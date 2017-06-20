Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные

20.06.2017 07:36

С возрастом наше здоровье перестаёт быть прежним. Мы начинаем находить у себя новые симптомы каждый день. Но при этом искренне недоумеваем, откуда у нас берутся многочисленные заболевания, ведь мы ведём совершенно обычный образ жизни. На самом деле угроза кроется в привычных для нас вещах. Ежедневно через наши лёгкие проходит огромное количество загрязнённого воздуха, а то, что мы едим и вовсе оставляет желать лучшего. Самый обычный для нас обед или ужин — это гамбургер, хот-дог или пицца. А от сладостей мы совершенно не готовы отказываться. Хотя порой стоит обратить внимание на этикетку и состав.

Это есть нельзя. Совсем. Просто примите это как данность.

Возможно, вам покажется, что мы несколько драматизируем, но наше мнение по поводу этих продуктов — это не просто мнение.

Оно основывается на тысячах исследований и заявлений экспертов в области здорового питания.

Итак, если вы не хотите умереть досрочной смертью и в страшных муках, вам придется исключить из своего рациона эти 15 продуктов.

1. Газировка

Если вы любите сладкие газированные напитки, то должны знать, что они — главная причина всемирной эпидемии ожирения. А еще они провоцируют миллион видов рака, приводят к потере памяти, нервным расстройствам и преждевременному старению. Похоже, лучше курить!

2. Хот-доги

Что бы не было внутри этой булочки, — сосиска, колбаса или ветчина — она мощно ударяет по вашему организму. Все дело в том, что вы съедаете огромное количество лишней соли и обработанных жиров. В перспективе это обязательно приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и даже раку. Ну, и ожирение — куда же без него?

3. Высококалорийная выпечка

Все эти декадентские пирожные — это настоящий кошмар для ваших зубов, вашего сердца и вашей талии. Хотите однажды проснуться 50-летним беззубым стариком, пережившим инфаркт? Продолжайте налегать на пирожные.

4. Консервированные фрукты

Это уже не фрукты. Это жидкий сахар.

5. Искусственные подсластители

Сахар, это, конечно, зло. Но все подсластители, которыми вы пытаетесь его заменить, — еще хуже. Они хотят и почти не содержат калорий, но вызывают метаболический синдром, диабет второго типа и проблемы с сердцем.

6. Выращиваемый на фермах лосось

Исследования показывают, что рыба, выращенная на специальных фермах, содержит огромное количество канцерогенов, антибиотиков и пестицидов. Филе такой рыбы — это «раковое филе».

7. Попкорн из микроволновой печи

Эта штука загружена таким большим количеством ароматизаторов, что она представляет большую угрозу для ваших дыхательных путей. А еще такой попкорн провоцирует развитие болезни Альцгеймера и некоторых видов рака.

8. Жареные продукты

Когда вы жарите что-то в масле при очень высокой температуре, то внутри ваших продуктов образуются токсичные химические соединения, которые вы затем и поглощаете. Это приводит к высокому риску развития рака молочной железы, шеи, пищевода, поджелудочной и предстательной желез. Тем не менее, при виде на эту фотографию у вас все еще текут слюнки, да?

9. Грязные фрукты

Никогда не ешьте фрукты немытыми. А также избегайте покупки в магазинах яблок, винограда и клубники: на фермах их чаще всего обрабатывают пестицидами. Если есть возможность, покупайте эти фрукты только в сезон и только у бабушек на рынках. Так вы серьезно снизите вероятность того, что заболеете раком.

10. Сдоба

11. Колбаса и ветчина

Если вы будете его есть хотя бы один раз в неделю, вероятность того, что вас когда-нибудь схватит инсульт, вырастает на 40%.

12. Пакетированное молоко

Вы можете пить молочные продукты ради кальция, но при этом не подозревать, что пьете молоко от тысячи разных коров. Вообще-то, это довольно опасно: приводит к нескольким видам рака, мигрени, ревматоидному артриту. Так что мы бы на вашем месте поискали бы другой источник кальция.

13. Джанк фуд

Этот термин объединяет искусственные продукты: чипсы, конфеты, жвачку и т.п. Проблема с ними в том, что все они содержат огромное количество соли, сахара, калорий, нитратов, усилителей вкуса. Поэтому они очень быстро вызывают ожирение, сахарный диабет, депрессию и хроническую усталость.

14. Картофельные чипсы

Это зло заслуживает отдельного упоминания. Каждая пачка картофельных чипсов содержит немыслимое количество консервантов, трансжиров, натрия и искусственных ароматизаторов. Плюс ко всему, когда их жарят при высокой температуре, из картошки выделяется акриламид — один из самых опасных пищевых ядов, который содержится также в сигаретах.

15. Закрытые в банке томаты из магазина

Все они содержат вещество под названием бисфенол (BPA). Это штука вредит кишечнику, поражает сердца и провоцирует целый ряд других заболеваний. Ну, добавляют ее потому, что она дает консервированным помидорам приятную кислинку. Но разве оно того стоит?

Источник Мир девчат