Чтобы рыбалка была удачной! Народные приметы о рыбалке

05.07.2017 09:24

1. Самый лучший клев случается на новолуние в день, когда дует южный ветер. А вот щуку и окуня следует ловить при полной луне.

2. Солнце во время рыбалки в глаза светит – хорошо клевать будет.

3. Когда цветет боярышник, лучше всего ловить карпа.

4. Готовить снасти следует в день рыбалки – это обеспечит удачу рыбаку.

5. Если плюнуть на червяка перед тем, как бросить удочку – ожидай быстрого клева.

6. Встретить женщину по пути на рыбалку – проще вернуться назад, толку не будет. То же самое будет, если увидеть священника или монаха.

7. Встретить карлика, полоумного, просто человека с уродливой, отталкивающей внешностью – к удачному исходу рыбалки.

8. Случайно наступить на удочку или сеть – улова не будет.

9. Оглянуться назад во время клева – отпугнуть от себя везение.

10. Пока рыбалка не закончится – улов не считают.

11. Во время рыбалки нельзя перекусывать и закусывать блюдами из рыбы – к неудаче. Кальмары к пиву тоже не дозволяются!

12. Если первой в сети попалась мелкая рыбешка – отпустите ее. Но перед этим скажите ей, чтоб привела с собой родственников.

13. Редкий рыбак отправляется на свой промысел, не захватив с собой бутылочку горячительного. Но водку или пиво не следует пить в одиночестве. Перед тем, как закинуть удочку, немного спиртного надо плеснуть в воду, чтобы водяной подобрел и принес в сети много рыбы.

14. Если первым на удочку попался ерш – надо сматывать снасти и отправляться домой. Все равно в этот день ничего хорошего ждать не стоит. Крупная рыба с крючка сорвалась – то же самое.

15. Душное утро – к хорошему клеву.

16. Упомянуть рыбаку в разговоре зайца или кролика в день рыбалки – может случиться несчастье.

17. Если случайный прохожий пожелал хорошего улова – все получится с точностью до наоборот.

18. Нельзя давать напрокат снасти – они перестанут быть «счастливыми».

19. Собираться на рыбалку в плохом настроении – к неудаче.

20. Забыть дома садок – к отменному клеву!

21. В ночь перед рыбалкой жена в близости отказала – быть беде!

22. Если 16 апреля (праздник Никиты-водопада) лед на реках еще не тронулся – лов весь год будет неудачным.

23. Черемуха цветет буйным цветом – будет хорошо клевать щука.

24. Тот, кто в компании рыболовов поймает рыбу первым, у того будет самый неудачный клев.

25. Рыбу, оставшуюся с прошлого лова, надо обязательно съесть, продать или отдать. Иначе со следующей рыбалки можно вернуться ни с чем.

26. Дуракам всегда везет! Этот принцип работает и среди рыболовов. Чем моложе рыбак, чем меньше у него опыта, тем больше рыбы он обычно ловит.

27. Если долго не клюет, надо отвлечься и поесть. Обычно после сытной трапезы ситуация меняется в лучшую сторону.

28. Увидеть во время рыбалки животных, которые резвятся, играют, плавают, дерутся и т.д. – добрая примета!

29. Если вы ловите по темноте с лодки, а при свете фонаря отчетливо видны косяки уклейки – это хороший знак. Очень скоро вы вытащите леща или рыбу покрупнее.

30. Ветер на улице – клева не будет.

31. Забыли снасти – вернитесь домой посмотритесь в зеркало и покажите язык собственному отражению. Этим вы притянете к себе удачу.

32. Традиционное рыбацкое пожелание «ни хвоста, ни чешуи» считается недобрым. Поэтому всех, кто вам желает этого (равно как и удачи, побольше рыбы и т.д.) надо, не стесняясь, посылать к черту.

33. Встреча с сотрудником ГИБДД на дороге – к неудачному клеву.

34. Перед тем как выйти из дому, надевайте обувь с левой ноги. Это обеспечит вам удачу и много-много рыбы.

35. Небольшой туман при ясной погоде предвещает хороший клев.

36. За день до поездки лучше не бриться – испортишь себе всю рыбалку.

37. Любителям подледного лова следует помнить, что в сильную метель следует оставаться дома – все равно клевать не будет!

38. И, наконец, самая известная и верная примета. Рыбачить лучше всего одному или в мужской компании. Жену, дочь, подругу (и, упаси Боже, тещу!) необходимо оставить дома. Женщина в этом мужском деле вообще – очень плохая примета! Одни проблемы от нее: то удочку сломает, то рыбу распугает, то подсекает неправильно, а поймает все равно больше вас. Так что, подумайте сто раз!