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Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины
Короткие волосы уже давно не являются только мужской прерогативой. Сегодня любая представительница прекрасного пола может не только позволить себе самую смелую стрижку, но и узнать, как прическа влияет на энергетику и биополе.
Наши предки придавали огромное значение энергетике длинных волоси считали косу главным оберегом девушки. Но со временем короткие стрижки перестали быть чем-то необычным в женском образе. Как длинные, так и короткие волосы на энергетическом уровне имеют свои достоинства и недостатки. Бывают случаи, когда короткая стрижка может существенно улучшить состояние энергетики женщины.
Отрезать прошлое
Биоэнергетики и эзотерики считают, что длинные волосы не только украшение женщины, но и ее связь с Космосом и космической энергией. Вся энергетика женщины собирается в ее волосах, которые работают как проводник.
К сожалению, далеко не все события нашей жизни несут в себе только позитивную энергию. Случаются предательства, потери и трагедии, и энергия этих событий тоже остается на «проводниках». Если не убрать негатив из своего энергетического поля, то велика вероятность повторения гнетущих событий в будущем.
Чтобы этого не произошло, можно коротко обрезать волосы, а вместе с ними — негативное прошлое.
Избавиться от страха и сомнений
Скромность и беззащитность, конечно же, украшают женщину. Но иногда скромность превращается в робость, а беззащитность становится фобией, мешающей жить. Наряду с медитациями, позволяющими развить в себе уверенность в завтрашнем дне, короткая стрижка и изменение цвета волос помогут стать более смелой и решительной.
Страх перед будущим всегда приходит из прошлого. Отрезая ненужную информацию, вселившую в вас страх, вы делаете шаг к гармонии и доверию Вселенной.
Чем опасна короткая стрижка
Разумеется, помимо положительных моментов, короткая стрижка имеет и отрицательные. При несоблюдении правил лунного календаря стрижек или слабой личной энергетике можно навредить себе, обрезав волосы.
В первую очередь, не рекомендуется делать стрижку во время болезни или личного горя. Этим вы не обратите болезнь вспять и не перестанете чувствовать душевную боль, но можете энергетически сильно ослабить себя и спровоцировать новый удар Вселенной.
Также эзотерики и практики не рекомендуют позволять обрезать себе волосы человеку болеющему, завистливому или просто неприятному вам. Это может привести к тому, что проблемы и болезни вашего парикмахера перейдут на вас. Такие дела…
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, энергетика, волосы, стрижка
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