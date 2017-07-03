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10 вещей, которые нужно успеть сделать летом
Лето быстротечно – оно пролетает, кажется, быстрее, чем остальные времена года. Но, чтобы оно было прожито не зря, необходимо каждый день наполнить емким содержанием, эмоциями и положительными впечатлениями. Летом время нужно использовать максимально – каждое мгновение никогда не вернется, и не повториться. Что нужно успеть сделать летом, чтобы не сожалеть о бесцельно прожитых днях, а с теплом в сердце вспоминать это жаркое время? Давайте рассмотрим 10 идей по этому поводу.
1. Посмотреть звездопад.
Вы наверняка слышали о таком явлении, как звездопад. Но, если вы ни разу не видели это потрясающее зрелище, летом 2017 года у вас есть все возможности насладиться ним дважды! Первый звездопад начнется 25-го июля, и его можно будет наблюдать до сентября. Второй звездопад будет виден всем жителям Евразийского континента и пройдет он с 10 по 20-е августа. Насладиться таким зрелищем лучше всего в хорошей компании.
2. Вылазка на природу с ночевкой в палатках.
Отдых на природе – это релакс для души, утомленной городской суетой и ежедневной гонкой. Вылазка на природу с рюкзаками и палатками – это отличная идея именно для летнего отдыха. Конечно же, в остальные времена года такой отдых тоже реален, но может возникнуть больше трудностей. Ночевка под покровом палатки, на свежем воздухе – такой сон после утомительного пути будет крепким и подарит вам настоящее расслабление. Возможно, в таких походах человек устает физически, но за то отдыхает душой и сердцем. Все тревоги, стрессы, переживания останутся далеко, а энергия природы поможет восстановиться для новых свершений!
3. Приучиться к раннему подъему.
Когда, как ни летом, вашему организму будет так легко перестроиться на новый, более полезный для здоровья и продуктивности, режим? Летом световой день начинается значительно раньше, чем весной и осенью, не говоря уже о зиме. Если учитывать тот факт, что наш организм реагирует выработкой гормонов сна именно на темноту, лето является идеальным периодом для перестройки режима. Сам процесс пройдет безболезненно, а в утренние часы вы сможете насладиться прохладой и успеть переделать все, что запланировали на жаркий летний день.
4. Встретить рассвет с любимым человеком.
Летние ночи пролетают молниеносно, а когда рядом любимый человек – как одно мгновение. Лето 2017 года – отличное время, чтобы позволить себе гулять всю ночь со своим любимым человеком, наслаждаясь прохладой, и обществом друг друга. Если вы уже давно вместе и из ваших отношений исчезла романтика, самое время ее восстановить. Звездное небо, тишина ночи и утренний рассвет с чашкой чая или кофе, купленными в круглосуточном кафе, помогут вам сблизиться и вернуть чувственность в ваши отношения.
5. Увидеть исчезающие достопримечательности.
Исторические памятники, которые позволяют нам познакомиться с прошлым этой планеты, постепенно исчезают. В мире насчитывается около 50 известных достопримечательностей, которые рискуют исчезнуть в ближайшем будущем, так как реставрацией и сохранением этих объектов никто не занимается. Если вы запланировали путешествие на лето 2017 года, отправьтесь в такое место. Например, крымский Херсонес – в ближайшее время его не станет из-за береговой эрозии.
6. Заняться закалкой.
Не хотите страдать от сквозняков, валяться в постели с высокой температурой и принимать горькие пилюли в течение осени и зимы? И правильно делаете, что не хотите. У вас есть все шансы избежать этого. Летом можно закаляться абсолютно безопасно и без вреда для здоровья. Начните с купания в местных водоемах, хождения босиком, сна с открытым окном (а не включенным кондиционером). Кушайте фруктовый лед, принимайте холодный душ по утрам. Постепенно приучайте ваш организм к холоду, и к началу сезона ОРЗ вы будете практически неуязвимыми.
7. Сделать этот мир лучше.
Ни для кого не секрет, что предыдущее десятилетие для этой планеты было, мягко говоря, непростым. Случилось множество трагических событий, развязались войны, усилились другие проблемы, которые еще совсем недавно казались побежденными человечеством. Если хотя бы половина людей, живущих на этой планете сделают что-то для улучшения жизни, мы сможем победить надвигающиеся одна за одной проблемы и катастрофы. Ведь для того, чтобы повлиять на ситуацию, в которой оказалось человечество сегодня, вовсе не обязательно быть масоном, миллиардером или президентом Вселенной. Каждый может сделать свой небольшой вклад, и в совокупности это приведет к улучшениям. Если затронуть практическую сторону вопроса, что мы можем сделать? Например, отказаться выбрасывать пластик в общий мусорный бак, не отвечать на конфликты, перестать напрасно расходовать питьевую воду, с которой на планете большие проблемы! Такие мелочи, выполненные каждым, постепенно принесут хороший результат, и возможно, наши потомки будут нам благодарными за такой след в истории.
8. Спасти кому-то жизнь.
Нам часто кажется, что такая миссия, как спасение чужой жизни – это удел супергероев из американских боевиков, у которых все и всегда заканчивается счастливо и успешно. Но, на самом деле каждый человек, независимо от того, насколько он силен или богат, может совершить, практически невозможное. Нет ничего проще, чем отказаться от одной чашечки кофе или лакомства, и потратить эти деньги на помощь людям, которые сражаются со смертельными болезнями. Немного сложнее, но все же выполнимо – каждый может принять участие в благотворительных мероприятиях и аукционах. Это просто, главное решиться и сделать первые шаги. Сделайте это для кого-то из людей летом 2017, чтобы они смогли вместе со всеми нами вступить в следующий, 2018 год.
9. Посадить плодовое дерево.
Если вы думаете, что идеальное время для посадки плодовых деревьев – это весна, то этот пункт будет для вас открытием. Летние деревья, высаженные саженцами с закрытой корневой системой, приживаются не хуже весенний, и в последующие годы могут начать плодоносить немного раньше. Сделайте это для себя и для тех, кому в будущем это дерево будет служить. Один маленький поступок оставит память о вас на десятки лет, только подумайте об этом. Нет ничего сложно в том, чтобы приобрести саженец плодового дерева и высадить его где-то в таком месте, где он сможет расти, плодоносить и приносить пользу этому миру.
10. Построить планы на осень.
К сожалению, как бы мы ни хотели, чтобы лето длилось вечно, оно проходит. На смену жаре приходит осенняя слякоть, унылый, серый пейзаж за окном и нескончаемые дожди. Ну а пока эта грустная пора не наступила, нужно к ней основательно подготовиться. Если у вас будут грандиозные планы на осень, вы вступите в этот сезон с вдохновением и зарядом энергии. Ваши цели будут отнимать все ваше внимание, и вам некогда будет впадать в сезонные депрессии и тосковать!
Елена, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, лето
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