КПВВ Майорск: параллельные вселенные. ВИДЕО

28.06.2017 19:40

Пока готовилась эта статья, произошли события, которые грех было — бы не упомянуть.

Например, депутат Ирина Геращенко сводила на экскурсию на КПВВ Майорск евродепутатов.

«Для мене особисто важливо, що КПВВ в побутовому плані вдосконалено» — пишет она

Мы конечно понимаем, что во время Вашего визита перевозчики и проверяющие службы на КПВВ работали, как и всегда в таких случаях, отлично. Но вот тотальную разруху не спрячешь.

Неужели депутат ее не заметила? Или просто не захотела?

Тем временем в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц представителям посольств и международных организаций было официально рассказано о состоянии выполнения правительственного «Плана мероприятий», направленных на помощь жителям неподконтрольных территорий.

Сразу возникает вопрос, почему-бы Министерству не отчитаться и перед собственными гражданами, за счет налогов которых оно собственно и существует о «трудах тяжких»?

Итак, за какие изменения на КПВВ отчитывалось, министерство, в обязанности которого входит “координация всех структур”?

1.В рамках предупреждения коррупции на КПВВ установило 130 камер видеонаблюдения

Сразу возникает вопрос: зачем тратить деньги на то, что неэффективно? Коррупцию тысячей камер не победить. По-прежнему можно проехать за взятку, без стояния в очереди, даже сегодня под прицелом ваших бесполезных 130 камер.

2. Увеличили объем товаров, разрешенных к провозу до 150 кг. Подтверждаем. Но это ТОЛЬКО это для Гуманитарно-Логистических Центров. И вы это знаете.

3. Созданы условия для доставки необходимых медикаментов жителям неподконтрольных территорий. А вот это уже неправда. Как было необоснованое ограничение, так и осталось “лекарственные средства в определении Закона Украины «О лекарственных средствах» — не более пяти упаковок или пяти единиц каждого наименования; изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием.”

В конце октября прошлого года на официальном транспортном коридоре Бахмут — Горловка состоялся перенос КПВВ с н.п. Зайцево в н.п. Майорск.

Хотим напомнить, что ДонОГА была против этого переноса и находила множество аргументов “против” И только давление со стороны международных организаций и инициатива сотрудников Госпогранслужбы заставили КПВВ “переехать”.

Мы все прекрасно помним как помпезное открытие переноса, так и первые негативные отзывы

С этого момента прошло уже восемь месяцев. Какая же ситуация сегодня?

Как показала наша последняя поездка через этот КПВВ там — “стабильность”: проблемы есть, были и будут.

На сам КПВВ можно доехать из Бахмута: автобусом с автостанции за 25 грн. или такси за 50 грн. (стоимость проезда для одного человека).

Но есть одно НО, в лучших национально-коррупционных традициях (скрытая прибыль и уклонение от уплаты налогов): купить билет на автобус до КПВВ в кассе невозможно. Плату за проезд берёт на перроне девушка в шортах, шлепках и с барсеткой набитой деньгами, но, почему-то без каких-либо соответствующих документов, бейджев и пр.

Билетиков у нее тоже нет: «Попросите билетик у водителя, он вам в Майорске сколько скажете, столько билетиков и даст».

На наше удивление автобус не ждал пока пассажиры набьются “как шпроты”, и стоящих было всего пол-автобуса.

И вот, мы на КПВВ.

Пешую очередь в сторону Горловки разделяют на две части.

Первая — очередь на паспортный контроль, вторая — очередь на автобус, который везет на «ноль».

Из восьми окошек паспортного контроля работали всего три.

Потом, правда, стало понятно почему: автобусы не успевают забирать людей с КПВВ, поэтому увеличение контролеров на проверке паспортов опасно тем, что может возникнуть пробка и давка во второй части очереди.

Причина подобной “нерасторопности” автобусов очень проста: оказалось, что перевозки между КПВВ и «нулем» осуществляет всего один автобус, в то время как второй вместе со скучающим водителем стоял сбоку. А выходит так, что водителя не устраивает, когда людей в автобусе едет мало, и он набивает салон до отказа…

Опять никаких билетов за честно уплаченные 5 грн. нам не дали. Все деньги с неуплаченными налогами снова идут в бездонный “черный карман”.

И вот советский ПАЗик свозил нас на “ноль”. Важно отметить, маршрут КПВВ — “ноль” это 1000м. Если ты не отягощен вещами и погода располагает — вполне можно и пешком, но.. это категорически запрещено! Каким нормативным документом запрещено — никто не знает…

В состоянии “шпротов” доехали до КПВВ в сторону Бахмута. И тут та же проблема: из восьми окошек контроля работает всего четыре. И снова основная очередь скопилась на маленьком пятачке, в ожидании автобуса на Бахмут.

