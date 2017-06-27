Очередь на автобус в Станицу Луганскую. Тайна одной фотографии

27.06.2017 07:06

Недавно сеть взорвала фотография из Луганска, где запечатлена большая очередь на остановке, что на кольце квартала 50 лет Октября в Луганске, откуда автобусы увозят горожан на блокпост «лнр» перед Станицей Луганской. Фото в большинстве постов в соцсетях было подписано: «просто очередь в Луганске на автобус, везущий жителей «Луганской наротной швейцарии» в Станицу Луганскую (подконтрольна Украине), чтобы те могли попасть в загибающуюся Укропию, продуктов прикупить, пенсию получить… И так изо дня в день!».

Перечитывая реакцию на «самое классное развлечение для ордловцев» и комментарии пользователей соцсетей, я поняла, как велика пропасть между теми, кто остался в Донбассе, и людьми со свободных территорий Украины, так называемыми патриотами Фейсбука, «Одноклассников» и прочих социальных сетей, которые в большинстве своём не способны на большее, чем поговорить в комментах и чатах на тему «плохого Донбасса».

Я хочу вам раскрыть тайну этой фотографии: дело не в «продуктов прикупить, пенсию получить»…

Сделана она была ранним июньским утром, «когда весь город спит». В 5:40 по киевскому времени в Луганске бодрствуют эти люди, которым надо попасть на территорию Украины, чтобы пройти идентификацию: раунд второй. По решению КМУ № 637 и лично пана Розенко, согласованного с Ощадбанком Украины, пенсионеры из оккупированной зоны, оформившие и получающие украинскую пенсию, при неимении карточки-пенсионного удостоверения, вынуждены раз в три месяца ездить в отделения Ощабанка Украины для прохождения процедуры идентификации личности. То есть, показать себя, что они живы и собственноручно получают свою пенсию. А так как эта процедура во втором раунде ограничена всего лишь 25 днями, то такие очереди вполне нормальное явление для этого промежутка времени. Особенно, если читать статистику государственной пограничной службы о количестве людей, пересекших линию соприкосновения, где оно указывается тысячами. А здесь каких-то четыреста-пятьсот человек, многие из которых занимают места в этой очереди с ночи, рискуя в комендантский час оказаться в отделе «полиции» со всеми возможными негативными последствиями. Все они в шесть утра соединятся с большой толпой на элэнэровском блокпосту, куда прибывают автобусы с людьми со всего оккупированного региона.

И среди этих людей немало луганчан, имеющих проукраинскую позицию, луганчан, оставшихся в своих домах по разным причинам, или вернувшихся домой из-за неудачного стечения обстоятельств на свободной территории. Никто не имеет право их судить, называть всех сепаратистами, предателями, ватниками и прочими «даунбассами». Если есть предатели, их вину установит суд. А сепаратистов и ватников много и в свободной Украине. Вспомним постоянно трясущиеся любителями русского мира Харьков и Одессу, Ужгород и Днепр, не говоря уже о «полуватной» украинской столице – Киеве.

Жаль, я не догадалась пофотографировать пакости, которых много видела на набережной Днепра в Киеве, и не только там. Чего стоит надпись на одной из скамеек Киева: «Хороший АТОшник – мёртвый АТОшник». Как вы, жители Украины, живёте с ними? Как вы живёте с поддержавшими «русскую весну» гражданами освобожденных Славянска, Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя, Бахмута? Как вы допускаете сепаратистов в органы власти? Но нет, вы не желаете говорить на эти скользкие для вас темы. Вам представили козла отпущения в лице луганчан/дончан/крымчан, а вы и рады скопом их травить, не задумываясь о том, что являетесь зеркальным отражением рашистов, которые таким же образом травят украинцев, называя «бандеровцами», и радуются тому, что вы «замёрзнете зимой» без их газа.

Кто-то из вас сейчас задаст мне вопрос, а какое реальное количество тех, кто поддерживает Украину в нашем городе (Луганске – ред.)? Отвечу: это будет зависеть от вашего отношения к нашим людям. Если в начале войны было много ватников, которые подержали путина и стремились оказаться вместе со своими домами в России, то по истечению трёх лет их стало намного меньше, так как жизнь оказалась довольно жестокой к ним. Они начали понимать, в какой жопе они оказались и как хорошо они жили при Украине. Но отношение к ним со стороны украинских властей не позволяет воспылать любовью к стране, гражданами которой они являются по сей день, так как имеют украинские паспорта.

А как вы сами будете реагировать, если окажетесь на их месте? Как вы будете реагировать, когда вам откажут в посещении собственной страны ввиду отсутствия пропуска на пересечение «новой границы» между оккупированными и свободными территориями – линии соприкосновения? Как вы будете реагировать, если вам придётся для выезда в собственную страну потратить от пары-тройки часов до суток своей жизни? Как вы будете реагировать, если вам откажут в медицинской помощи или других административных услугах, потому что у вас нет справки переселенца? Не беженца, нет, ведь войны у нас априори нет, а именно переселенца, куда более мягкого обозначения людей, которые уехали из зоны военного конфликта. Есть такая мудра пословица: «Не суди человека, если не прошел по его следам весь его жизненный путь».

Вы опускаетесь до уровня «Одноклассников», комментируя: «А хорошо у них там! Ни пешеходов на улице, ни машин… ни жратвы) зато без бандеровцев!», или – «Дисциплина-однако! Не берут автобусы приступом и не давят друг друга. Стоят в очереди!!! Достижение Новороссии!!!».

Хуйло аплодирует вам стоя, отбивая ладони до крови. Именно этого он добивается несколько лет, стравливая украинцев друг с другом. Где та Единая Страна, где тот порыв, когда вся Украина хотела вызволить свои земли и своих людей от нашествия «братьев» с оружием?

Жарким летом 2014 года, когда в Луганске отсутствовали все блага цивилизации и свистели над головой пролетающие мины да вдалеке грохотали взрывы или звучали залпы «градов» и пушек, я чётко осознала, что нам придётся ещё долго жить в этом дерьме. Ведь оно началось не весной 2014 года, а на десять лет раньше. Но тогда войну смогли предотвратить. В этот раз противостояние прошлого и будущего вовлекло всех нас в кровавый конфликт, разрешить который будет очень и очень сложно. И мы должны понимать, что скорое возвращение Донбасса в Украину зависит от всех нас: от тех, кто остался в окружении «вежливых людей» с оружием и пытающихся хоть как-то сопротивляться им, от тех, кто рискуя собственной жизнью, пошёл освобождать восточные земли из плена «русского мира», от тех, кто поддерживает наших бойцов и морально и материально, от тех, кто поддерживает и протягивает руку помощи нашим людям, оказавшимся в оккупации, и даже от немногих россиян, участвующих в борьбе украинского народа против дурнуватого российского правительства.

Большая просьба ко всем украинским блогерам и журналистам! Давайте не будем сеять вражду между украинцами, живущими в оккупированном Донбассе и украинцами со всей страны! Информационная война должна быть направлена не против людей, а против режима, который установился в течении трёх лет на востоке Украины. Нужно воевать не с людьми, а с реальным врагом, коим является российское правительство, отрицающее своё влияние на Луганск и Донецк, и дающее им поддержку в виде своих военизированных подразделений, оружия и финансов.

Вот оригинальный текст, которым сопровождалась эта фотография, сделанная 20 июня 2017 года:

Це ж як Хуйло захистило наш Луганськ, що люди сотнями, ні, тисячами, якщо читати звіти з Станичанського КПВВ, йдуть в Україну? Це ж який в нього захист, що пенсіонери йдуть в Україну, щоб пройти ідентифікацію або отримати пенсії? Це ж він, курво, так захистив людей Донбасу від «фошиздів», що вони змушені оформляти пенсію в «фошиздській» Україні, бо в «незалежній луганді» з її російськими цінами неможливо прожити на хуйлівські подачки, що дорівнюють розміру українських пенсій в еквіваленті. При тому, що в самій Росії пенсії втричі вище за наші. Та й сама Росія не дуже гостинно зустрічає людей з Донбасу.

Це черга на автобус до оркоБП на мосту через Сів.Донець в Станиці Луганській, що відходить з кільця на кварталі 50 років Жовтня в Луганську​. Час — 5:40 ранку. За сорок хвилин до цього часу чотири автобуси забрали з зупинки 200 людей. Щоб попасти в Україну, потрібно витратити десь від двох до семі годин свого життя.

Нас захистили від нормального життя, але багато хто вважає, що ми тут живемо в соціалізму і процвітаємо.

Ласкаво запрошуємо до «країни втраченого життя» — республіки лнр

#бегущиеизрая.

Информационная война может изменить ход нашей истории, но она должна быть аргументированной, а не построенной на слухах и сплетнях. Мы никогда не остановим смерти и пролитую кровь, если не поймём, кто есть главный враг в этой войне. И воюя с простыми людьми, которых задурила многолетняя пропаганда ненависти к Украине, мы обречены на долгое продолжение раскола в украинском обществе.

23.06.2017, Мила Луганская

Источник informator.