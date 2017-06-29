7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть

29.06.2017 08:36

Как известно, денег много не бывает. Используя проверенные временем ритуалы, вы каждый день сможете улучшать свою финансовую энергетику и притягивать благополучие.

Семь ритуалов, которые вы будете проводить в течение недели, помогут вам привлечь финансовое благополучие. Чтобы магия заработала, верьте в свои силы и никому не сообщайте о том, что делаете. Так вы оградите себя от завистников и недоброжелателей, которые могут негативно повлиять на ваши труды.

Понедельник

Желательно, чтобы начало ритуала было 13 числа, однако это необязательное условие. В час дня и 13 минут положите в кошелек тринадцать монет. Пересчитайте их 13 раз, а затем потратьте, шепнув: «От бед откупаюсь, с чертовой дюжиной не знаюсь».

Вторник

Положите в кошелек рядом с купюрами старую монету. Ее ценность не важна, главное, чтобы это была действительно старая монета — например, времен СССР. С помощью нее вы привлечете к себе финансовые потоки.

Среда

Разменяйте любую купюру и пожертвуйте размен на добрые дела. Вы можете отдать деньги нуждающимся, а можете купить шариков и конфет и угостить знакомых детей. Либо потратьте деньги на цветы и порадуйте вниманием пожилых людей.

Четверг

Перед выходом из дома подержите между ладонями купюру, а затем прижмите руки к точке между бровей. Таким образом вы откроете внутреннее зрение, которое позволит вам найти дополнительные источники финансов.

Пятница

Напишите на листке бумаги заговор, положите его в кошелек или в подкладку одежды, носите постоянно. Текст заговора: «В огороде крот, мой кошелек — огород. Крот землю роет, богатство мне приносит».

Суббота

Сшейте маленький мешочек с завязками, положите в него горошину и мелкую монету. Спрячьте его в укромное место. Через некоторое время проверьте — если предметы исчезли из мешочка, значит, домовой будет вам помогать привлекать финансы в дом.

Воскресенье

На блюдце тонкой струйкой насыпьте соль, приговаривая: «Пока соль соленая, меня не пугает нищета. От нее загораживаюсь, удачу денежную приваживаю». Сверху на горку соли положите кошелек и оставьте его на час.

С помощью этих простых ритуалов вы сможете поправить свое материальное положение. Для усиления эффекта используйте медитации, которые помогут открыть денежные чакры и разблокировать финансовые потоки.

Желаем вам удачи!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru