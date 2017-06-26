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ТОП 3 ознаки дефіциту йоду в організмі
Як розпізнати йододефіцит - читайте у "Країні Здоров'я"
1. Набряки. Вони часто з'являються у людей, яким не вистачає йоду. Виражається це в «мішках» під очима або ж напухлими пальцями на ногах і руках. Медики не радять в даному випадку пити сечогінні препарати або відвар шипшини, бо можна ще більше нашкодити. Найкраще піти до лікаря, щоб виявити точну причину.
2. Слабкість і втома. Щитовидна залоза виробляє гормони, які створюють енергію. При дефіциті в організмі йоду, щитовидка працює повільніше, що в результаті призводить до спаду сил, сонливості, слабкості, м'язових болів. Ця симптоматика не зникає після нічного відпочинку.
3. Нерегулярні менструації вказують, що в організмі стався гормональний збій. А це може свідчити про те, що щитовидна залоза не виробляє необхідної кількості гормонів, що цілком могло б бути викликано дефіцитом йоду. Більш того, йододефіцит може стати причиною безпліддя і викиднів.
Теги: Донбасс, здоровье, дефицит, йод
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