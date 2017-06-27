Реинкарнация зла, или Как в Мариуполе реанимируют "титушек"

27.06.2017 12:48

Они снова здесь. И снова с той же целью и направляемые той же рукой.

Мариупольские «титушки».

Есть в городе такая общественная организация «Искренность». Подбирает на улице неблагополучных мальчишек и социализирует их через спорт. И дело вроде бы хорошее, если бы не одно НО. Конечный бенифициар процесса – регионалы. И перевоспитанные подростки – тот самый боевой актив «рыгов» или «титушки» на общем наречии. Именно бойцы Искренности были движущим боевым элементом антимайдана в Мариуполе. Плавно перейдя к агрессивной агитации за референдум. Именно их подозревают (привет балаклавам) в попытке первого штурма УВД города, когда активисты (и с ними тогда ещё не такой известный Ярослав Матюшин) щедро отхватили двойную порцию патриотизма битами и штакетами.

Нет, после освобождения Мариуполя в 2014 они никуда не делись. И ответственности не понесли. Типично для всех участников шабаша «русской весны».

Просто разбежались по норам. Затаились. А бывшие рабовладельцы регионалы остерегались прибегать к их услугам. Сплочённый патриотичный актив, «азовцы», «правосеки» и военные – серьезный аргумент «против» соблазна использовать «боевую общественность».

Но, вот прошло три года. Власть в Мариуполе поменялась. Безраздельное правление ОППО и Ахметова привело к логическому завершению демократии и активизма. Гражданское общество решили стереть с карты города. Любым путём. И тут на сцену снова выходит новое давно забытое старое.

Сегодня впервые за годы войны в общественный совет привели «титушек» из Искренности. Открыто, откровенно и цинично. С понятной целью - соравть и дискредетировать его работу. Под чутким руководством все тех же родителей «русского мира» в города и бывших регионалов. Не стесняясь, не прячась – в лучших традициях 2013/2014.

По чистой случайности обошлось без физического контакта. То ли не было команды, то ли сыграл численный перевес общественности. В любом случае – рубикон пройден. Бойцов достали из нафталина и поставили в строй.

И теперь главный вопрос – когда и где Мариуполь снова погрузиться в волну атак на активистов.

Как в старые добрые времена.

Источник site.ua