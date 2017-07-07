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«Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки
Пока мы бегаем по бутикам с дорогой косметикой, в аптеке засиживаются средства которые действительно работают. К ним относится и аевит. В данном средстве нет ничего необыкновенного – просто смесь витаминов А и Е в масле, так как это витамины жирорастворимые, в другой среде они бесполезны.
Чем полезен аевит для кожи
Чтобы сохранить молодость и красоту, кожа нуждается во всех витаминах и микроэлементах, однако именно А и Е отвечают за эластичность и упругость кожи. Эти 2 витамины одни из самых мощных антиоксидантов.
Ретинола пальмитат (форма витамина А):
- Регулирует обмен в тканях;
- Повышает клеточный иммунитет;
- Стимулирует размножение клеток эпителия тем самым омолаживая кожу;
- Необходим для укрепления защитных функций тканей;
- Помогает удерживать влагу в клетках кожи;
- Принятие ретинола внутрь и его использование наружно способно вылечить несложные формы рака кожи;
- Ингибирует развитие вирусов и бактерий, защищает кожу от неблагоприятного воздействия внешней среды;
- Улучшает капиллярное кровообращение;
- Повышает антиоксидантные свойства витамина Е, который в свою очередь не дает ретинолу окислятся.
Альфа-токоферола ацетат – жирорастворимый витамин:
- Обладает выраженным антиоксидантным действием;
- Регулирует обменные процессы в тканях;
- Стимулирует микроциркуляцию и нормализует трофику тканей;
- Проникает глубоко в слои эпидермиса увлажняя и обновляя кожу;
- Отбеливает и устраняет пигментные пятна;
- Омолаживает кожу и стимулирует регенерацию новых клеток.
Эти 2 компоненты хорошо взаимодействуют и дополняют друг друга. Витамин А необходим для кожи лица, а витамин Е не дает ему окислятся и положительно влиять. Вместе они в первую очередь:
- Оказывают омолаживающее действие;
- Мелкие морщинки разглаживаются, а глубокие становятся менее заметными;
- Улучшается цвет лица;
- Кожа лица более упругая и эластичная, менее чувствительна и легче восстанавливается;
- Сужаются поры, вылечиваются прыщи.
- Благодаря усиленному регенерирующему действию, довольно быстро исчезают следы после прыщей.
Как использовать Аевит для лица
Принимать или нет аевит внутрь, может решить только врач, ведь доза витаминов достаточно большая и принимать следует столько, сколько нужно организму, не больше. Не забываем ни на секунду, что передоз даже самых полезных витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Ну а если мы будем использовать аевит для лица наружно, то кроме возможных аллергических реакций, это занятие абсолютно безопасное.
Аевит рекомендуется использовать для лица, когда:
- Кожа жирная и проблемная, наличие прыщей и следов от них;
- Сухая, увядающая кожа;
- Дерматозы, псориаз. Аевит повышает местный иммунитет кожных покровов, благодаря чему можно избавится от многих кожных проблем;
- Себорея и выпадение волос. Это проблема кожи лица которую также можн лечить применяя аевит локально.
Существует несколько способов применения смеси из витаминов А и Е в масле:
- В чистом виде
Иголкой протыкается одна капсула, содержимое наносится на лицо легкими массирующими движениями, пока масло не впитается в кожу. Лучше всего это делать на ночь, в это время кожа легче впитывает полезные вещества, да и времени на это у нее больше. Если делать это каждый вечер, то уже через 10 дней увидите первые результаты. Согласно отзывам, аевит избавляет от прыщей, морщин и от увядания кожи.
- Как добавка к ночному крему
Тут можно делать по-разному. Первый вариант это добавить пару капель витаминного масла в свой ночной крем, другой это нанести аевит на кожу через полчаса после нанесения крема. В любом случае, эффект примерно одинаковый.
- Аевит от морщин — маски для лица
Так как витамин А и Е в масле в тандеме оказывают мощное омолаживающее действие на кожу, то в первую очередь его используют для борьбы с преждевременным старением и морщинами. Добавляйте содержимое одной капсулы аевита в любые омолаживающие маски, в маски для увядающей кожи. Я добавляют это масла в свой кофейный скраб для тела (кофе, сахар, масло, аевит) – кожа после него божественна. Поверьте, это витаминное масло стоит сущие копейки, а эффект превосходит любые ожидания.
- Аевит от прыщей
Конечно, считается что от прыщей полезен именно витамин А, однако, как я уже отметила, витамин Е улучшает работу ретинола и не дает ему окислятся, поэтому всегда старайтесь использовать эти 2 витамина вместе.
Чтобы избавится от прыщей, делают примочки с аевитом. Содержимым одной капсулы пропитывают ватный диск и наносят на лицо. Хорошая новость состоит в том, что он не будет забивать поры, а наоборот, сужать их. Через неделю ежедневного применения, вы увидите существенные результаты.
Может-ли при постоянном использовании аевит пожелтеть лицо?
Решила ответить на этот вопрос так как его очень часто задают.
Ответ: Конечно нет! Вы смотрите на картинки и видите желтенькие капсулы, но дело в том, что внутри обычное растительное масло обогащенное витаминами, и желтый цвет не у масла, а у кишечнорастворимой мембраны в которой оно содержится.
Способы применения Аевита для ногтей и волос
- Для роста нотей
Обычно просто протыкают капсулы и содержимым массируют кутикулу и сам ноготь. Судя по отзывам, работает это средство быстро и эффективно. Ногти становятся более эластичными уже после первого применения, а если 3-4 раза в неделю перед сном наносить масло то ногти перестанут слоится, ломаться, начнут быстрее расти.
- От себореи кожи головы и выпадения волос
В чистом виде, аевит на голову использовать сложновато, поэтому рекомендуется добавлять его в маски для волос:
Несколько ложек оливкового, касторового или репейного масла и содержимое 2 капсул аевита. Маску нанести в первую очередь на кожу головы, что останется на волосы. Желательно укутать голову в полотенце и держать минимум 30 минут. Делать маску 1-2 раза в неделю в течении 1 месяца.
Маска с желтком. Желтки от 2 яиц, 2 капсулы аевита. Маску держать 30 минут, повторить 1 раз в неделю.
Впрочем, аевит для кожи лица, как и для волос, можно использовать в качестве дополнения к любым домашним средствам и маскам. Это самый простой способ получить его эффекты не прилагая особых усилий!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на beautyhill.ru
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, витамин Е, витамин A
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