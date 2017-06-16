Как начать все с нуля после поражения? 5 советов

16.06.2017 09:14

Бывают такие моменты, которые делят нашу жизнь на «до» и «после». Хорошо и приятно, если речь идет о мгновениях успеха, победах, достижениях. И очень тяжело в тех случаях, когда траекторию нашего движения меняет поражение. Когда все рушится, когда поставленные цели начинают казаться недостижимыми, главное, не опустить руки. Проигрывают в этой жизни все, но сила в том, чтобы после каждого падения подниматься, и начинать свой путь заново. Как бы ни было тяжело, от того, что вы остановитесь, вам легче не станет. Более того, начав все с нуля после поражения, вы даете себе новый шанс. Вы можете стартовать по-новому, возможно, даже изменить свои цели или подкорректировать стратегию. Ниже рассмотрим несколько советов, которые помогут встать и начать движение заново после проигрыша.

Не торопитесь.

Если по каким-либо причинам вам не удалось достигнуть поставленных целей и все, что вы строили, разрушилось, не спешите стартовать! Конечно же, для каждого человека такая ситуация будет огорчительной, и по этой причине, нужно отложить ненадолго новый старт. Чтобы в эмоциональных порывах не наделать новых ошибок, лучше подождать, пока чувства улягутся и с холодной головой запланировать свой новый путь.

Анализируйте.

Вы наверняка понимаете, что поражение спровоцировали некоторые ваши ошибки. Конечно же, бывает и так, что все рушится по независящим от нас причинам. Но, если все же, в проигрыше есть и ваша вина, нужно заняться рассмотрением прошлого опыта, чтобы понять, в чем были допущены ошибки, и предусмотреть на будущее, как их можно избежать. Проанализируйте свои прошлые шаги, и попытайтесь увидеть главные моменты, в которых были допущены роковые ошибки, совокупность которых и привела к краху. Это важно понять до того, как вы начнете все заново, чтобы обезопасить себя в будущем.

Подумайте о будущем.

Оставьте свой опыт прошлого только в памяти, не сожалейте ни о чем и смотрите вперед. Там вас ожидает еще масса побед, если только вы не опустите руки. Но, нужно подумать, действительно нужны ли вам те цели, которых вы не смогли достигнуть в прошлом. Пересмотрите их, если нужно, и подкорректируйте. Но, не стоит отказываться от них только потому, что у вас не получилось с первого раза. Попробуйте представить себе свое будущее – что вы там видите? Если вы видите себя достигнувшим этих целей, то продолжайте!

Позитивные мысли.

Конечно же, сложно говорить о позитивном настрое человеку, который недавно пережил крах надежд. Но, пока вы не настроитесь на победу, нет никакого смысла начинать. Поработайте со своим мышлением, попытайтесь объяснить самому себе, что поражение прошлого может только положительно повлиять на все ваше будущее. Из каждой сложной ситуации мы выходим умнее, а главное, опытнее. Поэтому, позитивный, боевой настрой, и только он, поможет вам преодолеть все свои страхи и неверие, и начать бороться за новые победы!

Чувствуете, что уже готовы? Начинайте!

Не оттягивайте момент, когда вы сделаете первый шаг. Если откладывать на потом свой новый старт, можно просто перегореть эмоционально. Если вы уже чувствуете, что готовы все начать заново, пользуйтесь этим моментом и стартуйте! Внутренняя готовность говорит о том, что уже высвободилась необходимая энергия для того, чтобы достигнуть поставленных целей. Не забывайте об этом, ведь время проходит незаметно. Да, никогда не бывает поздно, чтобы начать все заново, но если сделать первый шаг раньше, дорожа временем, то и результаты появятся быстрее.

Не опускайте руки после поражения – это случается с каждым. Пока мы живы у нас есть еще возможности, и иногда людей отделяет от победы всего одна, новая попытка!

Сергей, www.vitamarg.com