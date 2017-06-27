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Дети из теплицы

27.06.2017 07:30
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Дети из теплицы

Мы очень любим наших детей. Нам хочется защитить их от жизненных невзгод и потрясений. Мы, взрослые, мечтаем, чтобы они прожили счастливую жизнь. Много статей и книг написано о том, что любовь родителей к ребенку является основной движущей силой на пути развития и становления личности малыша. И, конечно, любви не бывает много и любовью ни одного ребенка испортить нельзя. Но, порой, родительская любовь приобретает некую форму, мешающую малышу развиваться. Сверх заботливые и опекающие родители помещают малыша в «теплицу», создавая, по их мнению, идеальные «климатические условия» для роста и развития. И, правда, цветок-экзот, которому созданы идеальные условия освещения, полива, температуры воздуха растет быстро, цветет бурно и ярко, но, что случится с таким цветком, если он попадает в другую среду? Сегодня поговорим о «тепличных детях». О рисках и сложностях такого воспитания.
Родители «детей из теплицы» используют гиперопекающий стиль воспитания. Гиперопека – это чрезмерная забота о детях. Гиперопекающий родитель окружает ребенка пристальным внимание, стремится защитить даже в том случае, если нет видимой опасности, требует особого «безопасного» поведения. При этом ребенка лишают выбора – «родитель знает лучше», что, когда и как делать ребенку. Ребенок лишается возможности преодолевать трудности и конфликтные ситуации. Формируется «выученная беспомощность». Это восприятие ситуации любой сложности, как непреодолимой.
«Дети из теплицы» лишены воли, свободы выбора. Инициатива и познавательная активность резко снижена или подавлена вовсе. Дети растут несамостоятельными, покорными. Эмоционально волевая сфера ребенка нарушается.
Ребенок растет «удобным», потому что всегда послушен. Проблема в том, что, вырастая, он совершенно не верит в свои силы и возможности, боится совершать ошибки. Легко поддается влиянию, так как привык подчиняться. Ребенок будет очень зависим от мнения и оценки окружающих.
В подростковом возрасте часть ребят предпримет попытку сепарироваться. Дети могут стать агрессивными, проявлять своеволие. Находясь под гиперопекой и неусыпным контролем родителей, дети научаются врать, хитрить и изворачиваться. Особенно в подростковом возрасте эти «способности» расцветут буйным цветом. В результате, подросток либо будет сломлен родителями, либо очень сильно отстранится от них.
Личная граница таких детей сохраняется совершенно размытой в течении всей жизни. У них нет либо достаточно слабо развито ощущение себя. Им сложно заметить собственные потребности или желания. Они достаточно часто формируют созависимые отношения с партнером.
Одна из основных ошибок гиперопекающих родителей, ожидание, что вот, ребеночек подрастет и все станет сам делать. В реальности дети, конечно, подрастают, но вот ни самостоятельность, ни ответственность не является их сильной стороной. Да и желания самостоятельно решать возникающие на жизненном пути сложности к определенному возрасту у ребенка уже сломлено и полностью атрофировано.
Еще одной отличительной особенностью детей, растущих в семье гиперопекающих родителей, является постоянно высокий уровень тревоги и различных страхов.
Работая с детьми пострадавшими в ходе боевых действий на Донбассе, порой замечаю, что родители сами, находясь в тревоге и страхе, начинают чрезмерно опекать детей, контролировать их. Забота постепенно из такого важного элемента взаимодействия между взрослым и ребенком превращается в тесную, удушающую. Поэтому, родители, если вы чувствует, что ваше психоэмоциональное состояние изменилось, что вы даже на безопасной территории чувствуете страх и тревогу за ребенка – обратитесь за помощью к психологу.
Любите своих детей, доверяйте им! Помните, что ребенок пришел в этот мир совсем не за тем, чтобы удовлетворять ваши потребности или соответствовать вашим ожиданиям. Удобный для вас ребенок вырастет удобным для окружающих, но не для себя самого!
Источник fdu.org.ua



Теги: Донбасс, дети, любовь, теплица
 
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