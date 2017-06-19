ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ СУШИТЬ В ДОМА ПОСТИРАННЫЕ ВЕЩИ

19.06.2017 10:53

Исследования показали, что сушить одежду после стирки в помещении категорически нельзя.

Ведь они могут на 30% повысить влажность внутри помещения, что, в свою очередь, часто становится появление плесени. Особенно это опасно для ванных и кухонь. Плесень выделяет споры, которые нельзя увидеть или почувствовать. При попадании в дыхательные пути она может вызвать существенную аллергию.

Если у людей нет проблем с иммунитетом, то плесневые споры удаляются во время кашля или чихания. А вот у тех людей, у которых есть предрасположенность к астме, плесень может запустить реакцию, которая усиливает симптоматику болезни. В группу риска также входят люди с экземой, дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.



Так что старайтесь сушить одежду на улице, или проветривайте те помещения, где видит белье.



Чтобы плесень не попала в легкие, следует соблюдать еще несколько правил:

- все твердsе поверхности в ванной обязательно следует протирать смесью из воды, мыла и уксуса;

- не стоит хранить одежду плотно запакованной, в шкафах и комодах;

- чаще проветривайте помещение.

Источник: http://zi.dn.ua