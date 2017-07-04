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Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»
За сколько можно приобрести квартиру в Луганске (НКТ*), как покупают авто и дипломы в «ЛНР» – вот ряд интересных вопросов. Об этом сообщает «ВВС.Украина».
Авто из России или «ЛНР»
Новых машин в «ЛНР» нет. Нет тех автосалонов, в которых до военного конфликта можно было купить новое авто только с завода. Хотя автосалоны есть, работают они по принципу комиссионных магазинов – в них есть все, но только старое.
Можно купить машину здесь, в местном «МРЭО» переоформить машину на себя и жить счастливо, переплатив за такую покупку до тыс. долл.
Можно поступить так: купить авто в России, «растаможить» его и ездить. Или ездить по «доверенности». Но даже выезд в Россию сэкономит больше денег, чем покупка машины на месте. В этом случае уместно почти ставшее крылатым выражение: «В России все дешевле, чем здесь».
Даже просмотрев цены на одну и ту же модель машины по обе стороны линии фронта, можно удивиться – на неподконтрольной территории на тыс. долл. больше, чем на территории, подконтрольной украинским властям.
Квартиры за бесценок
Очень много вопросов с куплей-продажей недвижимости. Недвижимость продавалась и продается. Кто-то ловит момент и пользуется ситуацией – жилье сейчас в Луганске стоит мало. Кто-то избавляется от него, чтобы начать новую жизнь подальше от зоны АТО. Еще недавно все операции проводили через Украину. Продавец и покупатель выезжали в ближайший украинский город и оформляли все там.
Сейчас свой реестр появился в «ЛНР». И пошло-поехало – продавать начали даже дома и квартиры, которые находятся в ипотеке у украинских банков.
То есть, за 8 тыс. долл. можно купить в самом центре Луганска однокомнатную квартиру. В придачу можно получить еще долг в 15 тыс. долл., который висит на прежнем владельце в украинском банке.
Позиция местной «власти» такова: Украина сюда уже не вернется, а, значит, и отдавать будет нечего. Есть еще одна версия – все долги продадут новым владельцам, российским банкам. Те либо будут требовать их у новых владельцев, либо признают недействительными.
Но, несмотря на все эти моменты, дома и квартиры продаются и покупаются. Момент вполне удобный.
Те, кто купил недвижимость до войны, кусают локти. Всего за одно лето 2014 года цена упала втрое. Дом с гектарами земли в селах под Луганском можно найти только до 50 тыс. руб. (21 тыс. грн). Правда, без воды, газа и работы рядом.
Куда с дипломом?
С дипломами тоже ничего непонятно. При поступлении дипломы обещали российские, а на самом деле они местные. Российские дипломы вполне «официально» предлагают за 20 тыс. руб. (8,6 тыс. грн). Столько же стоит готовая дипломная работа на гуманитарных специальностях. Вот и получается, что местный диплом будет при любом результате, но куда с ним дальше? И вообще, что дальше? В России свои специалисты, специалисты из неподконтрольной территории им не очень нужны.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, машины, жилье, диплом, ЛНР
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