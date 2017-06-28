Все рубрики раздела
- КПВВ Майорск: параллельные вселенные. ВИДЕО19:40
- Евроинтеграционный, антироссийский проект губит украинскую государственность19:18
- Летние опасности19:00
- Итальянская «диета» поможет стать стройнее и бодрее18:36
- Иван Купала - праздник волшебный и загадочный 18:18
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- Эти продукты нельзя хранить в холодильнике14:34
- "В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець10:01
- Стоимость адвокатов в «ДНР»09:03
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
Итальянская «диета» поможет стать стройнее и бодрее
По всей Италии в пиццериях почти невозможно найти свободное место, а слабоалкогольные напитки в клубах разлетаются, как горячие пирожки. Тем не менее, итальянцы в массе своей выглядят здоровыми и подтянутыми. Всего лишь 9% населения Италии страдает от лишнего веса, в то время как, например, число американцев с той же проблемой близится к 32%.
Всё здоровое итальянское питание умещается в каких-то десяти простых правилах.
Правило 1: Всё дело в сбалансированном питании и маленьких порциях
В Италии традиционно принято употреблять еду маленькими порциями. У большинства итальянцев нет проблем с лишними калориями просто потому, что они перестают есть, когда наелись. Например, особым образом приготовленная паста с небольшим количеством оливкового масла, томатного соуса и овощей сервируется только небольшими порциями, а крохотной чашечки кофе вполне достаточно, чтобы закончить трапезу.
Правило 2: Забудьте про любое масло, кроме оливкового
Оливковое масло является здоровым растительным жиром, поэтому и пользуется особой популярностью у обитателей побережья Средиземного моря, известных любителей здорового образа жизни. Без «жидкого золота» не обходится ни одно блюдо средиземноморской кухни. Тем не менее, ничем нельзя злоупотреблять, это касается и оливкового масла.
Правило 3: Свежесть - залог здоровья
Свежая рыба, разнообразные травы, помидоры, артишок, каперсы, баклажаны, кабачки, лимоны и неисчислимое множество остальных продуктов - основа итальянской кулинарии. Главное же в них - свежесть. Свежевыловленная, свежесрезанные, свежесобранные - только так. Никакого холодильника неделями.
Правило 4: Прогулки и впечатления
Прогулки в Италии называются passeggiata. Суть заключается в том, чтобы как можно больше пройти по историческому центру города, изучая архитектуру старинных зданий, попутно сжигая накопившиеся калории. Лето итальянцы предпочитают проводить на берегу моря или в других городах.
Правило 5: Обязательно завтракайте
Приём пищи утром крайне важен. Итальянцы выбирают лёгкий и небольшой завтрак или чашечку кофе с молоком, но не со сливками. Также популярны круассаны и цельнозерновое печенье.
Правило 6: Фаст-фуд? Фу, какая мерзость!
Чипсы, сухарики и прочее занимают в итальянских магазинах очень мало места, а большинство итальянцев даже не знакомо с понятием «снеки». Крайне непопулярно есть после ужина, а разнообразным десертам итальянцы предпочитают свежие фрукты. Если вы заговорите с итальянцем о гамбургерах, он посмотрит на вас с отвращением.
Правило 7: Газированные напитки - тоже мерзость
Очень редко можно встретить итальянца, пьющего сладкую газированную воду. Они заменяют её минеральной водой или небольшим количеством красного вина. Чай со льдом и смузи тоже крайне сложно найти.
Правило 8: Забудьте про привычную пиццу
Как ни странно, итальянцы не едят пиццу на завтрак, обед и ужин, а только по выходным и во время посиделок с друзьями. Да и традиционная итальянская пицца выглядит несколько иначе: она очень низкокалорийна, зато богата клетчаткой и питательными веществами.
Правило 9: Чем легче ужин, тем лучше
Традиционно в Италии ужинать привыкли чем-то лёгким и низкокалорийным, если, конечно, это не вечеринка с друзьями. Обычный ужин по-итальянски состоит из супа (минестроне) или ветчины и небольшой порции пасты, поданной с овощами и маленьким кусочком сыра.
Правило 10: Никаких диет
Итальянцы не сидят на сумасшедших диетах, потому что их привычный образ питания и так не подразумевает переедания или злоупотребления неполезными продуктами. Если хотите похудеть, лучше замените жареные и жирные продукты низкокалорийными и используйте оливковое масло более экономно.
Теги: Донбасс, Италия, диета, бодрость
- "Рома" - "Шахтер": Луческу хочет отправить в отставку Раньери!
- Руджерио Риццителли: "События могут принять ужасающий характер"
- В министерстве обороны подсчитают, во сколько обойдется стране профессиональная армия
- Избирательная кампания. Кризис партийного жанра
- Роналдиньо заставляют худеть
- Итальянский парламент не поддержал cнятие санкций против России
- Пьяные боевики устроили бойню между собой 17:54
- Боевики разбегаются как тараканы17:29
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством16:47
- Мариупольская власть не поддерживает «прозрачность». ВИДЕО16:14
- Не треба їм заважати: Бойовики "ДНР" влаштували п'яну перестрілку, є жертви15:24
- Оккупанты в панике: 200 боевиков захотели уволиться, часть сбежала13:44
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском13:21
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса11:22
- КПВВ Майорск: параллельные вселенные. ВИДЕО19:40
- Евроинтеграционный, антироссийский проект губит украинскую государственность19:18
- Летние опасности19:00
- Итальянская «диета» поможет стать стройнее и бодрее18:36
- Иван Купала - праздник волшебный и загадочный 18:18
- Пьяные боевики устроили бойню между собой 17:54
- Боевики разбегаются как тараканы17:29
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством16:47
- Телеканал «Интер» прекратил свое вещание16:30
- КПВВ Майорск: параллельные вселенные. ВИДЕО19:40
- Евроинтеграционный, антироссийский проект губит украинскую государственность19:18
- Летние опасности19:00
- Итальянская «диета» поможет стать стройнее и бодрее18:36
- Иван Купала - праздник волшебный и загадочный 18:18
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- Эти продукты нельзя хранить в холодильнике14:34
- "В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець10:01
- Стоимость адвокатов в «ДНР»09:03
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе
- Синоптики обещают бури по всей Украине