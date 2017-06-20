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Как навсегда забыть о болезнях

20.06.2017 08:56
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Как навсегда забыть о болезнях

Все мы в детстве, за редким исключением, ковырялись в носу. И что нам говорили наши родители? “Перестань!”, “Ай-ай-ай!”, “Фу, как неприлично!” Новые исследования показали, что ковыряться в носу и (внимание!) есть то, что мы оттуда выковыриваем, полезно для нашего иммунитета. Звучит диковато, не так ли? Давайте разбираться.
Дело в том, что в тех самых “козюльках” содержится муцин — слизистый секрет, способствующий стойкости иммунитета и не позволяющий бактериям разрушить наш защитный барьер.
Этот компонент настолько полезен, что ученые пытаются создать синтетическое вещество с аналогичными свойствами: его можно будет добавлять в зубную пасту, или делать жевательную резинку на его основе.
Однако на данный момент формула этого вещества только разрабатывается, поэтому, как ни смешно это звучит, аналога у наших соплей еще не существует.
Помимо прочего, ученые полагают, что муцин может быть полезен для лечения и предотвращения респираторных заболеваний, язвы желудка и даже ВИЧ.
Так, австралийский пульмонолог, профессор Фредерик Бищингер, считает, что люди, которые ковыряются в носу и едят эти выделения, более жизнерадостные, здоровые и находятся в большей гармонии со своим телом.
“Поедание засохших выделений из носовой полости может значительно укрепить ваш иммунитет, и это, пожалуй, самый натуральный способ из всех возможных. Сами подумайте: нос — это один из фильтров нашего организма, там содержится множество бактерий. Когда эта смесь попадает к нам в организм, она работает точно так же, как и лекарство”.
Сказать, что эта точка зрения противоречит тем, что были известны ранее — ничего не сказать. Однако она имеет под собой такую же научную основу, как и предыдущие.
Просто они делали акцент на патогенных бактериях, которые остаются в полости носа при дыхании, а эта гипотеза опирается на то, что в слизистой носа содержатся еще и полезные бактерии, которые защищают нас.
Таким образом, когда ребенок съедает что только что вытащенную из носа «козюльку», он получает своеобразную смесь прививки и сыворотки, полученную самым что ни на есть натуральным путем.
Говорить об однозначной эффективности этого метода самолечения пока рано, но информация уже заставляет задуматься: а стоит ли отучать ребенка от этой нелицеприятной, но, как выясняется, полезной привычки? Решать вам!

Источник prostoudivitelno.ru



Теги: Донбасс, здоровье, польза, нос
 
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