Скоро день солнцестояния — один из самых магических дней в году!

19.06.2017 07:58

По мнению астрологов, день солнцестояния — самое опасное время в году. Но народные приметы говорят об обратном, раскрывая нам магическое предназначение этого интереснейшего периода.

Нестабильная энергетика самого долго дня в году может негативно отразиться на внутреннем состоянии людей. Время, когда Солнце буквально замирает на небосводе, пронизано мистической силой. В этом были уверены древнейшие жрецы Друидов, которые составили гороскоп предсказаний человеческой жизни и событий.

Летнее солнцестояние в 2017 году

По московскому времени летнее солнцестояние в 2017 году наступит 21 июня в 7:24 утра. Энергетика Солнца достигнет своей максимальной отметки, но не только небесное светило будет одаривать нас своим влиянием. Как утверждают астрологи, воздействие других планет, входящих в состав Солнечной системы, будет гораздо сильнее.

Те, кому покровительствует Солнце, будут способны гармонизовать свои черты характера, проявить скрытые таланты, генерировать идеи, творить и окружать заботой ближних. Но опасность самого долго дня поджидает людей, которые родились под опекой других планет-покровителей. Солнечная энергетика может внести свои корректировки в ваши планы и распорядок дня.

Летнее солнцестояние — поистине волшебный день. Это самый длинный день в году, за которым идет самая короткая ночь. Мощную энергетику этого дня можно использовать в своих целях — совершить старинные ритуалы, обряды и узнать свою судьбу.

Магия дня летнего солнцестояния

Испокон веков Солнце наделяли особыми магическими свойствами. Неудивительно, что период солнцестояния стали отмечать еще до нашей эры. В это время сила дневного светила достигает своего предела и оказывает на людей положительное воздействие. Считалось, что день летнего солнцестояния обладает сильнейшей энергетикой, которая способна помочь исполнить заветные мечты.

То, как ранее люди славили Солнце, теперь подарило традиции дню Ивана Купала, который до принятия христианства совпадал с астрономическим солнцестоянием. Но самый долгий день не потерял своего смысла, а наоборот, и в наши дни наполнен обрядами, ритуалами и интересными событиями:

любые ритуалы и магические действия подпитываются солнечной энергетикой и значительно усиливаются;

потусторонний мир приоткрывает свои двери, есть возможность общения с душами умерших;

астральные существа стремятся выйти на контакт;

астральные существа стремятся выйти на контакт; гадания на картах Таро, рунах, кофейной гуще дают правдивые и точные ответы на вопросы о ближайшем будущем;

любовные привороты, заговоры и молитвы обладают действенной силой в период летнего солнцестояния;

цветы лаванды, календулы, листья папоротника, вербы, рябины привлекают любовь и отлично дополняют многие ритуалы на счастливую жизнь;

Солнце — тайный целитель, поэтому любое начало по исцелению и укреплению организма обладает эзотерически мощной силой;

сбор целебных трав 21 июня поможет вам сохранить их полезные свойства, заряженные солнечной энергией и мощной силой на долгое время;

в день солнцестояния вы также можете поставить мощную защиту от поступающего зла и негатива на себя и свой дом.

Ритуал на исполнения желания

В день летнего солнцестояния 21 июня можно загадывать желания. Сплетите венок из полевых цветов. В процессе думайте о своем желании, постарайтесь испытывать при этом только положительные эмоции. Наденьте венок на голову. Это символ Солнца, символ всего бытия и жизни. Если вы на природе, то разожгите огонь и что-то пожертвуйте огню — это может быть предмет одежды, старый кошелек, обувь и прочие личные вещи.

Бросая свою вещь в огонь, скажите: «Оплачено!». Тем самым вы заплатили за исполнение своего желания. Если вы находитесь в городе, то можно зажечь свечку и аккуратно поджечь что-то мелкое из личных вещей. Будьте осторожны с огнем. Произнесите те же слова. Огонь должен потухнуть сам.

Ритуал на деньги

Если хотите привлечь поток изобилия в свою жизнь, в день летнего солнцестояния возьмите всю мелочь из своего кошелька и положите ее под порог дома или в какой-нибудь проем или щель у входной двери. Пройдет совсем немного времени, и вы ощутите, как деньги начинают появляться в вашей жизни буквально из ниоткуда.

Ритуал на перемены жизни

Чтобы в корне изменить свою жизнь, в ночь с 21 на 22 июня нужно перевернуть как можно больше предметов в своем доме. Поставьте чашки и стаканы вверх дном, переверните обувь, переверните стулья. Все, что можно поставить наоборот или вверх тормашками — переверните и поставьте.

Во время этого ритуала важно думать о том, что ваша жизнь находиться в ваших руках и именно с этого момента вы начинаете ее менять. После скажите «Дом вверх дном, другая жизнь начнется с новым днем!». Ложитесь спать. На утро по мере необходимости можете возвращать перевернутые предметы в их привычное положение.

Обряд на создание оберега

В день летнего солнцестояния принято было создавать обереги и талисманы. Самый известный оберег, который делали в этот день, это Ведьмина Лестница. Для того, чтобы сделать его, нужно взять летную желтого или золотого цвета и девять бусин любых цветов. Далее нужно будет сплести Ведьмину Лестницу.

Схема плетения оберега очень проста — нанизываете на ленту бусинки по схеме: узел- бусина-узел-свободный кусок ленты, узел-бусина-узел и т.д. Нанизывая каждую бусину, нужно загадывать по одному желанию, или же повторять одно и то же. После плетения конец и начало ленты нужно закрепить узелками. Этот оберег можно подвесить у входной двери или носить с собой.

Усилив свою энергетику, вы сможете избежать негативного влияния планет в день летнего солнцестояния.

Мы желаем вам встретить это магическое время с удовольствием, в отличном настроении. Пусть ничто не потревожит ваше внутреннее состояние!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru