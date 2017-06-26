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Неожиданное открытие: где живут самые опасные микробы

26.06.2017 07:50
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Неожиданное открытие: где живут самые опасные микробы

Немецкие ученые решили выяснить, где живут самые опасные микробы.

Как оказалось, что это даже не сидение унитаза, а карманы, дамские сумочки и мобильные телефоны!

В карманах обычных людей исследователи обнаружили огромное количество стафилококков, стрептококков, кишечных палочек и даже вирус гриппа, который может спокойно находиться жить там до двух с половиной недель. А если учесть, что по карманам приходится шарить около 30 раз ежедневно, согласно подсчетам социологов, то становится даже страшно.

Но в дамской сумочке специалисты нашли куда больше различных микробов. Даже больше, чем под сиденьем унитаза – чтобы понимать весь масштаб ситуации. На дне этого аксессуара, без которого не может представить себя ни одна женщина, десятки тысяч различных видов бактерий, и это на каждый квадратный сантиметр.

Наиболее грязными предметами, которые могут находиться внутри дамской сумки, были признаны тюбики с кремом, губная помада, тушь для ресниц и кисти для макияжа!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.vladtime.ru



Теги: Донбасс, микробы, сумка, карман
 
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