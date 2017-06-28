Итальянская «диета» поможет стать стройнее и бодрее

28.06.2017 18:36

По всей Италии в пиццериях почти невозможно найти свободное место, а слабоалкогольные напитки в клубах разлетаются, как горячие пирожки. Тем не менее, итальянцы в массе своей выглядят здоровыми и подтянутыми. Всего лишь 9% населения Италии страдает от лишнего веса, в то время как, например, число американцев с той же проблемой близится к 32%.

Всё здоровое итальянское питание умещается в каких-то десяти простых правилах.

Правило 1: Всё дело в сбалансированном питании и маленьких порциях

В Италии традиционно принято употреблять еду маленькими порциями. У большинства итальянцев нет проблем с лишними калориями просто потому, что они перестают есть, когда наелись. Например, особым образом приготовленная паста с небольшим количеством оливкового масла, томатного соуса и овощей сервируется только небольшими порциями, а крохотной чашечки кофе вполне достаточно, чтобы закончить трапезу.

Правило 2: Забудьте про любое масло, кроме оливкового

Оливковое масло является здоровым растительным жиром, поэтому и пользуется особой популярностью у обитателей побережья Средиземного моря, известных любителей здорового образа жизни. Без «жидкого золота» не обходится ни одно блюдо средиземноморской кухни. Тем не менее, ничем нельзя злоупотреблять, это касается и оливкового масла.

Правило 3: Свежесть - залог здоровья

Свежая рыба, разнообразные травы, помидоры, артишок, каперсы, баклажаны, кабачки, лимоны и неисчислимое множество остальных продуктов - основа итальянской кулинарии. Главное же в них - свежесть. Свежевыловленная, свежесрезанные, свежесобранные - только так. Никакого холодильника неделями.

Правило 4: Прогулки и впечатления

Прогулки в Италии называются passeggiata. Суть заключается в том, чтобы как можно больше пройти по историческому центру города, изучая архитектуру старинных зданий, попутно сжигая накопившиеся калории. Лето итальянцы предпочитают проводить на берегу моря или в других городах.

Правило 5: Обязательно завтракайте

Приём пищи утром крайне важен. Итальянцы выбирают лёгкий и небольшой завтрак или чашечку кофе с молоком, но не со сливками. Также популярны круассаны и цельнозерновое печенье.

Правило 6: Фаст-фуд? Фу, какая мерзость!

Чипсы, сухарики и прочее занимают в итальянских магазинах очень мало места, а большинство итальянцев даже не знакомо с понятием «снеки». Крайне непопулярно есть после ужина, а разнообразным десертам итальянцы предпочитают свежие фрукты. Если вы заговорите с итальянцем о гамбургерах, он посмотрит на вас с отвращением.

Правило 7: Газированные напитки - тоже мерзость

Очень редко можно встретить итальянца, пьющего сладкую газированную воду. Они заменяют её минеральной водой или небольшим количеством красного вина. Чай со льдом и смузи тоже крайне сложно найти.

Правило 8: Забудьте про привычную пиццу

Как ни странно, итальянцы не едят пиццу на завтрак, обед и ужин, а только по выходным и во время посиделок с друзьями. Да и традиционная итальянская пицца выглядит несколько иначе: она очень низкокалорийна, зато богата клетчаткой и питательными веществами.

Правило 9: Чем легче ужин, тем лучше

Традиционно в Италии ужинать привыкли чем-то лёгким и низкокалорийным, если, конечно, это не вечеринка с друзьями. Обычный ужин по-итальянски состоит из супа (минестроне) или ветчины и небольшой порции пасты, поданной с овощами и маленьким кусочком сыра.

Правило 10: Никаких диет

Итальянцы не сидят на сумасшедших диетах, потому что их привычный образ питания и так не подразумевает переедания или злоупотребления неполезными продуктами. Если хотите похудеть, лучше замените жареные и жирные продукты низкокалорийными и используйте оливковое масло более экономно.