Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ

29.06.2017 10:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ

Специалисты предрекают очередной конец света. Сейчас исследователи говорят о том, что катаклизмы на солнечной поверхности могут всего за три дня уничтожить все человечество. 

Ученые из британского университета Рединга показали, что рост солнечной активности негативно сказывается на состоянии здоровья населения. Например, это приводит к увеличению численности онкологических больных. 

Специалисты предупреждают, что выбросы на Солнце происходят с каждым годом все чаще. И никакой эффективной защиты от этого явления пока не существует. 
На данный момент в группе риска находятся пилоты и пассажиры авиарейсов и те, кто работает на МКС.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, космос, солнце, планета, Земля
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх