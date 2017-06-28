"В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець

28.06.2017 10:01

Про останні новини на анексованому півострові розповідає у своєму блозі Кримський бандерівець, передають Патріоти України.

1. Оккупанты будут ПОВТОРНО судить Османа Белялова, СВИДЕТЕЛЯ обыска в Бахчисарае, который прошел 23 января 2017 года. За обсуждение обыска Белялова уже штрафовали на 10 000 руб. Но оккупантам показалось этого мало и теперь ему грозит до 30 суток ареста.

2. Оккупанты признали катастрофическое положение Крыма из-за нехватки воды: общий водозабор на полуострове сократился в 5 раз в сравнении с 2014 годом, на 92% сократились площади орошаемых земель, прекращено производство риса, в тяжелых условиях оказались пресноводные рыбные хозяйства.

3. Евпатория. Со вчерашнего вечера половина города осталась без света. Дочитайте комментарии до конца — тут и про свет, и про количество туристов, и про нищету: “Свет где?? Кто что знает???”, “Света ушла”, “На 9 Мая дали пять минут назад”, “Включили”, “Напряжение очень скачет”, “Нам уже дали”, “Спутник-2 — дали на несколько минут и снова выключили”, “Нет света до сих пор”, “На Пушкина света нет”, “На Демышева в районе роддома вчера не было с 22:30 до 23:30”, “На Колхозной выключили ровно в 12 ночи, а включили уже после 7 утра”, “Вчера как в 23:00 выключили, так и нет его”, “Профработы, чтоб не было перегрузок на линии. Сегодня весь день такое будет”, “Сомнительные профработы, если учитывать, что свет отключили вчера в 10 вечера у половины города, включая две набережные”, “Жарко, все кондиционеры повключали, бедная сеть не выдерживает”, “Токарева — нет света с 22:30 вчерашнего вечера. 11:49 — до сих пор света нет. Уже достали утром генератор, но холодильник за ночь без электричества. Уже боюсь готовить детям”, “Со вчерашнего вечера и по сию минуту нет света на Фрунзе-Некрасова”, “На море идите, пользуйтесь возможностью”, “При чём тут море? Мне продукты жалко! Или у вас в холодильнике нет продуктов???” “С такими ценами только счастливчики имеют возможность купить себе продукты”, “Щас последние куржи (отдыхающие) разъедутся в другие города. Кому охота без света сидеть и тёплое пиво пить?”

4. Оккупанты уже с июля начнут взимать оплату с симферопольцев за освещение лестничных пролетов, площадок и лифтов.

5. Наконец-то, севастопольский ватник счастлив, что все возвращается на круги своя. И запах мочи и дерьма надежно отпугивает НАТО от севастопольской земли.

6. Чисто поржать: оккупанты обвинили Украину в запугивании собственных граждан, чтоб те не ехали в Крым и не увидели, как мы расцвели)))

7. — Зря вы так далеко от берега заплыли. — Почему? — Поговаривают, что биндеры русских топят. — Разве их не выгнали из Крыма? — Вы же меня видите.

8. Предприниматели Коктебеля хвастаются — деньги гребут чемоданами. ТурЫст попер бАгатый, но, правда, невидимый.

9. Поклонская поплавала с дельфинами, приглашая туристов в Крым. В ход пошла тяжелая артиллерия. “Мироточащий” царь не помог

10. Понаехавший снял практически пустые пляжи Гурзуфа, прокомментировав: “В этом году приехало очень много туристов, и с каждым годом все больше”. Но позже, почитав комментарии автора видео, я понял, что он просто троллит крымчан.

11. Работник фирмы, обеспечивающей продуктами санатории, говорит, что заказывают на 40% меньше по сравнению с 2016 годом. Что-то с погодой, наверное?

12. Севастополь. Бизнесмен держит несколько баров и торговых точек в прибрежной зоне. Столь провального начала сезона не помнит, но еще надеется. Зря, конечно.

13. Оккупанты в ближайшее время из-за долгов собираются отключить от газа винзавод “Массандра” и его общежития, пансионат “Пушкино” в Гурзуфе и городскую баню в Ялте. Информация интересна тем, что оккупанты уверяли, что винзавод очень сильно встал с колен в оккупации. А долги тогда откуда?

14. Ватные знакомые хотят сделать украинские биометрические паспорта. Останавливает одно: “А вдруг заберут в Нацгвардию или Правый сектор?”.

15. На ватофоруме протестировали безвиз и остались крайне довольными: “Отписываюсь. Времени было мало, поэтому ограничились Будапештом. На двоих с собой было налом около 500 евро и чуть больше амерских денег + банковская карта. Но все это на границе НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ. Сам процесс пересечения границы, как россия-Украина, только без миграционок и быстрее — поставили штампы о въезде и счастливой дороги на 90 дней. Проверили права, техпаспорт, страховку и паспорта. Спросили цель поездки, по какому маршруту поедем и на какое время. И всё. От файлика с распечаткой с букинга, выписками из банка и медстраховками погранец просто ОТМАХНУЛСЯ”, “Права и техпаспорт, естественно, УКРАИНСКИЕ?”, “ЕСТЕСТВЕННО!:)

16. Оккупанты дали указание: при проверке работ ЕГЭ занижать баллы, чтобы не выделялись крымских детей знаниями на общероссийском фоне.

17. В россии хотят закрыть доступ к Telegram. А где там Ксюша Собчак? Язык в одно место засунула?

18. Все-таки Украина плохому научила крымчан. Нет чтобы, как на расии, самим надеть ошейник и заползти в будку на четвереньках, а они все бузят и бузят. Демократии им захотелось, видите ли…

P.S. В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме.