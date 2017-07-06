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Круги під очима - ознака серйозних захворювань

06.07.2017 07:45
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Круги під очима - ознака серйозних захворювань

Якщо ви зауважили на обличчі темні стійкі круги - це привід насторожитись. Детальніше у "Країні Здоров'я".

Кола під очима як наслідок алергічної реакції організму на будь-якої подразник ззовні. При цьому, як правило, сльозяться очі, з'являються почервоніння на шкірі. Алерген може бути як медикаментозний, так і рослинний, і харчової. У цьому випадку важливо просто стежити за своїм організмом.
 
Сувора дієта - ще одна часта причина появи кіл під очима. Через швидку втрату ваги шар тканин, що відокремлює шкіру від судин, стоншується, і починають просвічуватися кровоносні судини. Кола виникають на тлі відвисання шкіри обличчя.

Знижений гемоглобін може викликати подібну реакцію організму. При цьому кола більше нагадують синці. Здайте аналіз на вміст заліза в крові. Пам'ятайте: відновити рівень заліза в крові, змінивши систему харчування, не можна! Потрібен комплекс вітамінів!
 
Як лікувати?
 
Перше правило: здоровий спосіб життя і правильне харчування поліпшать загальний стан організму, і як наслідок - пропадуть кола під очима.
 
Якщо причина кіл під очима - вроджена чи набута пігментація, скористайтеся кремами з відбілюючим ефектом або спробуйте використовувати народні засоби, які допоможуть усунути цю проблему: свіжий огірок змішуйте зі сметаною і нанесіть на обличчя на 20 хвилин, потім змийте.
 
Накладення холодного компресу під очі - швидкий і ефективний спосіб боротьби з синцями. Прекрасно мати в холодильнику заморожені кубики льоду з травами (ромашка, м'ята).
 
Ще один прекрасний спосіб від кругів під очима - обмеження споживання гострої і жирної їжі, зниження вживання солі і повна відмова від алкоголю і сигарет. Постарайтеся більше часу перебувати на свіжому повітрі, їсти продукти з великим вмістом вітаміну С. Для дівчат також варто більше уваги приділити вибору косметики. Перед сном її обов'язково необхідно змивати.



Теги: Донбасс, здоровье, болезни, витамины, лицо, глаз, диета, анемия
 
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