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Привычки, которые отравляют жизнь
Известно, что жизнь состоит из привычек. Есть привычки как положительные, так и отрицательные. Положительные привычки приносят в жизнь радость и позитив. В тоже время, влияние негативных привычек полностью противоположно. И дело тут не в настроении или перемене погоды. На привычки влияют как подсознательные установки, так и многие другие жизненные факторы, например, окружение, работа, учеба и так далее. Важно понимать, что меняя привычки, человек меняет свою жизнь. И если в ней больше негатива, чем позитива, пора пересмотреть свой образ жизни и понять, что мешает радоваться каждому прожитому дню.
Умение прощать – это один из самых ценных психологических навыков для человека. Некоторые психологи сравнивают психику человека с чашей, которая зависит напрямую от того напитка, которым ее наполняют. Если чаша души наполнена светлыми и радостными эмоциями, то в ней нет места негативу, чаша будет выглядеть привлекательно и будет наполнена вином. А если преобладают негативные эмоции, то чаша вместо вина и привлекательности будет выглядеть, как поломанный сосуд с перетекающей через края протухшей водой, которая символизирует негативные эмоции. Именно поэтому психологи стараются научить людей не концентрироваться на негативе. Нужно научиться отпускать обиды и не мыслить шаблонно в отношении тех, кто когда-то оскорблял или унижал. Важно отпустить человека и события, научиться жить настоящим.
Неумение планировать свое время приводит к постоянным стрессовым ситуациям и завалам как на работе, так и в личное, свободное время. Чтобы этого избежать, можно посмотреть на свою жизнь как бы со стороны и проанализировать моменты, в которых было принято неправильное решение, совершены необдуманные поступки. Например, из-за неумения распоряжаться финансами многие влезают в долговые ямы. А ведь этого можно было избежать, логично попросив сумму у родственников, нежели у микрофинансовых организаций. Ведь спешка- это следствие паники внутри самого человека. Паники из-за неумения быстро принимать решения и планировать свой рабочий день. Поэтому не лишним будет получить данный навык во избежание дальнейших проблем.
Неумение принимать себя таким, какой есть, приводит каждого неизбежно к стрессам и депрессии. Такое отклонение в психике проявляется из-за неправильного воспитания. Например, если у родителей сложилась привычка постоянно сравнивать ребенка с детьми из его окружения, которые в чем-то сильнее или умнее его. Родители сами не принимают ребенка таким, какой он есть, независимо от его возраста. К сожалению, у данной ситуации есть и другая неприятная сторона: Ребенок, воспитуемый в данной среде сам начинает заниматься в зрелом возрасте самоедством, из-за чего появляется неуверенность в себе и заниженная самооценка. Важно научиться или абстрагироваться от подобного рода поведения родителей, не принимая сравнения на свой счет, или просто поговорить с ними по душам. Самое печальное то, что такие родители- манипуляторы редко меняются, и привычка сравнивать ребенка с кем-либо остается даже тогда, когда ребенок становится взрослым.
Избыток негатива и общение с токсичными людьми невольно подрывают человека в психологическом плане. Даже колдуны признаются, что имея довольно сильную защиту от негатива, им все равно приходится с ним сталкиваться. Что уж говорить про обычных людей. Токсичные люди также питают жизнь негативом. Например, к сожалению, токсичные люди нередко встречаются в членах семьи. Особенно плохо, если идет прямое неприятие родителями детей. Дети от этого чувствуют нехватку любви, заботы, становятся замкнутыми. А если родители критикуют каждый шаг ребенка, стараются сохранить над ним контроль и навязывают свое общение- дело совсем плохо. Также и с друзьями. Не стоит общаться с теми, кто застрял в зоне комфорта или постоянно жалуется на жизнь. Такие люди- магнит для неудач, но магнетизм подобный, к сожалению, заразен.
Поэтому чистка своего биополя от негатива и периодическое обновление окружения играет не последнюю роль в формировании здоровых привычек.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, жизнь, советы, привычка
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