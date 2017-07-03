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Жирна риба врятує від небезпечної хвороби
Від чого захищають продукти, багаті омега-3 жирними кислотами - читайте у "Країні Здоров'я".
Вчені з Університету Колорадо (University of Colorado) вивчали вплив дієти на стан здоров‘я дітей, що мають високий ризик розвитку цукрового діабету 1 типу. Всього в дослідженні взяли участь 1779 дітей, найближчі родичі яких страждали діабетом, або що несуть гени схильності до діабету. Дані про раціон дітей були надані їх батьками.
Дослідження продовжувалося 12 років. Мінімум раз на рік у дітей брали аналіз крові для виявлення антитіл до бета-клітин підшлункової залози, що виробляє інсулін. Ці антитіла виробляються при аутоіммунних порушеннях, лежачих в основі цукрового діабету 1 типу.
За період спостережень цукровий діабет розвинувся у 58 дітей.
З’ясувалося, що діти, продукти, що регулярно вживали, багаті омега-3 жирними кислотами, на 55% рідше захворювали цукровим діабетом 1 типу, повідомив керівник дослідження Джіл Норріс (Jill Norris).
На наступному етапі досліджень, Норріс і його колеги визначали зміст омега-3 жирних кислот в мембранах кліток крові 244 дітей. Виявилось, що діти, в клітках яких містилася велика кількість омега-3 жирних кислот, на 37% рідше захворювали цукровим діабетом 1 типу.
Теги: Донбасс, диабет, болезнь, рыба
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