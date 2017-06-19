Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!

19.06.2017 09:51

Устали мыть свою шевелюру ежедневно или через день? Вы не одни. Ниже мы поделимся с вами советами экспертов, как избавиться от этой вынужденной привычки.

Стоит знать, что ежедневное мытьё волос не просто отнимает много времени, оно ещё и вредно, потому что лишает волосы питательных веществ и натуральных масел, может привести к ломкости прядей и сухости кожи головы.

1. Не мойте голову горячей водой

Распространённая ошибка многих женщин – это мыть грязные волосы горячей водой. Вода слишком высокой температуры «очень сильно» очищает голову, что фактически ведёт к активизации выработки кожного сала. Используйте тёплую воду и делайте нежный массаж головы у корней волос. В идеале пусть волосы высохнут сами.

2. Забудьте о гладких причёсках

В случае с несвежей головой, волосы в гладких и прилизанных причёсках будут выглядеть жирными и неаккуратными. В таком случае лучше всего немного начесать волосы у корней, тем самым заполучив дополнительный объём, и собрать их в пучок или ракушку.

3. Плетите косы

Если вы заплетёте абсолютно любую косу на голове, то сможете таким образом замаскировать жирные корни волос. Причём, чем толще плетение косы, тем лучше удастся скрыть несвежесть волос. В идеале сделайте небольшой начёс на макушке головы, чтобы «закрыть» самую заметную часть грязных волос. При этом, постарайтесь сделать косу негладкой, лучше, чтобы из неё немного торчали волосы, это поможет скрыть их несвежесть.

4. Инвестируйте в качественный сухой шампунь

Сухой шампунь – это отличный способ скрыть жирный блеск волос, а также добавить несвежим волосам немного объёма. Разделите свои волосы на пряди и распылите сухой шампунь как лак для волос на корни на расстоянии около 25 см.

Если ваш шампунь в виде талька, то просто нанесите его на корни. Оставьте подействовать на 10 минут и расчешитесь. Средство обволакивает жирный волос особой оболочкой, в результате чего волосы будут казаться чистыми определённое время.

5. Оставьте сухой шампунь на ночь

Да, это может звучать несколько безумно, но это на самом деле работает. Когда ваши волосы пребывают в состоянии «вечером еще нормальные, но утром будут выглядеть несвежими», перед сном воспользуйтесь сухим шампунем и оставьте его на ночь, пусть работает. На следующий день ваши волосы будут выглядеть очень хорошо.

6. При наличии чёлки помойте только ее

Свежая чёлка поможет вам придать свежий вид всей голове, потому что волосы, которые находятся у лица, загрязняются быстрее всего и собирают больше всего жира.

7. Освежите волосы лаком для волос

Несвежие волосы можно «взбодрить» с помощью лака для волос. Нанесите лак на корни, помимо прочего, это добавит волосам объём и свежий блеск. Только обязательно используйте лак, который подходит вашему типу волос.

8. Не спешите сушить волосы феном

Если вы после мытья головы подождёте на некоторое время дольше обычного, перед тем, как начнёте сушить волосы феном, то вам удастся сохранить свежесть дольше.

9. Приобретите себе шапочку для душа

Вы даже не представляете, как сильно можете облегчить свою жизнь, просто надевая в душ шапочку на волосы. Только купите качественный товар, потому что хорошая шапочка не только защитит волосы от воды, но и спасёт их от пара, который также губительно действует на вашу укладку.

10. Руки прочь

Наверняка вы часто трогаете свои волосы, заправляете за уши, накручиваете на палец во время разговора и т.д. Но чем чаще вы трогаете себя за волосы, тем быстрее и сильнее они загрязняются. Так что держите свои руки подальше от головы.

Правильный уход за волосами

11. Пересмотрите свой рацион

Для того, чтобы ваши волосы не только выглядели свежими дольше, но и были здоровыми, следует исключить из своего рациона жареные, жирные блюда, консервы, белый хлеб и сахар. Замените эти продукты на фрукты и овощи, диетическое мясо, молочные продукты, орехи. Таким образом вы несколько притормозите работу сальных желез.

12. Не забывайте про аксессуары

Если вы являетесь обладательницей чёлки, то попробуйте поэкспериментировать с платком. С ним можно сделать разные причёски, которые не только скроют несвежесть волос, но и создадут стильный вид. Просто помойте чёлку или заколите её, или спрячьте как-то по-другому.

Причёски с платком хорошо выглядят как на распущенных, так и на собранных волосах. Они могут стать настоящим спасением для коротких волос. Также спрятать жирные волосы помогут массивные ободки и разные заколки.

13. Не забывайте мыть расчёску

Это обязательное условие. Заботиться о чистоте ваших предметов для укладки нужно регулярно, так как на инструментах остаются остатки уходовых средств, кондиционера, кожного сала. Мойте расчёски и щётки не реже одного раза в неделю с мылом в тёплой воде.

14. Поменяйте пробор

Замените косой пробор прямым или сделайте его с противоположной стороны. Всё очень просто: так как волосы быстро привыкают к конкретному положению, они пачкаются и теряют объём быстрее всего именно на месте привычного пробора. Поэтому, сменив положение волос, вы получите не только более свежий вид, но и новый образ.

15. Расчешитесь перед сном

Незадолго до сна расчешитесь и расположите волосы по верхнему краю подушки. Если у вас длинные волосы, то спать с распущенными не рекомендуется, лучше заплетите косу или соберите нетугой хвост.

Как правильно мыть голову

И напоследок дадим вам несколько советов о том, как правильно мыть волосы.

— при мытье не трите сильно кожу головы, подушечками пальцев массирующими движениями намыливайте волосы.

— перед тем, как нанести кондиционер, немного отожмите волосы, чтобы избавиться от излишек воды.

— не наносите кондиционер на корни волос.

— вместо закручивания на голове полотенца проделайте то же самое с хлопковой футболкой

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.infoniac.ru