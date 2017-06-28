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Летние опасности
Лето прекрасно, но и довольно-таки опасно. Продукты быстро портятся, солнце слишком яркое и горячее, жарко и повсюду эти ужасные насекомые! Если вы не намерены провести лето под кондиционером, и планируете хотя бы изредка выбираться на пляж, в лес или на речку, вам стоит помнить об основных опасностях, там подстерегающих.
Повреждения глаз
Многие, особенно в молодости, относятся к зрению как к чему-то незыблемому и постоянному, спохватываясь лишь тогда, когда окулист выписывает рецепт на очки. Мы защищаем кожу от солнца при помощи специальных кремов-экранов, но не думаем про глаза.
От относительно быстро излечимых заболеваний - например, фотокератита, до тяжелейших - катаракты и дегенерации жёлтого пятна, солнечные лучи опасны для глаз.
Не дожидайтесь неприятных симптомов - боли, рези, слезотечения, а то и снижения зрения. Используйте солнечные очки, но с умом, ищите на них обозначения, что они защищают от ультрафиолетовых лучей: например, пометка CE - принятый в ЕС стандарт, но некоторые марки напрямую указывают уровень защиты с использованием собственных аббревиатур.
Кстати, широкополая шляпа тоже помогает.
Пищевое отравление
Летний салатик - это не только масса витаминов, но и крохотные, но от этого не менее злобные, микробы, которые вызывают диарею, рвоту, повышение температуры и прочее.
И это далеко не всё.
Например, плохо прожаренный шашлык, вчерашнее рагу, кефир, который пару часов простоял на столе, а не в холодильнике, яйца, купленные у бабушки на углу, стакан мелких креветок на пляже…
Болезнетворные организмы с мелодичными названиями типа сальмонеллы помогут познакомиться поближе в лучшем случае с фаянсовым креслом, в худшем - с милейшим человеком в белом халате.
Уничтожайте мух, храните продукты в холодильнике, тщательно промывайте овощи, фрукты, зелень, никогда не приобретайте скоропортящиеся продукты на стихийных рынках… И вообще думайте, прежде, чем что-то потянуть в рот.
И, конечно, мойте руки перед едой, куда без этого.
Наружный отит («ухо пловца»)
Наружный отит - это когда поражаются ткани ушного канала, барабанной перепонки и иногда ушной раковины - не зря называют «ухом пловца», ведь частые купания, особенно в не самой чистой речной или озёрной воде являются несомненным фактором риска. Вода попадает в ухо, вызывает раздражение и инфицирование, после чего требуется довольно неприятное лечение. К слову, «сам» наружный отит не проходит, и, если его не лечить, склонен становиться ещё мучительнее и окончательно испортить лето.
Впрочем, не заболеть отитом проще простого, нужно лишь носить купальную шапочку или специальные силиконовые затычки для ушей. И, в случае чего, не страдать самолечением, не ковыряться в ушах подручными предметами, а отправляться к врачу.
Сенная лихорадка
Острая аллергическая реакция на цветущие растения, вернее, на их пыльцу - это сенная лихорадка. Многим знакомы её симптомы: слёзы, сопли, отёки, чихание, усталость, кашель, боль в горле, в голове, в носу… везде. Ситуация становится совсем нестерпимой, если сенная лихорадка накладывается на другое заболевание аллергического или системного характера - на псориаз, астму, экзему - либо «соседствует» с чем-то простудным.
Самое важное - знать цветение чего именно вызывает кризис, и не нарываться.
Есть два пути спасения. Первый - закрыться в герметичной капсуле и переждать сезон цветения, изредка выбегая на улицу в защитной маске; второй - быть готовым до наступления локального аллергического апокалипсиса, сходить к врачу, принимать антигистаминные, использовать спреи и ингаляторы.
Солнечные ожоги
Загар - это не только новый ровный оттенок на бледной коже, но и волдыри, шелушение, раздражение и так далее. Несколько часов на солнце - и готово! И, кстати, зонтики, панамки и всё такое помогают, как мёртвому припарки.
Мало того, что обгореть на добром солнышке - это болезненно, так ещё у особенно чувствительных (и у детей, кстати) солнечные ожоги могут сопровождаться лихорадкой, тошнотой, головной болью. После того, как ожоги заживут, кожа часто остаётся пересушенной, с веснушками или пигментацией, неровного оттенка.
В долгосрочной перспективе солнечные ожоги чреваты морщинами, тёмной пигментацией и даже раком кожи.
Думайте сами, решайте сами, но на пляже между полднем и пятью часами валяться нечего. Да и вообще ходить туда без хорошего солнцезащитного крема не стоит. А справиться с ожогами помогут ибупрофен и старая добрая сметана. Оливковое масло тоже, говорят, помогает.
Болезнь Лайма
Если в вас никогда не впивался клещ, вы не много потеряли, ведь это не просто неприятно, это ещё и чревато… И даже если опустить совсем уже ужасный клещевой энцефалит, остаётся болезнь Лайма или системный клещевой боррелиоз - довольно тяжёлая инфекционная болезнь, которая, если запустить, может привести к инвалидности и даже смерти.
Даже если вы не помните укуса, даже если пропустили первичные гриппоподобные симптомы, должна насторожить так называемая круговая эритема - идеально круглое красное пятно, которое появляется в срок от трёх дней до месяца. Увидели что-то подобное и, ни секунды не мешкая, - к врачу. Без лечения болезнь Лайма прогрессирует и в скором времени вызывает сильнейшую боль в суставах, слабость, усталость, сердечные и неврологические проблемы. В долгосрочной перспективе болезнь Лайма запускает разрушительные процессы для психической сферы и опорно-двигательного аппарата.
На природе всегда защищайтесь от клещей, носите одежду с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, после посещения леса отряхивайте одежду, осматривайте всё тело.
Тепловой удар
Слишком много пота, слишком мало жидкости - раз-два, и обезвоживание готово, следом за которым повышается температура тела, и наступает тепловой удар. Тошнота, головная боль, головокружение - это его первейшие симптомы. Если быстро переместиться в прохладное место и много пить, желательно негазированную минералку, всё пройдёт уже через полчаса.
Если затянуть, температура поднимется до критических отметок, начнётся рвота и обмороки. В этом случае без «скорой» не обойтись.
Потница
Лето, в целом, - пора кожных высыпаний. Разных - от прыщей до лишая, от аллергической сыпи до укусов разной летающей мерзости.
Самая противная сыпь, наверное, всё же потница - засорение потовых желез, которая появляется в самых нежных и чувствительных местах, раздражает, мокнет, натирает и превращает жизнь в ад. Тут поможет особое отношение к гигиене, присыпка и, может быть, мазь с антибиотиком.
И, кстати, чесаться нельзя.
Аллергические кожные высыпания, как правило, проходят сразу же после начала приёма антигистаминных препаратов, а специальные кремы помогают справиться с зудом и воспалением от укусов комаров и москитов.
В любом случае, надо помнить, что летом кожу нужно держать не только чистой, но и сухой.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, лето
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