Автобусы вообще какая-то “заговоренная” тема не только в масштабах перевозок на КПВВ, но и в масштабах перевозок по прифронтовым поселкам в целом. Например, в Майорске они уходят на Бахмут из центра КПВВ — в самом поселке сесть на этот автобус уже невозможно. Если ты в Майорске по делам и хочешь уехать оттуда — доступно только такси. Аналогичная проблема и с пригородными автобусами из Краматорска: стоянки для автобуса нет. И его выгоняют на самый край Майорска.

Другими словами, всё для людей.

И тут хочется передать приветы от украинского народа нашим властям.

Помнится 3 месяца назад на КПВВ «Майорское» УВКБ ООН были установлены дополнительные модули для осуществления документального контроля и оснащены рабочие места для сотрудников Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).

За счет этих модулей появились рабочие места для паспортного контроля, который осуществляет пограничники, но “благодаря” перевозчикам эти модули пустуют. В результате помощь от УВКБ ООН, направленная на помощь и облегчение жизни людям, благодаря руководству ДонОДА, которая не смогла (или не захотела?) элементарно организовать перевозку людей по сути спущена в унитаз. А это миллионы…

Пламенный привет сотрудникам Пограничной службі, которые незаконно ограничили возможность перемещаться пешком между КПВВ и «нулем», играя тем самым “на руку” перевозчикам.

Подрезюмировать хотелось бы цитатой того человека, без покровительства или попустительства которого этого позора не было бы: «Ми оголошуємо конкурс для перевізників. Має бути здорова конкуренція і нормальні ціни. Одна з умов конкурсу, щоб вартість проїзду між «нульовим» блокпостом і КПВВ – а це орієнтовно 1200 м – була не більше 1 гривні.»

Да, читатель, мы понимаем, что ты сейчас скажешь, что необходимо обращаться в органы и заявлять о произволе и коррупции. И так это оставлять нельзя. Только мы уже неоднократно заявляли и ничего не поменялось. Тут надо менять подход к вопросу, а не один “черный карман”, заменять другим “черным карманом”.

Побывав на КПВВ Майорск грех было не посетить Гуманитарно-Логистический Центр.

Вы знали, что они возобновили свою работу еще с 5 июня?

Помните, МинТОТ увеличил разрешенные вес и стоимость товаров для вывоза с ГЛЦ в тот момент, когда они не работали? Так вот, МинТОТ точно что-то знал.

Попав на “ноль”, мы решили проверить, как жители с неподконтрольной территории могут воспользоваться благами логоцентров.

Прямо на «нуле» представитель Пограничной службы выдал специальный талон и направил на следующий блокпост через 100 м, где на этом талоне поставили штамп и дали “добро” на перемещение к логистическому центру. Да — да, вы правильно поняли, “добро” на перемещение от «нуля» до КПВВ (где и находится центр) пешком. А говорили “нельзя”…

Соответственно, если вам тошно стоять в очереди перед нулем, вполне можете сказать, что идете в гуманитарно-логистический центр и вас пропустят. Сэкономите кучу времени.

В логоцентре сразу стало понятно, что функционирует он не для людей, и что это “перевалочная база” для оптовиков. Постоянно перегружаются десятки ящиков из фур в микроавтобусы с “покупателями”. И таких микроавтобусов — постоянная, не режущая глаз своими размерами, но все-таки очередь.

В розницу можно приобрести только овощи и небольшой ассортимент продуктов.

Директор Гуманитарно-логистического центра уверяет, что всё это временно и проблема в отсутствии электроэнергии.

Эту информацию нам подтвердил настоящий покупатель, приехавший из Горловки на вновь запущенный логоцентр. «Раньше я тут покупал в дом всё: от зубочистки до дорогой колбасы. А сейчас только опт и под заказ… Подождусь, пока розница нормально заработает…»

Вернуться на «ноль» с ГЛЦ можно только так, как вы туда и попали. Вновь пешком от КПВВ мы дошли до нуля, где сдали талончик и уже с потоком людей со стороны Горловки отправились в забитом автобусе до КПВВ.

Такая вот “двойная” реальность.

Те, кто захотел, уже построили на пропускной системе “бизнес” и обогащаются за счет ограничений и войны. И тут же люди тащат по затоптанному щебню свои сумки, прячутся от солнца под навесами из полиэстера и палок. Ходят по нужде в нечищенные деревянные туалеты или в кусты, утыканные табличками “осторожно мины”. Падают в обмороки, рождаются и… умирают.

И всё это происходит на блокпостах внутри единой страны, получившей безвиз и декларирующей европейский курс. Такое ощущение, что все мы крепко спим.

Поставить точку в этой статье хочется историей про несовершеннолетнего парня, который обошел блокпосты и из Докучаевска (неподконтрольная территория) пришел пешком в Марьинку. Без пропуска, без сопровождающих… Просто взял и пошел куда глаза глядят, обходя блокпосты полями. Отчаянный шаг отчаявшегося маленького человечка.

Если бы можно было просто взять и уйти от всей этой лжи, показухи и очковтирательства на государственном уровне

Источник Донбасс SOS.