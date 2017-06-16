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Які хвороби лікує морська вода?
Лікування морем дуже популярний і дієвий метод. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Вчені встановили, що морська вода має дуже цілющий склад, який допоможе боротися з проблемами дихальної і травної системи, гінекологічними захворюваннями, а також артритом, неврозами, безсонням, хронічним стресом і навіть зайвою вагою.
Ще в Давньому Єгипті медики призначали морську воду пацієнтам з хворобами шлунково-кишкового тракту і кровоносної системи, а рани і різні шкірні патології рекомендували протирати нею. Пізніше цей метод назвали «таласотерапія», що в перекладі означає лікування морем. Також під час терапії використовують не тільки морську воду, а й водорості, на час рекомендують переїхати жити до моря, клімат має оздоровчий ефект.
Однак є захворювання, при яких категорично протипоказано подібне лікування, це: гострі запальні та інфекційні захворювання, дерматит, грибкові інфекції, деякі захворюваннях серцево-судинної системи і онкологія.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, вода, лечение, море
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