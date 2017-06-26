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Три методи, якщо обпекли на сонці шкіру
Як надати першу допомогу і полегшити біль- читайте у "Країні Здоров'я"
Охолодіть обпечену шкіру. Якщо опік легкий, то біль полегшить прикладання до обпаленого місця чогось холодного: ємності з льодом (але не самого льоду!), металевих банок, тощо.
Оливкова олія. Також при легкому опіку підійде оливкова олія. Просто нанесіть її на обпечену шкіру і оновлюйте по мірі всмоктування.
Сметана, кефір, кисле молоко. Не забувайте і про бабусин спосіб – сметану, кефір або кисле молоко. Білки, що містяться в молочних продуктах, утворюють на шкірі захисний шар, що перешкоджає випаровуванню вологи. Якщо ви обгоріли на екзотичних курортах, де сметану знайти складно, використовуйте йогурт. Однак наносити таку маску можна тільки на чисту шкіру, так як вона може виявитися сприятливим середовищем для інфекцій.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, ожоги, помощь
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