замедляют процесс выработки меланина и тем самым препятствуют появлению загара. К ним в первую очередь относятся:

соленые, маринованные и жареные блюда;

копчености, в том числе колбасы;

шоколад, кофе, какао;

кукуруза;

петрушка;

алкогольные напитки: пиво, коктейли, аперитивы;

Также забудьте на время о низкокалорийных диетах — урезанный рацион питания может стать причиной едва заметного и даже неровного загара.

Цитрусовые — то ли враг, то ли друг

Цитрусовые, богатые витамином с, с одной стороны, надежно защищают кожу от действия свободных радикалов, спасая от раннего старения и морщинок. С другой — этот добрый витамин тормозит выработку меланина.

Поэтому злоупотреблять богатыми витамином С фруктами и ягодами (например, смородина, вишня) не стоит, но и отказываться от них совсем нельзя. Ешьте в меру, и те, что с яркой окраской — апельсины, клубнику и т.д

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на kp.ru