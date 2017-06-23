Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач

23.06.2017 09:05

Речь Юлии Мостовой перед участниками 10-го Ежегодного молодежного форума образовательных программ «Завтра.UA»

У меня сейчас в Токио такое же юное чудо синтезы мутит. И я думаю: вдруг с ним тоже там кто-то чем-то поделится. Поэтому и я, старая тетя Белла, дам вам кое-какие рекомендации.

Сам факт, что вы здесь, говорит о том, что вы трудолюбивые, целеустремленные и талантливые. И вы добьетесь успеха. Но будь это деньги, слава или признание в академических кругах, я хочу, чтобы вы летали. Не просто шли к своему успеху, а испытали чувство полета. Знаете, что для этого нужно, с моей субъективной точки зрения? Во-первых, стоит жить в ладу со своей совестью. Порядочность – дополнительный налог, который платят далеко не все. Да, будучи порядочным человеком, вы становитесь менее конкурентоспособным. Но порядочность дает вам возможность уважать себя. Дает возможность гармонии. А это очень дорого стоит, поверьте мне.

Во-вторых, не ограничивайтесь реальностью. В каком смысле? Оставьте реальные задачи ремесленникам. Вы талантливы. Поэтому ставьте перед собой нереальные задачи и дерзайте. В вашем возрасте, в первый месяц своей работы я взяла интервью у Збигнева Бжезинского. Это легендарный политик. Вторым интервью в моей жизни стал разговор с Генри Киссинджером. Когда я пришла в американское посольство и сообщила, что хочу взять интервью у президента США, думала, что буду там 586-й в очереди. Но никто не обращался до меня. У меня два интервью с президентами США. К сожалению, без английского языка и с переводчиком. Но у вас есть и этот ключ.

Еще один момент, о котором я хотела бы сказать. Вы очень много знаете. Практика придет. Она необходима. Поскольку для того, чтобы что-то реформировать, нужно знать, как оно работает. Нужно пощупать это все пальцами. И только тогда вы сможете что-то менять, а не забрасывать шапками, прочтя книги. Запомните это, если мы говорим о реформировании страны. Этот предмет нужно знать досконально.

Не зацикливайтесь. Не замирайте в янтаре своих успехов, своей состоявшейся карьеры. Не оставайтесь на глобусе Украины - мир здоровенный. Читайте всегда. Интересуйтесь. Мир вкусный. Ешьте его. Никогда не останавливайтесь. Только так, только развитие принесет вам новые идеи. И только люди с новыми идеями будут побеждать в дальнейшем. В принципе, так всегда.

И четвертый маленький момент. Не бойтесь любить.

Здесь вам намекали, что вы другие, что вы лучше и сможете завтра сделать страну лучше. Если честно, я не думаю, что вы умнее или профессиональнее. И почему-то мне кажется, что вы уж точно не милосерднее нас. Но знаете, что мне кажется очень важным в вас? Мы были последним поколением, сформировавшимся в колонии. Вы – первое поколение, сформировавшееся вне ее. До нас были несоветские поколения, были века, когда велась история украинской нации, но не было истории украинской государственности. Понимаете? Вы на самом деле первые, и я надеюсь, свободные.

И главное, что из этого вытекает – учитесь доверять друг другу. Нам сложно, поскольку у нас никогда не было своего государства. Над нами всегда были чужие, мы не верили этому государству. Поэтому мы доверяли только кумовьям и родственникам. Поэтому они везде вокруг нас. В министерствах, в бизнесе или даже в редакции "Зеркала недели". У меня папа был редактором много лет. Теперь, к сожалению, этим должна заниматься я. Но если вы научитесь доверять, научитесь выходить за этот круг, такой засаленный, замусоленный, вы сможете сделать гораздо больше.

Вы должны научиться объединяться ради созидания. Мы научились объединяться ради разрушения. И вы знаете, неоднократно это демонстрировалось. Но, к сожалению, в виду отсутствия доверия мы не можем объединяться ради того, чтобы построить что-то новое. Нужны команды. Нужны новые молекулы. Нужны новые вещества, нужны новые материалы.

И еще один важный момент, который вам, свободным, необходимо понять. Когда у тебя нет своего государства веками, то каким образом ты размышляешь? Меня туда все равно не пустят. Там без меня разберутся. У тебя формируется очень узкая рамка задач, заточенная исключительно на обеспечение собственной семьи. И вот когда такие люди становятся президентами, министрами, депутатами, они тоже обеспечивают только свою семью.

Расширьте рамку задач. Расширьте ее. Замахнитесь на космос. Замахнитесь на реальные технологии, замахнитесь на модерное государство. Тем, кто привык выживать за счет своей грядки, своего гектара земли и своей семьи, это все не нужно. Когда они приходят к власти, они что делают? Зарабатывают на разрешениях на строительство, на налоговых ямах, на таможне. Они не понимают, что можно зарабатывать на космосе. Понимаете? В сфере, в которой по миру крутится 500 миллиардов долларов, у нас умирает один из самых классных заводов вместе с мозгами, которые старятся. Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач. Расширяйте ее, пожалуйста. Потому что иначе просто кранты.

Да, можно замкнуться и на своей карьере, но прожить жизнь кирпичом или даже камнем, пусть даже и краеугольным неинтересно. Интересно прожить жизнь архитектором. Просто архитектором. И не нужно замахиваться на всю китайскую стену сразу. Вы знаете, что китайская стена строилась кусочками? Потому что человек должен был увидеть конечный результат своего труда. И он воздвигал куски длиной в полжизни. И праздновал это. Понимаете? Просто лежать кирпичом неинтересно. Находите команды. Доверяйте людям. Стройте кусок стены в этой стране. Не отгораживаясь, а создавая что-то. И смотрите на конечный результат.

И последний момент, о котором я хотела бы сказать, учитывая, что мы говорим о будущем. На долю нашего поколения выпало очень много испытаний. Мы пережили застой, перестройку, распад Советского Союза, путч, мы строили свое государство, меняли полностью все формы. Мы пережили три майдана. Мы испытали три клинические смерти после каждого майдана, когда умирали иллюзии и надежды. Этих всех событий хватило бы на несколько жизней, на несколько поколений, но мы ничто. Мы маленькие мышки в сравнении с тем, что придется пережить вам.

Потому что вы попали не в местное наводнение, как мы. Вы попали в глобальное мировое землетрясение. В мире происходят тектонические сдвиги. Если мы говорим о перспективе пяти, десяти, пятнадцати, двадцати лет. Понимаете? И самое главное. Вы нигде от этого не спрячетесь. Может быть, у Штатов, Британии, Новой Зеландии или Германии сильнее жировой запас. Но, дорогие мои, это накроет всех, потому что это объективно, потому что речь о многомиллиардном мире.

Источник m.nv.ua.