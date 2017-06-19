Сало омолоджує і лікує

19.06.2017 08:12

Вживання сала приносить неоціненну користь організму. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Солоне свиняче сало як ніхто інший краще відповідає вимозі сучасної дієтології вживати в їжу тільки натуральний жир. Сало рясніє цінними жирними кислотами, які беруть участь у будівництві клітин людського організму, впливають на виробництво гормонів і холестериновий обмін. Ці кислоти зв'язують і виводять з організму токсини. Крім того, в салі в оптимальній, добре засвоєній формі міститься селен - речовина, нестачу якої відчуває багато жінок.



Медики кажуть, що салом дуже добре «чистити» печінку. Багатьма дослідженнями доведено, що щоденне вживання невеликої кількості сала, значно оздоровлює печінку. А через свою здатність розчиняти і виводити з організму канцерогени, сало ще й чудовий продукт для профілактики онкозахворювань. До складу свинячого сала входить така важлива речовина, як арахідонова кислота. Вона відноситься до поліненасичених жирних кислот, міститься в серцевій тканині, мозку, нирках, необхідна для поліпшення їх роботи, є невід'ємною частиною холестеринового обміну, а також сприяє гормональній та клітинної активності.



Дослідники корисної дії сала на людський організм стверджують, що для того щоб оптимізувати оздоровчий ефект сала рекомендується поєднувати сало з часником. Таке сало добре чистить судини від надлишків холестерину. Але важливо, щоб при відгодівлі свині не використовувалися гормони, і її не привезли з екологічно забрудненій території.

