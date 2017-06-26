Ядовитые овощи: как защититься от пестицидов?

26.06.2017 09:21

Пестициды – против сорняков и вредителей; химическая обработка – чтобы сохранить товарный вид. Эту химию мы едим вместе с овощами и фруктами.

На глаз определить, обрабатывали ли продукты пестицидами, почти невозможно.

«Я бы проверяла каким образом – в супермаркете мы можем посмотреть на ценник или спросить страну происхождения», – отмечает эксперт по здоровому питанию Александра Жицкая.

По ее словам, вероятность наличия вредных примесей в натуральных корнеплодах будет меньше, чем в привозных.

Натуральность клубники эксперт проверяет по выделению сока: для необработанной клубники нормально пачкать тарелку.

Кожуру овощей и фруктов стоит немного порвать ногтем – натуральный продукт сразу даст запах. Кожура должна быть негрубой и тонкой.

Мытье и очистка овощей уменьшит количество химических примесей, но полностью от них избавиться не удастся даже благодаря термической обработке.

Движение сока в картошке и свекле идет под шкуркой – то есть нужно толще срезать кожуру. Движение соков в морковке идет по центру, поэтому стержень нужно удалять, если вы в морковке не уверены. В капусте кочерыжку есть нельзя!

Пестициды и гербициды не разлагаются и хранятся в земле десятки лет. Поэтому даже если вы не «удобряете» химикатами собственный огород сегодня – не факт что урожай будет экологически чистым

Источник: www.segodnya.ua