ТОП 3 ознаки дефіциту йоду в організмі

26.06.2017 09:45

Як розпізнати йододефіцит - читайте у "Країні Здоров'я"

1. Набряки. Вони часто з'являються у людей, яким не вистачає йоду. Виражається це в «мішках» під очима або ж напухлими пальцями на ногах і руках. Медики не радять в даному випадку пити сечогінні препарати або відвар шипшини, бо можна ще більше нашкодити. Найкраще піти до лікаря, щоб виявити точну причину.



2. Слабкість і втома. Щитовидна залоза виробляє гормони, які створюють енергію. При дефіциті в організмі йоду, щитовидка працює повільніше, що в результаті призводить до спаду сил, сонливості, слабкості, м'язових болів. Ця симптоматика не зникає після нічного відпочинку.



3. Нерегулярні менструації вказують, що в організмі стався гормональний збій. А це може свідчити про те, що щитовидна залоза не виробляє необхідної кількості гормонів, що цілком могло б бути викликано дефіцитом йоду. Більш того, йододефіцит може стати причиною безпліддя і викиднів.

