Как малый бизнес Луганщины развивается несмотря ни на что. ВИДЕО

05.07.2017 11:13

«У меня к этому делу наш подход: помогли — спасибо. А теперь американский подход: сказать, что я бы умер без этих денег — нет».

Павел Мишустин — один из руководителей попаснянского стекольного цеха — единственного в Луганской области. Это предприятие — осколок большого попаснянского стеклозавода, главным инженером на котором был отец Павла.

В лучшие времена в цехе работали до ста человек, сейчас — всего 25. Причем, дюжине из них в течение трех месяцев в рамках программы «Создание рабочих мест» платила зарплату международная гуманитарная организация Mercy Corps. Освободившиеся средства предприятие использовало для своих оперативных нужд.

Обстрелы разрушили несколько строений на территории предприятия. Но бывают и более мелкие повреждения, которые, тем не менее, очень мешают стабильной работе.

«Если осколок падает, то он со ста метров пробивает шифер. Кровля видимых разрушений не имеет, но когда дождь, то с потолка течет. А у меня 1300 квадратов кровли, и я их просто не могу отремонтировать! — восклицает Мишустин. — И 400 квадратов стекла повылетало. Не было ни одного стекла!».

— Что вам нужно, чтобы здесь снова работало под сто человек?

— Ничего!

— В смысле это невозможно?

— Это невозможно. Деньги мне не нужны, их просто некуда вложить. Если будет в стране другая экономическая ситуация, то потихоньку мы начнем раскручиваться. А так… Сказать: «Дайте мне миллион, и мы начнем работать» — нет. Как только народ начнет хорошо жить, у нас сразу будут другие обороты.

В знак того, как далека Попасная (да и Украина в целом) от иной экономической ситуации в кабинете Мишутина лежат осколки нескольких снарядов разного калибра. До территории «ЛНР» от цеха 4 км.

«Даже из 82-го миномета могут спокойно достать. Даже из 82-го!»— констатируют здесь.

Для производства стекла нужны три главных компонента — мел, песок и сода. Мел предприятие закупает славянский, песок харьковский, а соду... крымскую. И дело вовсе не в налаженный связях хозяйственных субъектов — ту самую соду, произведенную в Красноперекопске, попасняне закупают в Харькове.

Проблема в том, что на подконтрольной Украине территории соду больше никто не производит. Завод в соседнем Лисичанске изготовил последнюю упаковку еще в 2010 году, а огромные «бочки» одного из цехов эффектно взорвали в марте 2013-го. Если и есть в работе стекольного цеха что-то стабильное, так это равнодушие местных властей. За 16 лет его работы здесь ни разу не был никто из руководителей района, не говоря уже об области.

«Была милиция, были пожарные — эта публика, конечно, ходила», — иронизируют здесь и напоминают, что среди малых и средних предприятий Попаснянского района только стекольный цех занимается промышленным производством. Смотреть на европейский рынок попаснянское предприятие начало еще до войны, но тогда затраты по лицензированию продукции казались неоправданно высокими. Один только сертификат соответствия обошелся бы в 20 тысяч евро.

«Въезда свободного не было, поэтому было трудно, — сетует Мишустин. — Сейчас, в связи с безвизом, менеджеры поедут [в ЕС]. А так, мы вполне конкурентоспособны. Я много был в Европе, интересовался. Немножко подработать, чтобы было по-европейски, и этот дешевый и качественный светильник будет пользоваться спросом».

«Ну дали бы мы тому же стеклозаводу миллион долларов. Они бы понанимали чудо-юдо маркетологов, супер-пупер топ-менеджеров, отдел логистики… Т.е. людей, которые не нужны вообще, которые будут работать за зарплату, а не заниматься предприятием так, как сейчас им занимается руководство», — убежден специалист программы по созданию рабочих мест Mercy Corps Станислав Казаков.

Реализованная в рамках программы помощь двум десяткам предприятий, заключалась в оплате труда части сотрудников в течение трех месяцев. Освободившиеся деньги малый бизнес использовал, для своего развития. Например, на приобретение оборудования или ремонт поврежденных в ходе войны зданий.

Всего с помощью программы местные бизнесмены создали 166 новых рабочих мест. Преимущественно — в прифронтовых населенных пунктах — Попасной, Счастье, Райгородке, Лисичанске, Золотом, Станице Луганской…

В Mercy Corps считают программу заменой банковских кредитов для малого бизнеса, которые сейчас невозможно получить. При этом предприниматели готовы использовать небольшие деньги максимально эффективно.

«После стадии реагирования на чрезвычайную ситуацию, идет развитие. Проблема Украины в том, что вы застряли между полноценный войной и миром, когда можно строить, — констатирует координатор международной благотворительной организации Mercy Corps Брайан Милаковский. — Есть риск, что будет промежуток на год или на несколько лет между массовой раздачей гуманитарки и приходом инвестиций. Обычно большие деньги идут тогда, когда договор о мире уже подписан. Другие государства волнуются, что вложат средства в завод, который потом разбомбят».

Из АТО в бутики

Юбки, которые продаются в бутиках под французским брендом, шьются из итальянской ткани. Из Европейского Союза кроме ткани приходят также нитки, ярлыки и даже полиэтиленовые пакеты. Цена одного такого изделия — 110 евро.

Шьют эти юбки (а также — штаны, комбинезоны, пиджаки, блузы, детские вещи…) в той же Попасной. На этом фронте работы здесь задействованы 40 человек, которые в месяц отшивают 3000 единиц продукции — это максимальный уровень загруженности.

«Допускается до 3% брака, но они хорошо работают», — заверяет Лариса, представитель компании-заказчика, которая время от времени приезжает на фабрику, чтобы осмотреть каждую изготовленную вещь.

Представитель французской компании Лариса

Процесс переучивания (практически все новые работники приходят на фабрику без опыта работы и профильного образования) занимает три месяца. Для предприятия платить человеку в это время зарплату проблематично. Но и для самого работника провести три месяца без источника дохода практически невозможно.

Выход нашелся через ту же Mercy Corps, которая взяла на себя это финансовое бремя, и три месяца платила зарплату сначала первой группе, а затем и второй.

Несмотря на то, что в Попасной с работой очень трудно, половина из первой «стажировочной» десятки, уже отсеялась. Из 14 человек второй группы, ушли пока трое.

Большей части работников платят 3200 грн. До поднятия уровня минималки, средний оклад был 2,5 тыс. грн.

Можно ли прожить на эти деньги в прифронтовой Попасной, спрашиваю у бухгалтера «Утек-Мод» Юлия Донченко.

«Скромно — можно», — отвечает она немного подумав.

В свое нынешнее помещение предприятие переехало в прошлом июле. До этого здание стояло заброшенным, в нем не было ни окон, ни полов.

Единственный период простоя фабрики был связан с оккупацией. Помимо этого, работа продолжалась даже во время самых сильных обстрелов.

Фабрики, работающий на тот же французский бренд, есть и в других городах Донбасса — Лисичанске, Северодонецке, Покровске, Славянске, Краматорске.

Слушайте, ну приходит на работу швея, ей очень понравилась ткань, и она решила сшить юбку для себя — за половину зарплаты. Это возможно?

— Нет, у нас же давальческое сырье.

Но всегда же что-то списывается на обрезки.

— У многих швей есть дома машинки, они дома этим занимаются.

Но у них же нет такой итальянской ткани!

(представитель заказчика из соседней комнаты): — Мы не даем лишней ткани, не провоцируйте ее!

Я пытаюсь гуманизировать эту систему!

(представитель заказчика): — Я вам хочу сказать, что мы настолько тщательно проверяем получение и использование сырья, что никакой лазейки нет.

Крыша над зерном

«Я тоже уезжала два раза — в 2014 и 2015 гг., — говорит исполнительный директор «Попасная-Агро» Анастасия Куликова. — Вернулась, потому что Попасная — это моё. Я с 2005 года работала на этом предприятии. И мощность отличная, просто так забросить жалко».

Работают на элеваторе 10 человек, но после начала работы наймут еще 11.

В районе конкурентов у «Попасная-Агро» нет, поэтому в прошлом году, пока предприятие стояло полуразрушенным, фермеры возили зерно в Бахмут.

Куликова рассказывает, что у нее есть еще один участок земли — в Горском. Там она планирует открыть большой оптовый рынок

«В Горском складские помещения лучше, новее, но там мы хотим отдать их под оптовый рынок. Будем закупать холодильники, утеплять склады, так что там не только зерновые будут, но и мясо, колбасы, рыба», — рассказывает женщина.

При хорошем стечении обстоятельство оптовый рынок может открыться уже в этом году. Вопрос о том, не будут ли бояться клиенты — все же Горское находится в шести километрах от «ЛНР» — Анастасия Куликова откровенно не понимает, мол, мы ведь живем, да и магазина полны товаров, а значит предприниматели не бояться потенциальной опасности.

На кирпичном заборе элеватора размещена давно поржавевшая табличка с надписью: «Хлеб — это богатство Родины. Берегите его!»

Хлебное место

Надпись на табличке Попаснянского хлебокомбината выполнена шрифтом Narbut Classic — таким же, как на пресловутой «визитке Яроша».

Слева от таблички — разрушенное вследствие прямого попадания административное здание. Явный признак того, что война совсем близко.

Слева — объявление о вакансиях. Требуются мужчины возрастом от 18 до 45 и ростом выше 180 см. Уже принятых на работу здесь в шутку называют волейболистами.

В Попасной кажется, что война осталась в прошлом: экономическая активность понемногу оживает, многие уезжавшие местные жители вернулись. Бизнес уже не боится вкладываться в капитальные инвестиции, но сам факт близости к линии разграничения усложняет работу.

«К нам должны были приехать наладчики из Львова, но Попасную обстреляли, и нам прислали других людей, из Днепра, — возмущается коммерческий директор хлебокомбината Виталий Рухан. — Приехали те, кто не забоялись. Но они специалисты не по немецкому оборудованию, а по турецкому. Они установили, что-то попробовали, вроде первая «ниточка» получилась, но края горят. Сейчас я опять прошу, чтобы прислали к нам специалистов».

Директор хлебокомбината Виталий Рухан

Сейчас хлебокомбинат занимает около трети рынка хлебобулочных изделий Попаснянского района. После запуска печи, который позволит наладить выпуск подовых сортов хлеба, предприятие надеется не только занять более половины местного рынка, но и расширить географию поставок на соседние районы.

«Сейчас мы туда принципиально не заходим, потому что у нас нет такого ассортимента, как требуется», — признается Рухан.

Основные конкуренты предприятия в Попаснянского районе — хлебозаводы Лисичанска, Бахмута, Новолуганского [Бахмутский район] и даже Изюма Харьковской области, который находится в 120 км от Попасной.

В сутки хлебокомбинат выпускает порядка 3000 единиц продукции. Сотрудникам недавно повысили зарплаты, и сейчас среднестатистический работник получает 3,5 тысячи гривен.

Источник Восточеный фарватер