Про переселенцев, депрессию и идентичность

28.06.2017 20:24

Три года, как жизнь изменилась. Три года, как мы потеряли дом. Или нашли дом. И вот «или» - это о самом главном. О том, что для каждого война стала большим пинком или «из», или «в».

К примеру, многие сегодня говорят: «Я живу в Черкассах, Киеве, я из Харькова, Умани». А кто-то до сих пор гордо говорит: «Я из Донецка, Алчевска» и смотрит на окружающих с вызовом. Мол, и что вы мне скажете.

Да, в целом спустя три года сказать уже и нечего. Немое сочувствие и в принципе все.

Три года - достаточный срок, чтобы похоронить кого-то или что-то у себя в душе. Правда, три года - это много, если реальность принята, похороны состоялись, плакальщицы отработали, вы по-честному горевали. Три года - это время, когда тот, кто уехал, должен был адаптироваться, а тот, кто остался, принял новую реальность. Но, конечно, сложнее говорить, чем жить в этой реальности.

Три года - это срок, когда должна остаться грусть и печаль, а не боль и вызов.

В Израиле, если у мужчины умерла жена, через три года все ожидают от него новых отношений. Город не жена, конечно. Идентичность, принадлежность - это то, с чего начинается самовосприятие.

Нам всем надо иметь принадлежность. Понимать, что за нами есть нация, история, похожие на нас люди, семья, в конце концов. Принадлежность - это то, что лечит само по себе, это базовая поддержка. Те люди, которые до сих пор не нашли свою принадлежность, которые до сих пор с вызовом говорят «я оттуда», подтверждают, что они и не здесь и, соответственно, не там. А это первый шаг к депрессии, так как именно она не что иное, как накопленное напряжение и отсутствие своего пути.

Страшно, правда?

С другой стороны, даже в этом случае не надо отчаиваться. Все-таки наш мозг - удивительная штука. Несмотря на то, что мы все время воспринимаем норму как символ оптимального функционирования, все немного сложнее. Даже в депрессии и в опыте травмы, как ни странно, мы можем иметь плюсы.

Психиатры из Университета Виргинии (США) в ходе ряда исследований выявили ряд неоспоримых благотворных влияний, которые оказывает на организм человека депрессивное состояние.

Основными симптомами депрессии, как указано в учебниках и справочниках по психиатрии, являются утрата возможности получать удовольствие от жизни, потеря интереса к общению, еде и интимной жизни. Это правда, нарушается гормональный баланс, и мозг функционирует без удовольствия. Все это имеет место, но, как считают американские исследователи, именно эти, казалось бы, неблагоприятные факторы способствуют лучшей концентрации внимания. А это более важно, если вы, к примеру, заняты какой-то исследовательской или научной, монотонной работой.

Я, признаться, не знаю, где и как ученые-исследователи уговорили 115 студентов пройти обследование и поучаствовать в эксперименте, но факт остается фактом - исследователи обнаружили, что в этот период у человека более активно работает та часть мозга, которая отвечает за концентрацию внимания. Причем выяснился еще один интересный факт. Оказалось, что чем сильнее депрессия, тем четче и сосредоточеннее наше внимание и концентрация на поставленной задаче. Удивительно, правда?

Кроме того, обнаружилось, что во время депрессии стимулируется аналитическое и абстрактное мышление.

Ученые также выявили и обратную связь между концентрацией внимания и появлением депрессионного состояния. Как оказалось, после достаточно продолжительной работы, требующей сосредоточения и внимания, вероятность наступления депрессии больше, чем в обыденной повседневной жизни.

В связи с этим даже те, кто сегодня не адаптировался и находится в депрессивном состоянии, все-таки могут иметь спрос. Так как все равно у них есть ресурсы. Именно поэтому люди в кризисе и сложных жизненных условиях бывают очень продуктивными, если продолжают что-то делать и бороться. Именно поэтому нет безвыходных ситуаций и часто именно кризис или полная смена привычной жизни является большим толчком для начала чего-то нового, перезапуска. Это часто возможность большого социального прорыва. Правда, не всегда и не для всех. А только для тех, кто продолжает искать и пробовать.

Любой кризис переносится лучше тогда, когда есть подобный опыт. Без опыта человеку приходится туго, так как средний возраст и детство - это не одно и то же для набивания шишек.

Вообще наш мозг постоянно совершенствуется, если ему дать для этого возможность. Все, что вы делаете первый раз - все развивает.

И, как ни странно, даже самый отвратительный опыт - тоже опыт. Потому что, по факту, что есть жизнь - опыт. Ничего больше. Хорошо, когда он позитивный, но он может быть разным - это факт.

Но вернемся к принадлежности. Что важно понимать? Что там, где ты живешь и где есть продукты твоего труда - это твоя реальность и ты этому принадлежишь. Как бы больно ни было это понимание. Если ты цепляешься за то, что было ранее, а тебя давно нет, значит, ты потерялся в реальности, ты не в ней. И это ни хорошо ни плохо, это прежде всего трудно. Так как у человека нет поддержки окружения и понимания своего места. А человек без места как растение без корней. А без корней невозможно построить новую идентичность и достроить свою.

Источник: mrpl.city