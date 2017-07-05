Обережно! Найлегші способи втратити квартиру

05.07.2017 21:50

Мрієш про власне житло? На новобудову грошей не вистачає або ризикувати не хочеш – побудують чи ні, тож вирішив придбати квартиру на вторинному ринку? Будь обережний! Шахраї вигадали 5 схем, як видурити гроші та залишити без квартир.

ПРОДАЖ КВАРТИРИ ЗА ПІДРОБЛЕНОЮ ДОВІРЕНІСТЮ

Шахраї знімають квартиру подобово, підробляють довіреність, і підставна особа з липовим документом іде до нотаріуса продавати квартиру. Ноатріус чи інший реєстратор не зобов’язані додатково перевіряти принесені їм документи. Та наступного дня з’являється власник житла, який нікому не дозволяв його продавати. Звісно, це шахрайство, і таку угоду анулюють.

ПРОДАЖ КВАРТИРИ ЗА ВКРАДЕНИМ ПАСПОРТОМ

Крадуть паспорт. Вклеюють фото шахрая і переоформлюють квартиру на іншу людину. Вже новий псевдовласник, що теж у схемі, предявляє свої права на квартиру і намагається викинути на вулицю власника. А квартиру виставляє на продаж. Продати її можуть навіть кілька раз. Якщо таку купити – законний власник буде намагатися через суди повертати своє житло.

ПРОДАЖ СЛУЖБОВОЇ КВАРТИРИ

Чиновники приватизують службове житло. Потім цю квартиру продають. Усе начебто законно і з документами гаразд. Та раптом приходить позов з суду, мовляв управління СБУ чи поліції претендують на квартиру, бо співробітник не мав права її приватизовувати і продав незаконно. Судитися з держорганами дуже складно, і якщо суд програєш, навіть грошей не повернуть.

ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЖИТЛА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

На порозі квартири – новий власник з документами: він судився за неї і виграв. З цим рішенням у нотаріуса оформив житло на себе. Насправді, звісно, суду не було. До осені 2016 ця схема була найпоширенішою. Тепер державні реєстратори змушені перевіряти всі рішення судів. Якщо нотаріус цього не зробить – відповідальність за незаконну угоду на ньому

ПРОДАЖ СПІРНОЇ КВАРТИРИ

Є житло, за яке судяться родичі чи власник з банком. Поки ідуть суди, на таку квартиру накладають арешт і продати її неможливо – нотаріус просто не зможе провести угоду. Втім шахраї примудряються зняти арешт з майна хоча б на кілька годин, і за цей час продати спірну квартиру. Її знову арештують, угоду визнають незаконною, втім гроші заплачено і повернути їх не просто.

Источник short.media