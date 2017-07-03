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Алергія від косметики: як діяти?

03.07.2017 22:47
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Алергія від косметики: як діяти?

Що робити з алергією на обличчі?

Діагностика – запорука ефективного лікування. Перш ніж приступати до лікування, варто обов’язково відвідати лікаря. Лікування різних типів алергії складається з декількох етапів:

пошуку та усунення алергену;
призначення антигістамінних препаратів;
місцевого використання лікувальних кремів;
спеціального харчування.

Отже, виникла алергія на обличчі – що робити? Цю проблему не можна ігнорувати. Якщо алергія з’явилася ввечері, але при цьому не спостерігається утруднене дихання і набряклість, то варто застосувати такі засоби, які заспокоять шкіру і будуть перешкоджати тому, що алергія почне поширюватися на інші ділянки.

Спочатку потрібно очистити обличчя. Робиться це за допомогою ватних дисків і молочних або молочнокислих продуктів, розведених водою. Даною рідиною потрібно протерти обличчя, після цього вмитися кип’яченою або дистильованою водою, не використовуючи косметику.

Далі потрібно зробити компрес. Заваріть шавлію або ромашку, візьміть марлеву тканину, вимочіть її у відварі і прикладіть на уражену ділянку шкіри. Аналогічний компрес можна зробити, використовуючи неміцний чай.

Для сушіння обличчя знадобиться чистий рушник, яким потрібно промокати лице. Терти шкіру не варто, так як це буде тільки дратувати. Після сушіння треба присипати шкіру обличчя рисовим або картопляним крохмалем.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, аллергия, косметика, советы
 
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