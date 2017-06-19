Вот как измена повлияет на ваше тело

19.06.2017 18:34

Независимо от того, насколько вы уверены в себе, измена может навредить вам, как эмоционально, так и физически.

В исследовании, опубликованном в «Журнале социальных и личностных отношений», исследователи из Университета Невады проследили, как измена влияет на психическое здоровье и поведение людей. Они провели опрос более 200 студентов, которым изменили за последние три месяца, и были при этом в отношениях около двух лет. Вот что показало исследование:

Человек, которому изменили, может испытывать как психологические, так и физические проблемы

Когда кому-то изменяют, им часто лгут, что действительно является проблемой. Если ваш партнер регулярно вам лжет, это может вызвать чувство оправданной тревоги и паранойи, но без доказательств может показаться, что вы сходите с ума, опуская собственную самооценку и сомневаясь в своем здравомыслии.

Подобные вещи могут изменить вас, поэтому после измен часто случается, что люди колеблются и сомневаются, вступать ли им в новые отношения. Но, как показало исследование, психологический дискомфорт, который вы получаете от измены, может привести вас к рискованному поведению, например, незащищенному сексу, злоупотреблению наркотиками и алкоголем, перееданию или отказу от еды, что может нанести вред вашему физическому здоровью.

Беспокойство, которое вы испытываете из-за измены, обычно проявляется в виде физических симптомов, таких как мигрень, боли в животе, тошнота, потеря аппетита или переедание. Если вы оказались в таких условиях, немедленно обратитесь за помощью к профессионалам, пока симптомы не ухудшились.

Возложение на себя вины может ухудшить ситуацию

Спрашивая себя, что вы сделали не так, что вам изменили, вы обвиняете себя в том, что, на самом деле, виноваты в измене, хотя не имеете к ней никакого отношения. У изменщиков — личные проблемы и неуверенность, которые заставляют их изменять. Часто изменщики чувствуют себя недооцененными или несущественными в своих отношениях или в жизни в целом. Измена дает им ощущение значимости и «поглаживает» их эго.

Согласно исследованию, люди, которые обвиняли себя в том, что им изменили, более склонны к рискованному поведению. В то время, как исследователи не совсем уверены, почему это происходит, они предполагают, что поврежденная самооценка человека может снять их запреты к рискованному поведению или заставить их «отплатить» своему партнеру.

Что вы можете сделать

Вы должны удалить себя из этой ситуации, чтобы исцелиться. Тогда вы сможете посмотреть на произошедшие события объективно, не возлагая вину на себя.

Измена партнера — не ваша вина. Конечно, трудно перестать думать, что вы могли бы сделать что-то для ваших отношений, чтобы этого не было, но дело не в вас. На самом деле, ваш партнер просто хотел этого. Поэтому не позволяйте ситуации сбивать вас с толку и будьте добры к себе!

Источник: https://mirkrasoty.lifeс ссылкой на soulpost.ru