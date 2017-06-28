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Стоимость адвокатов в «ДНР»

28.06.2017 09:03
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Стоимость адвокатов в «ДНР»

С марта 2015 года в «ДНР» действуют «свои» адвокаты. Они должны иметь «республиканское» «свидетельство свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в ДНР», для получения которого необходимо сдать экзамен в специально созданной «комиссии совета адвокатов ДНР» и пройти стажировку. На нынешний момент выдано всего 219 таких «свидетельств».
Дефицит кадров
На сегодняшний день в «ДНР» работают как юридические фирмы, так и частные юристы.
«Сегодня публичных юридических компаний у нас не так уж и много: около 20 в Донецке и не более 10 в Макеевке», – говорит руководитель одной из таких фирм Дмитрий Сысоев.
В «республике» наблюдается дефицит квалифицированных юридических кадров. Многие специалисты уехали, а отдельные «частники» стали кадрами «прокуратуры», «МГБ» и т.п.
«Да, юристы в "ДНР" есть и они работают. А вот хороших специалистов в области права найти проблематично. Действительно хорошего специалиста придется искать в течение нескольких месяцев», – поясняет Сысоев.
«Сегодня самыми популярными среди категорий дел, в которых принимают участие адвокаты, являются уголовные, гражданские и хозяйственные дела. Большой спрос на консультации по гражданскому праву. В частности, это касается оформления документов на территории Украины», – уточняет адвокат Тимур Саркисов.
Например, из-за боевых действий на Донбассе, многие граждане пропустили сроки по вступлению в наследство. Поэтому на сегодняшний день это один из самых популярных запросов. Спрос на хозяйственные дела также есть, однако не такой, как был до 2014 года. Сейчас резко снизилось их количество и уровень задач.
Цена вопроса
Прайс услуг адвокатов в Донецке примерно следующий:
стоимость юридической консультации по уголовному, семейному либо гражданскому праву – в среднем 300 – 500 руб. (133 – 222 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР»);
анализ документов – от 300 руб.;
составление документов – от 500 руб.;
составление искового заявления 1 500 – 3 500 руб. (667 – 1 556 грн) в зависимости от сложности.
Защита подсудимых в «судах ДНР» включает в себя подписание договора с клиентом, изучение адвокатом материалов «уголовного дела», беседу с подзащитным и участие адвоката в «судебных» заседаниях. Стоимость данной услуги – от 20 тыс. руб. (8 889 грн).
Представление интересов потерпевших на предварительном «следствии» – от 10 тыс. руб. (4 444 грн).
Услуги по гражданским делам:
расторжение брака: сопровождение дела в «суде» – от 5 тыс. руб. (2 222 грн);
назначение алиментов: сопровождение дела в «суде» – от 5 400 руб. (2 400 грн);
взыскание алиментов: сопровождение исполнительного производства – от 6 тыс. руб. (2 667 грн);
лишение родительских прав: сопровождение дела в «суде» – от 8 850 руб. (3 933 грн);
установление факта проживания одной семьей без брака: сопровождение дела в «суде» – от 9 тыс. руб. (4 000 грн);
раздел совместно нажитого имущества – от 10 600 руб. (4 711 грн);
подготовка брачного договора: консультация – от 500 руб. (222 грн), составление брачного договора – от 7 тыс. грн (3 111 грн).
Наследственные дела:
представление интересов в «суде» – от 8 тыс. руб. (3 556 грн), взыскание морального и материального вреда – от 10 тыс. руб. (4 444 грн);
продление срока вступления в наследство – от 7 тыс. руб. (3 111 грн);
участие адвоката в гражданских делах по ДТП о взыскании морального и материального вреда – от 10 тыс. руб. (4 444 грн);
регистрация ФЛП – от 2 тыс. руб. (889 грн), регистрация ООО – от 3 600 руб. (1 600 грн).
В «ДНР» предусмотрена бесплатная правовая помощь гражданам для лиц, которые относятся к льготной категории. А также в случае, когда предоставление защитника является обязательным:
подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления в возрасте до 18 лет;
лица, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами реализовать свою защиту;
лица, не владеющие языком, на котором ведется «судопроизводство».
Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, стоимость, адвокат, ДНР
 
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