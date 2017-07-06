ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.

06.07.2017 17:48

Уже довольно давно ученые писали о том, как спиннер влияет на состояние нервной системы. Повальное увлечение молодежи модными устройствами не такое безопасное, как может показаться на первый взгляд.



По сути, в основе этой модной игрушки обычный подшипник. Постоянное его кручение зацикливает сознание и серьезно блокирует мозговую деятельность. Раньше эту методику использовали в психиатрических больницах, чтобы заставить больных людей делать то, чего они бы не сделали ни при каких обстоятельствах.



В социальных сетях недавно появилась история, рассказанная одним из пользователей. Он слышал ее от человека, который во время Второй мировой войны был врачом и принимал участие в эвакуации психиатрической лечебницы. У больных началась паника – и их было сложно погрузить в машины. Тогда врач дал им спиннеры, больные увлеклись ими и дали погрузить себя в автобусы.

Источник: http://zi.dn.ua