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«Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки

07.07.2017 08:44
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«Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки

Пока мы бегаем по бутикам с дорогой косметикой, в аптеке засиживаются средства которые действительно работают. К ним относится и аевит. В данном средстве нет ничего необыкновенного – просто смесь витаминов А и Е в масле, так как это витамины жирорастворимые, в другой среде они бесполезны.

Чем полезен аевит для кожи

Чтобы сохранить молодость и красоту, кожа нуждается во всех витаминах и микроэлементах, однако именно А и Е отвечают за эластичность и упругость кожи. Эти 2 витамины одни из самых мощных антиоксидантов.

 

Ретинола пальмитат (форма витамина А):

  • Регулирует обмен в тканях;
  • Повышает клеточный иммунитет;
  • Стимулирует размножение клеток эпителия тем самым омолаживая кожу;
  • Необходим для укрепления защитных функций тканей;
  • Помогает удерживать влагу в клетках кожи;
  • Принятие ретинола внутрь и его использование наружно способно вылечить несложные формы рака кожи;
  • Ингибирует развитие вирусов и бактерий, защищает кожу от неблагоприятного воздействия внешней среды;
  • Улучшает капиллярное кровообращение;
  • Повышает антиоксидантные свойства витамина Е, который в свою очередь не дает ретинолу окислятся.

Альфа-токоферола ацетат – жирорастворимый витамин:

  • Обладает выраженным антиоксидантным действием;
  • Регулирует обменные процессы в тканях;
  • Стимулирует микроциркуляцию и нормализует трофику тканей;
  • Проникает глубоко в слои эпидермиса увлажняя и обновляя кожу;
  • Отбеливает и устраняет пигментные пятна;
  • Омолаживает кожу и стимулирует регенерацию новых клеток.

Эти 2 компоненты хорошо взаимодействуют и дополняют друг друга. Витамин А необходим для кожи лица, а витамин Е не дает ему окислятся и положительно влиять. Вместе они в первую очередь:

  • Оказывают омолаживающее действие;
  • Мелкие морщинки разглаживаются, а глубокие становятся менее заметными;
  • Улучшается цвет лица;
  • Кожа лица более упругая и эластичная, менее чувствительна и легче восстанавливается;
  • Сужаются поры, вылечиваются прыщи.
  • Благодаря усиленному регенерирующему действию, довольно быстро исчезают следы после прыщей.

Как использовать Аевит для лица

Принимать или нет аевит внутрь, может решить только врач, ведь доза витаминов достаточно большая и принимать следует столько, сколько нужно организму, не больше. Не забываем ни на секунду, что передоз даже самых полезных витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

 

Ну а если мы будем использовать аевит для лица наружно, то кроме возможных аллергических реакций, это занятие абсолютно безопасное.

Аевит рекомендуется использовать для лица, когда:

  • Кожа жирная и проблемная, наличие прыщей и следов от них;
  • Сухая, увядающая кожа;
  • Дерматозы, псориаз. Аевит повышает местный иммунитет кожных покровов, благодаря чему можно избавится от многих кожных проблем;
  • Себорея и выпадение волос. Это проблема кожи лица которую также можн лечить применяя аевит локально.

Существует несколько способов применения смеси из витаминов А и Е в масле:

  • В чистом виде

Иголкой протыкается одна капсула, содержимое наносится на лицо легкими массирующими движениями, пока масло не впитается в кожу. Лучше всего это делать на ночь, в это время кожа легче впитывает полезные вещества, да и времени на это у нее больше. Если делать это каждый вечер, то уже через 10 дней увидите первые результаты. Согласно отзывам, аевит избавляет от прыщей, морщин и от увядания кожи.

  • Как добавка к ночному крему

Тут можно делать по-разному. Первый вариант это добавить пару капель витаминного масла в свой ночной крем, другой это нанести аевит на кожу через полчаса после нанесения крема. В любом случае, эффект примерно одинаковый.

  • Аевит от морщин — маски для лица

Так как витамин А и Е в масле в тандеме оказывают мощное омолаживающее действие на кожу, то в первую очередь его используют для борьбы с преждевременным старением и морщинами. Добавляйте содержимое одной капсулы аевита  в любые омолаживающие маски, в маски для увядающей кожи. Я добавляют это масла в свой кофейный скраб для тела (кофе, сахар, масло, аевит) – кожа после него божественна. Поверьте, это витаминное масло стоит сущие копейки, а эффект превосходит любые ожидания.

  • Аевит от прыщей

Конечно, считается что от прыщей полезен именно витамин А, однако, как я уже отметила, витамин Е улучшает работу ретинола и не дает ему окислятся, поэтому всегда старайтесь использовать эти 2 витамина вместе.

Чтобы избавится от прыщей, делают примочки с аевитом. Содержимым одной капсулы пропитывают ватный диск и наносят на лицо. Хорошая новость состоит в том, что он не будет забивать поры, а наоборот, сужать их. Через неделю ежедневного применения, вы увидите существенные результаты.

Может-ли при постоянном использовании аевит пожелтеть лицо?

Решила ответить на этот вопрос так как его очень часто задают.

Ответ: Конечно нет! Вы смотрите на картинки и видите желтенькие капсулы, но дело в том, что внутри обычное растительное масло обогащенное витаминами, и желтый цвет не у масла, а у кишечнорастворимой мембраны в которой оно содержится.

Способы применения Аевита для ногтей и волос

  • Для роста нотей

Обычно просто протыкают капсулы и содержимым массируют кутикулу и сам ноготь. Судя по отзывам, работает это средство быстро и эффективно. Ногти становятся более эластичными уже после первого применения, а если 3-4 раза в неделю перед сном наносить масло то ногти перестанут слоится, ломаться, начнут быстрее расти.

  • От себореи кожи головы и выпадения волос

В чистом виде, аевит на голову использовать сложновато, поэтому рекомендуется добавлять его в маски для волос:

Несколько ложек оливкового, касторового или репейного масла и содержимое 2 капсул аевита. Маску нанести в первую очередь на кожу головы, что останется на волосы. Желательно укутать голову в полотенце и держать минимум 30 минут. Делать маску 1-2 раза в неделю  в течении 1 месяца.

Маска с желтком. Желтки от 2 яиц, 2 капсулы аевита. Маску держать 30 минут, повторить 1 раз в неделю.

Впрочем, аевит для кожи лица, как и для волос, можно использовать в качестве дополнения к любым домашним средствам и маскам. Это самый простой способ получить его эффекты не прилагая особых усилий!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на beautyhill.ru




Теги: Донбасс, здоровье, кожа, витамин Е, витамин A
 
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