Как работать продуктивнее? 6 советов фрилансеру

06.07.2017 07:32

Благодаря современным технологиям перед людьми многих профессий открылась возможность работать в любой обстановке, не подчиняясь офисному графику и прямому начальству. Однако самостоятельное планирование своего труда – не только преимущество, но и самая большая сложность работы фрилансера. Далее приведены простые, но действенные советы, которые помогут свободному художнику организовать свое творчество максимально эффективно.

1. Отсутствие графика у фрилансера – заблуждение. Если вы хотите продуктивно работать на дому и иметь достойный доход, обязательно должен присутствовать четкий рабочий распорядок. Нюанс лишь в том, что свой рабочий график фрилансер составляет, руководствуясь личными предпочтениями, а не пожеланиями начальства. Кто-то предпочитает заниматься делами утром, а вечер посвятить семье и друзьям, а многим лучше работается в ночной час, когда все домашние спят. Когда бы вы ни выбрали работать, трудовые часы должны быть регулярными. В идеале – зафиксированными в ежедневнике.

2. Даже самым заядлым трудоголикам необходимы перерывы. Чтобы дать отдых глазам и восстановить концентрацию внимания, делайте хотя бы десятиминутный перерыв после каждого часа работы. Кроме того, обязательно выделите один выходной день в неделю на ваше усмотрение.

3. Многие фрилансеры выбрали подобный режим работы потому, что он не требует долгих утренних сборов. Это, разумеется, плюс: открыл глаза – и ты уже на работе. Однако именно отсутствие грани между рабочим и домашним пространством мешает самоорганизации. Для офисного работника утренняя рутина является своеобразным ритуалом перехода из атмосферы домашней в рабочую. Создайте и вы себе подобный ритуал: возьмите за правило не включать компьютер сразу после пробуждения. Работник в пижаме и тапочках чувствует себя слишком расслабленно для успешной трудовой деятельности. Примите душ, застелите постель, приготовьте завтрак, и лишь после этого принимайтесь за дела.

4. Содержите свое рабочее место в порядке. Многие возразят, что творческий беспорядок – неотъемлемая часть их деятельности. Однако если среди разбросанных по столу бумаг, канцелярских принадлежностей, а также и вовсе не имеющих к работе отношения вещей битый час не удается отыскать нужный документ – с уютным хаосом пора заканчивать. Оставьте в зоне досягаемости лишь те вещи, которые необходимы вам для выполнения конкретного задания. Полезное дополнение: всегда держите на рабочем столе бутылку питьевой воды. Люди, подолгу работающие за компьютером, часто забывают выпивать необходимый дневной минимум жидкости.

5. Если пить за компьютером не возбраняется, то для приема пищи следует выбрать другое место. Делайте полноценный перерыв на обед, а не жуйте за работой. Отвлечение на ритуал принятия пищи поможет отдохнуть и вернуться к делам с новыми силами. К тому же, сидя за компьютером, человек имеет свойство не контролировать количество съеденного и, что также обидно, не может сполна насладиться вкусом пищи. Вкупе с сидячим образом жизни фрилансера, это – прямая дорога к лишнему весу.

6. Без Интернета большинству фрилансеров не жить – это и постоянная связь с заказчиками, и поиск необходимой информации. Однако это еще и главный отвлекающий момент: несколько «одичавший» без живого общения работник зачастую ищет его в Сети. Чтобы лишить себя искушения убить ценное время на пустую переписку и бесцельное блуждание со странички на страничку, ограничьте для себя часы нахождения онлайн и предупредите о них своих заказчиков. В остальное время просто отключайте соединение.

Сергей, www.vitamarg.com