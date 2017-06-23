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Украинские рабочие способствуют экономическому росту в Польше
Польша находится в ситуации полной занятости. Украинская рабочая сила отчасти компенсирует отъезд поляков на Запад, пишет специальный корреспондент Le Monde в Кракове и Варшаве Мари Шаррель.
Два месяца назад 24-летняя Галина Клюшко, дипломированный историк, покинула город Ковель, расположенный на северо-востоке Украины, чтобы присоединиться к своей старшей сестре в Варшаве. С тех пор она работает по совместительству на двух должностях - кассирши и приходящей няни. "В моей стране больше нет ничего - ни работы, ни надежды. А здесь везде берут на работу. Можно снова поверить в будущее", - приводит ее слова издание.
Сегодня более миллиона украинцев живут в Польше, как Галина Клюшко, имея временное разрешение на работу. Сюда прибавляются 116 тыс. украинцев, имеющих разрешение на долгосрочное пребывание. Это в 6 раз больше, чем в 2013 году, до аннексии Крыма Россией и конфликта с пророссийскими сепаратистами, передает журналистка. "Украинская иммиграция в Польшу - в этом нет ничего нового, однако боевые действия, затем последовавшая вслед за ними рецессия активизировали это явление", - уточняет Марта Ярошевич, глава департамента по Украине, Белоруссии и Молдавии Центра восточных исследований в Варшаве.
"Для Варшавы подобный приток рабочей силы - большая находка. В апреле уровень безработицы составил всего 4,8% - самый низкий за двадцать пять лет, в стране полная занятость, - отмечает корреспондент. - С 2010 года уровень зарплат вырос на 20%. "Согласно нашему последнему опросу, 30% малых предприятий испытывают трудности с набором персонала, особенно низкоквалифицированного, - поясняет Мацей Витаки, глава агентства наемного труда Work Service. - Без украинцев в некоторых секторах дела приняли бы плохой оборот".
"Украинцы представляют собой 10% нашего персонала", - свидетельствует Рафа Каролтшик, директор пыльного завода Zaslaw в 65 км от Кракова, созданного после войны, где 300 рабочих собирают полуприцепы. "Борьба с нашими конкурентами довольно жесткая, как по продажам, так и по привлечению персонала, - продолжает Каролтшик. - В определенном смысле, украинцы заменяют поляков, уехавших в Лондон или Берлин".
Парадокс состоит в том, что в Польше по последней переписи проживает 38,4 млн жителей. После достижения Польшей независимости в 1989 году и затем ее вступления в Евросоюз в 2004 году миллионы человек собрали чемоданы и поехали в поисках лучшей доли на Запад. По официальным данным, более 2 млн поляков сейчас живут за границей, говорится в статье.
"Такие специалисты, как я, легко находят себе место в автосервисе", - уверяет Олексий. Этот 29-летний механик три месяца назад приехал из Львова, самого большого города на западе Украины. До его отъезда один спекулянт предлагал ему найти работу и жилье в Варшаве за 500 евро. Он отказался. "Только безграмотные деревенские жители поддаются такому обману", - говорит он. По интернету он ответил на объявление одного владельца автосервиса, расположенного неподалеку от Рембертува, в окрестностях Варшавы, который тотчас принял его на работу, - сообщает Шаррель. - Теперь он зарабатывает 2 тыс. злотых (то есть минимальную зарплату в 475 евро) и возвращает из них 500 своему работодателю за комнату, которую тот для него снимает в соседнем с автосервисом доме".
С 11 июня украинцы, располагающие биометрическим загранпаспортом, могут путешествовать без визы в течение трех месяцев по всему Евросоюзу, говорится в статье. Такая мера вызывает обеспокоенность со стороны малых предприятий. "Они опасаются, что украинцы этим воспользуются, чтобы переехать в Германию, где более высокие зарплаты", - поясняет Витаки. Но для Олексия это не имеет большого значения: "Все равно нужно иметь разрешение на работу. К тому же польская культура близка к нашей: здесь мы чувствуем себя как дома".
Источник inopressa.
Теги: экономика, Донбасс, Польша, украинцы
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