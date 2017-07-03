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На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу
Женщины издревле склонны носить украшения. В природе женщине присуще стремление к красоте.
Но не многие знают, что надевая на себя украшения, вы запускаете мощные программы, которые могут улучшить вашу судьбу, а могут и существенно испортить вам жизнь. От того, на какой палец одевается кольцо, зависит его воздействие на нашу судьбу.
Я хочу поделиться с вами информацией, которую я получила от моего наставника. Когда я стала ее использовать, я заметила, что это действительно классно работает.
Итак, все вы наверняка слышали, что левая и правая рука отличаются не только способностями выполнения ежедневных жизненных функций.
Установлено, что правая рука – мужская, активная и ношение украшений на пальцах правой руки помогает нам активизировать определенные сферы или аспекты нашей жизни.
Левая рука – женская и пассивная. Ношение украшений на пальцах левой руки могут защитить нас от определенных ситуаций и энергий. Имеют значение тут и металлы. Золото, как активный, янский металл. Активизирует энергию. Серебро — гасит и защищает.
На какой палец надевается кольцо
Большой палец символизирует голову. Большой палец правой руки отвечает за логику, за мужской разум. Если у вас не хватает этих качеств. Вы можете носить на этом пальце золотое украшение с яркими камнями красного, оранжевого или желтого цвета.
Если же наоборот, вы хотите немного нейтрализовать свою прагматичность, то носите на большом пальце правой руки или большой пальце левой руки серебряное украшение с камнем холодного цвета.
Это помогает усилить интуицию, медитировать и развиваться духовно.
Если вы наденете на большой палец левой руки золотое кольцо, то эти энергии помогут вам материализовать интуитивные знания. У вас резко повышаются шансы на получение признания и материальной отдачи от ваших духовных изысканий.
Указательный палец — это наше эго и наша сила. Почему так неприятно, когда кто-то тычет в вас пальцем? Указывая на что-то, он излучает мощнейший поток энергии. Указывая на человека, можно пробить его ауру, мы вторгаемся в его личное пространство – от этого дискомфорт.
Если человек начинает произносить что-то гневное и тыкать в другого пальцем- это чревато пробоем ауры и внедрением этих вредоносных программ. Особенно это касается указательного пальца правой руки-активной и мужской.
Если вы допускаете такие неосознанные действия, лучше смягчить эту энергию -ведь все возвращается к вам рано или поздно благодаря закону кармы. Для этого на указательном пальце можно носить серебряное украшение с холодными камнями. Серебро будет нейтрализовать даже ваше желание «тыкать» пальцем кого-то.
Носите серебро на указательном пальце правой руки. Этим вы подстрахуете других от своих неосознанных действий.
Да и на указательном пальце левой руки полезно носить серебро — этим вы страхуете сами себя.
Золото на указательном пальце лучше не носить.
Он как антенна и поднятый вверх соединяет нас с божественным ( обратите внимание на иконы святых).
Если вам нужно принять решение — поднимать указательный палец правой руки к небу, предварительно сняв серебро, и задайте Небесам вопрос. Ответ придет.
Ношение украшений на среднем пальце — самое чреватое мероприятие. Это несет нам активизацию кармических программ и сюрпризов судьбы. Слабых это может сломать, сильных — сделать еще сильнее. Все это нужно для того, что отработать кармические задачи как можно скорее и перейти на следующий уровень своего развития. Но если вы не чувствуете в себе сейчас сил пройти испытания, лучше не носите кольца и перстни на среднем пальце правой руки.
Средний палец левой руки напротив поможет смягчить острые углы кармических отработаток, т.к. от них все равно никуда нам не деться, и даже кое-что может получиться отсрочить. Но это обязательно должно быть серебро и если камни, то холодных оттенков.
Безымянный палец отвечает за успех, семью, любовь, реализацию в социуме. На безымянном пальце правой руки надо однозначно носить золото, чтобы активизировать все эти сферы жизни.
На какой палец надевается обручальное кольцо
Отдельно хочется сказать про обручальное кольцо, которое как раз принято носить на безымянном пальце правой руки. Энергетический Смысл обмена кольцами на венчании в объединении божественных энергий и своеобразная привязка друг к другу.
Более благоприятны золотые кольца. Они дают обладателям активность в браке, созидание отношений.
Серебряное обручальное кольцо делает человека пассивным и даже эгоистичным в отношениях. Он может не стремиться что-то дать другому, а больше ожидать и даже требовать любви и заботы к себе. Не случайно некоторые мужчины выбирают именно серебряные кольца из церкви.
При разводе считается необходимым либо вернуть кольцо из рук в руки бывшему партнеру, давая обоим при этом свободу, либо переместить его на безымянный палец левой руки. Если этого не сделать, дальнейшая жизнь может не сложиться.
Ношение обручального кольца на левой руке нейтрализует энергии прежнего брака и дает возможность быстрее встретить нового партнера. Если его просто положить в коробочку, то энергетически оно будет поддерживать уже фактически расторгнутый брак.
Мизинец символизирует практический ум, интуицию, коммуникабельность и общительность. На мизинце правой руки хорошо носить золотое украшение и еще лучше с красным камнем. Это позволит вам развить коммерческий талант, легко договариваться и заключать сделки.
Серебро на мизинце правой руки носить рекомендуется только в случае, если вы устали от активного образа жизни и вам нужна передышка.
Можно тут применить средний вариант: золото, либо серебро с позолотой плюс зеленый камень. Такое украшение на мизинце правой руки позволит вести активную жизнь с передышками, не даст упустить возможности и остаться без средств к существованию.
Мизинец левой руки- тоже достаточно опасен в смысле ношения украшений. Носить что-то на этом пальце можно только тем, кто собирается уйти из социума, готов к отшельническому образу жизни и имеет материальную поддержку.
В противном случае вы можете пойти по миру и превратиться в волка-одиночку.
Соблюдая такие нехитрые правила, вы сможете активизировать в своей жизни нужные энергии и скорректировать те, которые вам сейчас некстати.
Желаю вам успехов и гармонии!
Автор: Галина Потоцкая
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, кольцо, палец, приметы
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