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Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!
Если вечерами на ваших ногах стали оставаться глубокие следы от, казалось бы, вовсе не тугих резинок носков и гольф, а также без видимой на той причины у вас резко увеличился вес, стали малы ваши любимые туфли, появились отеки, целлюлит и мешки под глазами – всё это может быть симптомами накопления лишней жидкости в организме.
Задержка жидкости — хотя и неприятный, но чаще всего вполне безопасный синдром. Тем не менее необходимо проконсультироваться с врачом, для исключения заболеваний, которые также могут сопровождаться отеками, например болезни почек, органов кровообращения и нарушение обмена веществ.
- 1 г гликогена цепляет к себе 4 г воды.
Определить, есть ли у вас отеки или нет, можно таким образом: нажмите пальцами на кость голени. Если остается след от пальцев, то это признак того, что ваши ноги отекли. Но отеки могут носить и скрытый характер. Их диагностировать могут врачи, с помощью регулярного взвешивания, измерения артериального давления и контроля анализа мочи.
Причины отеков и задержки жидкости в организм
- Неправильное питание, которое приводит к нарушению баланса электролитов: ионов натрия, калия и хлора.
- Избыточное питье, когда поступление жидкости превышает ее выведение.
- Малоподвижный образ жизни.
- Прием некоторых лекарств и контрацептивов.
- Привычка закидывать ногу на ногу, преимущественно стоячая или сидячая работа, жара и усталость ног, неудобная, тесная обувь – всё, что приводит к нарушению циркуляции крови в ногах.
- Беременность и изменения в организме, которые ее сопровождают.
- Предменструальный синдром.
- Болезни почек, органов кровообращения и пищеварения, нарушение обмена веществ ряд других заболеваний.
Как самостоятельно справиться с отеками
Существуют вполне безобидные меры, которые помогут снять отеки и уменьшить количество жидкости в вашем организме.
Водосточная диета Линды Лазаридес
Мочегонных диет существует много. Но на сегодняшний день самая известная и популярная из них — это Водосточная диета, написанная Линдой Лазаридес.
Суть этой диеты: отеки и лишний вес возникают не из-за того, что мы пьем много воды, а из-за того, что некоторые вещества задерживают ее в организме. Значит, проблему отеков можно решить, отказавшись от этих веществ — прежде всего от соли и углеводов.
Нельзя употреблять продукты:
Сахар, мед, сироп и все содержащие их продукты, молочные продукты, яйца, дрожжи, любое красное мясо, соль и все соленые продукты, включая ветчину, бекон, копченую рыбу, сыры, торты, пирожные, шоколад, картофельные чипсы, масло, маргарин, жареные блюда, сливки, майонез, выпечку, соусы, подливы, жирные десерты, пшеничную муку, алкоголь и продукты, содержащие искусственные добавки.
Можно употреблять:
Соевое молоко и йогурты (натуральные, без добавок), фрукты (кроме винограда и бананов), овощи (кроме картофеля), семечки, орехи, овсяные хлопья, коричневый рис, бобовые, постное мясо птицы и рыба. Можно пить свежеотжатые соки, травяные чаи и другие напитки с низким содержанием кофеина.
Количество разрешенных продуктов не ограничено – их можно есть столько, сколько захочется.
Эффективность: за первую неделю потеря веса может достичь 6 кг (это происходит за счет потери жидкости). После темпы будут не столь заметны, но 1-2 кг в неделю — вполне реальный результат.
Регулярное обращение к этой диете за неделю до месячных может заметно облегчить ПМС, а то и вовсе от него избавить.
Травяные отвары и чаи, которые уменьшают отеки
- Зеленый чай
- Черный или зеленый чай с молоком
- Мелисса
- Брусничный чай
- Отвар шиповника
- Отвар тмина
- Отвар боярышника
- Матэ
- Вода с лимонным соком
- Комплексные аптечные сборы, в которые обычно входят: толокнянка, горец птичий (спорыш), крапива, полевой хвощ и др. травы.
Продукты, которые уменьшают отеки
- Арбуз, огурцы, дыня
- Сельдерей
- Фасоль
- Печеный картофель
- Зелёные сорта яблок
- Овёс
- Нежирное молоко и кефир
- Мед
- Сок калины, рябины
- Щавель
- Крапива
- Свёкла
Что еще помогает уменьшить отеки
- Сауна, баня, ванна
Рецепт ванны для снятия отеков и лишней жидкости
- Налейте в ванну воды температурой 37-38 С0, разведите в ней 300 г морской соли и пачку соды.
Время принятия такой ванны – примерно полчаса.
За 2 часа до ванны и 2 часа после нельзя пить.
Повторять эту процедуру можно 3 раза в неделю.
Такая ванна помогает потерять 500-700 г веса за процедуру.
Массаж и разминка
Если вы много сидите, то как можно чаще перебирайте пальцами ног, делайте круговые движения ступнями, вставайте на носочки на несколько секунд (15-20 раз). По вечерам на 10 минут ложитесь и закидывайте ноги на стену или на какую-нибудь возвышенность, а после энергично растирайте их от стоп к коленям.
Контрастный душ для ног
Контрастный душ хорошо помогает укрепить сосуды ног. Не обязательно специально выделять для этого время, после обычного приема душа смените несколько раз воду от горячей на прохладную и наоборот. Не надо включать ледяную воду, оставляйте ее той температуры, которая не раздражает вас. К более холодной воде нужно приходить постепенно. Контрастные ванны могут делаться только для ног. Основное правило таких процедур в том, что заканчивать нужно на прохладной воде.
Физическая нагрузка: бег, плавание, ходьба.
Лекарственные диуретики
Существует множество различных лекарственных диуретиков. Но самостоятельно использовать их мы вам не рекомендуем, из-за большой вероятности возникновения различных осложнений. Обратитесь за консультацией к врачу.
Внимание!
Любыми мочегонными средствами пользоваться нужно осторожно! Бесконтрольное и длительное применение мочегонных средств может привести к обезвоживанию организма, а также к нарушению водно-солевого баланса
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.newkaliningrad.ru
Теги: Донбасс, здоровье, советы, жидкость, отек
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