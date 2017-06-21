От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…

21.06.2017 14:50

Каждый человек, желающий прожить долгую активную жизнь без болезней, должен помнить, что здоровье — бесценный дар, заботиться о котором необходимо не от случая к случаю и не только тогда, когда дали о себе знать первые признаки болезни, но и каждый день. Проблемы мы создаем себе сами из-за того, что не бережем здоровье, данное нам природой. В результате появляются сначала легкие недомогания, а потом целый букет хронических заболеваний.

Сегодня я хочу поговорить о том, как очистить сосуды головного мозга, предложить вам простые рецепты.

Настой трав для очистки сосудов головного мозга

Благодаря этому средству сосуды становятся эластичными, исчезает головокружение и шум в ушах, улучшается обмен веществ, очищается организм.

Измельчите и смешайте по 100 граммов ромашки, зверобоя, бессмертника, березовых почек. 1 столовую ложку этой смеси залейте кипятком (0,5 литра), настаивайте 20 минут, процедите и отожмите. Вечером, перед сном, перелейте половину настоя в стакан, добавьте 1 чайную ложку меда и аптечной пипеткой добавьте 1 каплю лаврового масла (оно продается в аптеках в 15 г упаковке) и выпейте перед сном. После этого нельзя ничего не есть, не пить.

Утром оставшуюся смесь подогрейте на водяной бане, ни в коем случае не кипятите, снова добавьте 1 чайную ложку меда и 1 каплю лаврового масла и выпейте за 20 минут до завтрака. Так поступайте ежедневно, пока не кончится содержимое флакончика лаврового масла. Положительный результат обязательно будет, но не сразу, примерно через 1-1.5 месяца. Если масло у вас продается в другой расфасовке, рецепт надо скорректировать. У нас в аптеке я нашла сейчас мало лавра по 5 г, стоит оно 40 рублей. На курс, значит, вам будет нужно 3 упаковки масла.

Еще один замечательный рецепт, который поможет очистить сосуды головного мозга — это рецепт с сосновыми иголками. Об этом рецепте мне еще рассказывала Любовь Борисовна, старшая медицинская сестра, когда мы с дочкой в гематологии лежали. Тогда я столько от неё рецептов узнала. Она очень советовала для укрепления иммунитета, после химио-терапии и просто для оздоровления поить наших детей именно этим рецептом.

Можно назвать много болезней, избавиться от которых поможет сосновая хвоя. Болезни почек, сердечно — сосудистые заболевания, атрофия зрительного нерва, судороги — все под силу сосне.

Рецепт для восстановления сосудов головного мозга из сосны

Смешать 5 столовых ложек сосны, 2 столовые ложки измельченных плодов шиповника, 2 столовые ложки луковой шелухи. Стакан сырья залить 1 литром воды, довести до кипения. Дать настояться в течение ночи, завернув во что-то теплое и принимать вместо воды от 0.5 литра до 1 литра в день. Норму дневную можно потихоньку увеличивать. Пьется очень приятно. Никакого дискомфорта. Можно делать этот рецепт и без луковой шелухи (но она очень хороша, у кого почки больные). Если делаете без луковой шелухи, пропорции в рецепте остаются те же самые.

Про сосновые иголки могу немного рассказать. Сейчас зима, очень хорошо именно сейчас их собрать. Не поленитесь, сходите в лес. Подальше только от дороги. Дома все переберете, оставите нужное количество для рецепта, остальное можно положить в пакет и на балкон. Хвою можно и лучше даже будет просто настричь ножницами.

При инсульте одновременно с отваром принимать по 2 лимона в день, пол-лимона на прием. Очистить лимон от кожуры, мелко измельчить, залить отваром хвои и залпом выпить. Желательно принимать за час до еды или через час после еды. Лимоны употреблять в течение 2 недель, при тяжелых случаях можно срок увеличить до 3 недель. Затем 2 -3 недели перерыв и повторить снова.

Вы знаете, все эти рецепты записала тогда еще в гематологии. Сколько лет прошло. Любовь Борисовна мне часто про них напоминала. Столько рассказывала всего, как люди просто поднимались благодаря этим рецептам. Поднимался иммунитет, очищались сосуды, общее состояние значительно улучшалось.

Очищение сосудов головного мозга с помощью грецких орехов, мандарина и изюма

Нужно, прежде всего, все делать систематически, длительно. Каждое утро нужно съедать о 1 мандарин, маленькую щепотку изюма и 3 грецких ореха. Вот именно в такой последовательности. Не смешивать. Есть строго в таком количестве. После этого нельзя ничего не есть, не пить 20 минут. Потом можно выпить стакан прохладной воды и позавтракать. Лучше всего этот курс «проесть» не меньше 3 месяцев. Можно и полгода. Вкусно, полезно, но нужна система.

Очищение сосудов головного мозга с помощью чеснока

Взять 1 головку чеснока, пропустить через пресс, залить его стаканом нерафинированного подсолнечного масла. Поставить на нижнюю полку в холодильник. На следующий день сделайте следующее: выдавите из 1 лимона сок. Принимать нужно смесь так: 1 чайную ложку сока лимона смешать с 1 чайной ложкой настоя чеснока. Принимать за 30 минут до еды 3 раза в день. Курс лечения — 1-3 месяца. Затем сделать перерыв и повторить этот курс.

«Эликсир жизни»

В равных пропорциях взять мед, оливковое масло и лимонный сок (1:1:1). Все перемешать и принимать утром натощак за 30 минут до еды по 1 чайной ложке. Прекрасно очищает сосуды, устраняет головные боли, улучшает общее состояние.

Вот такими рецептами я хотела с вами поделиться. Наверняка, существует еще очень много других рецептов по очистке сосудов головного мозга. Я делюсь тем, что проверено на практике.

Конечно, нельзя забывать, что при этом надо вести здоровый образ жизни. Вести работу над собой. Правильно питаться, включить посильные физические упражнения и щадящее закаливание. Желаю всем здоровья со здоровыми сосудами, прекрасной памятью и общим тонусом жизни.

Источник jemchyjinka.ru