Иван Купала - праздник волшебный и загадочный

28.06.2017 18:18

Иван Купала, Иванов день - праздник летнего солнцестояния - один из величайших Святодней Кологода, приуроченный к Летнему Солнцевороту. Праздник Солнца и Воды, дающих начало всему живому, пора расцвета всех животворящих сил Природы. Иван Купала является одним из самых значимых праздников у славян.

Сама суть

Особенность данного праздника кроется во времени его наступления: рубеж двух периодов солнечного цикла в течение года. Именно годовой цикл солнца заложен в основу древнего календаря земледельцев. Фактически, языческий календарь представляет историю движения солнца в течение года.

В день празднования Купалы солнце достигало высшей активности: самое продолжительное светлое время суток, и самая короткая ночь. Именно после Купалы, как считал народ, солнце начинало «угасать», день шёл на убыль. Период времени от Троицы до Иванова дня являются днями летнего солнцестояния, и они считались у славян праздничными. Это были «зелёные Святки» - неделя отдыха после посадки урожая. В это время роль человека в предстоящем урожае была мала: всё зависело лишь от погоды. Поэтому люди стремились добиться её благоприятствования, осуществляя святочные обряды.

По народным преданиям праздник Ивана Купала олицетворял соединение Неба (Отца) с Землёй (Матерью), Огня и Воды, мужа с женой. Считалось, что в сердце каждого человека расцветает Огнецвет, и Природа наполняется любовью. Иванов день отмечается во многих странах, считается не только общенациональным, но и церковным.

До того, как на Руси распространилось христианство, Иван Купала отмечался в день летнего солнцестояния (20-22 июня). Позже празднование стало тесно связано с днём рождения Иоанна Предтечи (24 июня, по старому стилю, 7 июля - по-новому). На сегодняшний день празднование не соответствует астрономическому солнечному равноденствию.

Нюансы Иванова дня

Иванов день богат традициями, обрядами и ритуалами. При этом стоит отметить, несмотря на специфичность обычаев, многие из них можно встретить и сегодня.

Особое внимание в этот праздник посвящалось силам природы. Так, символом Ивана Купала было Солнце. Это был день наибольшего уровня активности Солнца, после чего оно двигалось уже к зиме.

С самого раннего утра весь народ можно было встретить на реках и озёрах. Считалось, что это очищает человека как физически, отгоняя все болезни, так и духовно. Те, у кого не было поблизости водоёмов, отправлялись в баню.

Огонь также обладал особенным волшебством в этот день, поэтому всей деревней разжигали костёр, и прыгали через него. Обязательно огонь разводили около водоёмов. Считалось, что они обладают магической силой, которая способна очистить и подарить везение на весь год. Существовало поверье, что тот, кто перепрыгнет и не заденет пламя, весь год будет удачливым и, возможно, сможет обрести настоящее счастье. В купальских кострах матери сжигали снятые с больных детей сорочки, чтобы вместе с этим бельём сгорели и болезни.

Традиция перепрыгивать через костёр сохранилась и до нашего времени.

Так как Природа в этот день обладала особой силой и волшебством, многие женщины пытались сохранить эту магическую частичку на случай болезни или беды. Поэтому после купания все отправлялись за травами. Одни собирали их для гаданий, другие для обрядов, некоторые для того, чтобы впоследствии лечить этими травами себя и близких.

Незамужние девушки в эту ночь плели из трав и цветов венки и бросали их в воду: если венок утонул - замуж в ближайший год не позовут, если даже от берега не отплыл - суженый где-то совсем близко, а если отплыл далеко - сватать будет парень издалека. В венки на Ивана Купала обязательно вплетались ромашка, зверобой, полынь, крапива и другие целебные травы.

Как в давние времена, так и сегодня считается, что после Купала такой венок служит оберегом весь год. Его вешают над дверью, чтобы сквозь него ни один недобрый взгляд не проник. Если кто-то из домочадцев заболевает, хозяйка отщипывает немного травы от венка и бросает в отвар или чай.

Часто к следующему празднику Купала от венка остаётся лишь ободок, который сжигается в купальском костре. Эта традиция особенно распространена у жителей закарпатских сёл.

В ночь на Ивана Купала не принято спать. Считается, что, устраивая шумные гуляния и пляски, а также задорно распевая песни, молодёжь отпугивает злые силы от родных мест.

На Ивана Купала молодые люди присматривались друг к другу и искали себе пару. Когда же выбор сделан, то девушка и парень перепрыгивали вместе через костёр, держась за руки. Таким образом они пытались проверить свои чувства и заглянуть в будущее. Если пара перепрыгнула, не разжимая рук, то их брак будет крепкий и счастливый, если же наоборот, то лучше и не сходиться им.

«Купальские празднества всегда сопровождались играми, смехом, забавами, которые неизменно носили ритуальный характер. В частности, требовалось очищаться водой, причём, воду нужно было брать из колодца, выкопанного как раз накануне Купала, - рассказывает в своей книге «Знаки карпатской магии» Громовица Бердник о том, как праздновали этот день в Украине. - А ещё - прыгать через костры, чтобы там сгорели все болезни, проблемы и неудачи.

Потом девушки спускали на воду венки, ворожили на суженых, а самые смелые парни шли в лес искать волшебный цветок папоротника. Говорят, что смельчака останавливают при этом все силы мрака, все лесные духи и нечистая сила. Если нашёл цветок, тогда тебе откроются все клады. А ещё этому счастливцу станут известны все тайны неба и земли. Потому и берегут этот цветок духи, потому и устраивают искателю всяческие ловушки и испытания. Расцветает папоротник на один-единственный миг, и нужно владеть шаманским зрением, чтобы его увидеть...».

А что в наше время?..

В настоящее время традиции праздновать Ивана Купалу сохранились, в основном, в сёлах Западной и Центральной Украины. Деревенские жители, особенно молодые парни и девушки, продолжают жечь в ночь на Иванов день костры, пускать по реке венки, гадать на соломе и суеверно искать папоротник.

Православное духовенство по этому поводу высказывается, что рождение Иоанна Крестителя требует более серьёзного поведения - посещения религиозных сооружений, молитв, а не прыжков через костёр. Тем не менее, пока языческие традиции в народе более сильны.

Нередко и городские жители отмечают тем или иным способом этот волшебный праздник. В пригородах украинских мегаполисов проходят массовые действа. Сотни людей, одетые в вышиванки и украшенные венками из цветов и трав, прыгают через костёр и поют народные песни.

Способов отпраздновать Иванов день сегодня немало. Кто-то покупает шарики с гелием и украшает свой дом, а кто-то уходит с друзьями под открытое звёздное небо.

«Как именно провести этот день каждый решает для себя самостоятельно. Главное - провести его правильно. Этот праздник надо отмечать в кругу близких людей, на природе. Это делает нас ближе к предкам, помогает нам контактировать с ними. В этот день хорошо одеваться в сшитые из экологических материалов вещи (впрочем, это не помешает и в другие дни), лучше всего находиться у воды, собирать травы (считается, что в это время они приобретают лечебные свойства), плести венки и отпускать их в воду, так как, согласно поверью, в этот день все гадания правдивы и можно узнать свою судьбу», - поясняет учитель, мастер, владеющий древними энергетическими техниками и знаниями, прошедший обучение в Университете «Единства» в Индии, Диана Щербанская.

«Тем, кому такое времяпрепровождение покажется несовременным, можно привести убедительный пример того, как аналогичный праздник - Лиго или Янов день - ежегодно отмечают во вполне благополучной и европейской Латвии. Всё больше жителей больших городов в этот день выезжают за город, жгут костры, поют специальные ритуальные песни и плетут венки из дубовых листьев. К сожалению, многие традиции, как и у нас, в Латвии утрачены, но латыши, которые относятся к своему наследию бережно, кропотливо, по крупицам, их восстанавливают. Почему бы нам не последовать их примеру?» - отмечает Щербанская.

По мнению этнографов, среди восточных славян в наиболее архаичной форме праздник сохранился у украинцев и белорусов, русскими же основные элементы купальских обрядов были или забыты, или перенесены на другие праздники - Троицу и Петров день.

Как бы то ни было, Ивана Купала празднуют по сей день. Несмотря на то, что в современном мире скептически относятся к приметам, гаданиям и суевериям, украинцы остаются верны народной мудрости и поддерживают национальные традиции. Наш народ любит праздники, а Купальская ночь - это прекрасный повод интересно провести время, завести новые знакомства и, совершив определённый обряд, укрепить веру в свою мечту.

Подготовила Марина ЛИТВИНОВА