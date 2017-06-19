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Чому виникають "мішки" під очима?

19.06.2017 07:45
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Чому виникають "мішки" під очима?

На ділянках нижніх повік іноді виникають відвисання у вигляді мішків. причин може бути багато. Детальніше у "Країні Здоров'я

Чому ж це відбувається? Причинами можуть бути ендокринні та алергічні захворювання, порушення діяльності нирок, серцево-судинної системи. У цьому випадку треба спочатку лікувати ці недуги.

Однак частіше "мішки" під очима є косметичних недоліків, які виникають внаслідок вікових змін шкіри - вона неоднакова за товщиною на різних ділянках обличчя і старіє по-різному.

Зниження пружності і еластичності м'язів століття призводить до появи складок.

Також можуть утворитися "мішки" під очима у молоді і дітей, навіть якщо шкіра не стоншена і не розтягнута.

Це часто відбувається через слабкість м'язового апарату повік або спадкової схильності до надмірного відкладенню під очима жиру.



Теги: Донбасс, здоровье, лицо, глаз, отек
 
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