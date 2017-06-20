Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!

20.06.2017 09:26

Случайно наткнулись на этот пост и решили, что просто обязаны поведать вам эту информацию!

По поводу достоверности данных, по правде говоря, терзают смутные сомненья.

О вреде, конечно, никто не спорит, — это само собой разумеется. А вот по поводу запрета данного продута в Европе — это уже под вопросом.

А, что по этому поводу думаете вы?

Пишите свои комментарии, нам очень интересно узнать ваше мнение на этот счет!

Пальмовое масло используется во многих продуктах от чипсов и хлебобулочных изделий до шампуней и чистящих средств.

Это самое широко используемое растительное масло в мире!

Может показаться, что оно полезнее, чем другие растительные масла с ГМО, например, рапсовое, ведь его изготавливают из пальмового плода, выращенного на африканской масляной пальме.

Так в чем же вред этого продукта и почему его запрещают? Давайте разбираться.

Крупная сеть супермаркетов в Испании перестала продавать продукты, содержащие пальмовое масло.

Сеть органических супермаркетов Supersano сняла со своих полок более 100 наименований продуктов с пальмовым маслом, считая их «вредными для здоровья и окружающей среды».

«Это, конечно, непростое решение, потому что нам пришлось сократить ассортимент хлебобулочных изделий, тортов, пирожных, печенья, конфет, спредов, закусок и т.д., но это соответствует нашим принципам», — сказал менеджер Supersano Хесус Санчес.

Менеджер сети объяснил:

«Выращивание масличной пальмы приводит к вырубке тропических лесов Юго-Восточной Азии и Африки, кроме того люди работают на этих плантациях в нечеловеческих условиях, что неоднократно нарушает международные права».

В Великобритании правительство готово запретить пальмовое масло.

В 2012 году было опубликовано заявление Великобритании по вопросу производства пальмового масла. Великобритания будет стремиться к тому, чтобы в страну поступало только сертифицированное пальмовое масло.

Сейчас в стране собирают подписи под петицией о полном запрете этого продукта.

Продукты с пальмовым маслом снимают с полок некоторых магазинов в Италии, потому что это масло вызывает рак.

Продукты с пальмовым маслом снимают с полок супермаркетов по всему миру после доклада о том, что масло является канцерогеном.

Уже сейчас одна из крупнейших сетей супермаркетов Италии, Coop, прекратила продажу некоторых продуктов, содержащих это масло.

Внимание! Пальмовое масло вызывает рак.

Отчет Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) объявил пальмовое масло самым канцерогенным растительным маслом.

В докладе говорится о том, что пальмовое масло становится более канцерогенным при нагревании до температуры выше 200° C.

Конечно, потребители не питаются спредом, нагретым до 200° C, но высокие температуры используются при производстве.

Это нужно для того, чтобы избавиться от натурального красного цвета пальмового масла и нейтрализовать его запах.

Этот процесс, однако, вызывает загрязнение, называемое глицидиловыми эфирами жирных кислот (или GE).

Когда мы перевариваем пищу с пальмовым маслом, глицидиловые эфиры разрушаются и высвобождают глицидол, соединение, которое, как считается, вызывает опухоли.

Согласно докладу Национального института здоровья США, глицидол вызывал различные опухоли у лабораторных мышей и лабораторных крыс.

Европейский орган по безопасности пищевых продуктов может установить правила, направленные на ограничение уровня GE (генной инженерии) в пищевых продуктах.

Всемирная организация здравоохранения и Продовольственная и сельскохозяйственная организация США отметили тот же потенциальный риск, относительно генной инженерии.

В докладе не хватало слов о том, что люди должны перестать потреблять пальмовое масло. Для такого вывода необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, это не остановило некоторые сети супермаркетов от принятия мер.

Поначалу BBC и другие издания сообщали, что популярный спред Nutella снят с полок некоторых магазинов. Компания Ферреро сообщила Reuters, что для приготовления Нутеллы пальмовое масло не нагревается до такой высокой температуры, поэтому продукт безопасен.

Но это еще не все: чтобы вырастить пальмовое масло, каждый час уничтожается площадь леса, равная 300 футбольным полям!

Пальмовое масло выращивается в Африке, Азии, Северной и Южной Америке. Это приводит к обезлесению, изменению климата и смертности животных.

Многие животные в джунглях Борнео и Суматры получают ранения, их убивают и перемещают. Люди поджигают леса и многие животные теряют свои дома или сгорают до смерти.

Через 10 лет орангутанги полностью исчезнут с лица земли. Причина: пальмовое масло.

Орангутаны живут в районах с плодородными низинами, вблизи рек, и поэтому их местообитание считается идеальным для выращивания масличной пальмы.

Люди сжигают леса, чтобы освободить место для плантаций пальмового масла, которое используется для изготовления широкого ассортимента потребительских товаров, таких как чипсы, пицца, лапша и пончики, зубная паста, шампунь и биодизель.

Более того, владельцы плантаций и фермеры расстреливают орангутангов, потому что животные рассматриваются как «вредители».

Если не будут приняты меры для сохранения лесов в Индонезии и Малайзии, орангутанги вымрут уже через 10 лет, предупреждают защитники природы.

За последние 25 лет исчезло более 25% лесов Индонезии — 76 млн. акров. Это площадь, почти равная площади Германии.

Ранее в этом году Гринпис обвинил крупные бренды Pepsico, Johnson & Johnson и Colgate-Palmolive в том, что их продукция содержит пальмовое масло, выращенное на выгоревшей земле.

Алан Найт, исполнительный директор благотворительной организации International Animal Rescue (IAR), предупредил, что орангутанг находится на «грани исчезновения»:

«Если люди продолжат разрушать тропические леса, то у меня нет абсолютно никакой надежды на то, что орангутаны останутся в дикой природе. Это настоящая борьба, и мы проигрываем битву», — сказал он.

Лесные пожары — это природное явление, но часто их устраивают для того, чтобы незаконно отобрать землю для плантаций пальмового масла.

«Пожары являются довольно хорошим оправданием… они внезапно возникают там, где хотят выращивать масличные пальмы. После пожара земля становится бесполезной (ведь ее просто сожгли), поэтому на ней, в конечном итоге, выращивают пальмовое масло», — говорит Найт.

Что мы можем сделать?

Не покупайте продукты, содержащие пальмовое масло. Так вы снизите у себя риск раковых заболеваний и спасете природу, ведь спрос порождает предложение…

Источник lalalady.ru