«Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки

07.07.2017 08:44

Пока мы бегаем по бутикам с дорогой косметикой, в аптеке засиживаются средства которые действительно работают. К ним относится и аевит. В данном средстве нет ничего необыкновенного – просто смесь витаминов А и Е в масле, так как это витамины жирорастворимые, в другой среде они бесполезны.

Чем полезен аевит для кожи

Чтобы сохранить молодость и красоту, кожа нуждается во всех витаминах и микроэлементах, однако именно А и Е отвечают за эластичность и упругость кожи. Эти 2 витамины одни из самых мощных антиоксидантов.

Ретинола пальмитат (форма витамина А):

Регулирует обмен в тканях;

Повышает клеточный иммунитет;

Стимулирует размножение клеток эпителия тем самым омолаживая кожу;

Необходим для укрепления защитных функций тканей;

Помогает удерживать влагу в клетках кожи;

Принятие ретинола внутрь и его использование наружно способно вылечить несложные формы рака кожи;

Ингибирует развитие вирусов и бактерий, защищает кожу от неблагоприятного воздействия внешней среды;

Улучшает капиллярное кровообращение;

Повышает антиоксидантные свойства витамина Е, который в свою очередь не дает ретинолу окислятся.

Альфа-токоферола ацетат – жирорастворимый витамин:

Обладает выраженным антиоксидантным действием;

Регулирует обменные процессы в тканях;

Стимулирует микроциркуляцию и нормализует трофику тканей;

Проникает глубоко в слои эпидермиса увлажняя и обновляя кожу;

Отбеливает и устраняет пигментные пятна;

Омолаживает кожу и стимулирует регенерацию новых клеток.

Эти 2 компоненты хорошо взаимодействуют и дополняют друг друга. Витамин А необходим для кожи лица, а витамин Е не дает ему окислятся и положительно влиять. Вместе они в первую очередь:

Оказывают омолаживающее действие;

Мелкие морщинки разглаживаются, а глубокие становятся менее заметными;

Улучшается цвет лица;

Кожа лица более упругая и эластичная, менее чувствительна и легче восстанавливается;

Сужаются поры, вылечиваются прыщи.

Благодаря усиленному регенерирующему действию, довольно быстро исчезают следы после прыщей.

Как использовать Аевит для лица

Принимать или нет аевит внутрь, может решить только врач, ведь доза витаминов достаточно большая и принимать следует столько, сколько нужно организму, не больше. Не забываем ни на секунду, что передоз даже самых полезных витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ну а если мы будем использовать аевит для лица наружно, то кроме возможных аллергических реакций, это занятие абсолютно безопасное.

Аевит рекомендуется использовать для лица, когда:

Кожа жирная и проблемная, наличие прыщей и следов от них;

Сухая, увядающая кожа;

Дерматозы, псориаз. Аевит повышает местный иммунитет кожных покровов, благодаря чему можно избавится от многих кожных проблем;

Себорея и выпадение волос. Это проблема кожи лица которую также можн лечить применяя аевит локально.

Существует несколько способов применения смеси из витаминов А и Е в масле:

В чистом виде

Иголкой протыкается одна капсула, содержимое наносится на лицо легкими массирующими движениями, пока масло не впитается в кожу. Лучше всего это делать на ночь, в это время кожа легче впитывает полезные вещества, да и времени на это у нее больше. Если делать это каждый вечер, то уже через 10 дней увидите первые результаты. Согласно отзывам, аевит избавляет от прыщей, морщин и от увядания кожи.

Как добавка к ночному крему

Тут можно делать по-разному. Первый вариант это добавить пару капель витаминного масла в свой ночной крем, другой это нанести аевит на кожу через полчаса после нанесения крема. В любом случае, эффект примерно одинаковый.

Аевит от морщин — маски для лица

Так как витамин А и Е в масле в тандеме оказывают мощное омолаживающее действие на кожу, то в первую очередь его используют для борьбы с преждевременным старением и морщинами. Добавляйте содержимое одной капсулы аевита в любые омолаживающие маски, в маски для увядающей кожи. Я добавляют это масла в свой кофейный скраб для тела (кофе, сахар, масло, аевит) – кожа после него божественна. Поверьте, это витаминное масло стоит сущие копейки, а эффект превосходит любые ожидания.

Аевит от прыщей

Конечно, считается что от прыщей полезен именно витамин А, однако, как я уже отметила, витамин Е улучшает работу ретинола и не дает ему окислятся, поэтому всегда старайтесь использовать эти 2 витамина вместе.

Чтобы избавится от прыщей, делают примочки с аевитом. Содержимым одной капсулы пропитывают ватный диск и наносят на лицо. Хорошая новость состоит в том, что он не будет забивать поры, а наоборот, сужать их. Через неделю ежедневного применения, вы увидите существенные результаты.

Может-ли при постоянном использовании аевит пожелтеть лицо?

Решила ответить на этот вопрос так как его очень часто задают.

Ответ: Конечно нет! Вы смотрите на картинки и видите желтенькие капсулы, но дело в том, что внутри обычное растительное масло обогащенное витаминами, и желтый цвет не у масла, а у кишечнорастворимой мембраны в которой оно содержится.

Способы применения Аевита для ногтей и волос

Для роста нотей

Обычно просто протыкают капсулы и содержимым массируют кутикулу и сам ноготь. Судя по отзывам, работает это средство быстро и эффективно. Ногти становятся более эластичными уже после первого применения, а если 3-4 раза в неделю перед сном наносить масло то ногти перестанут слоится, ломаться, начнут быстрее расти.

От себореи кожи головы и выпадения волос

В чистом виде, аевит на голову использовать сложновато, поэтому рекомендуется добавлять его в маски для волос:

Несколько ложек оливкового, касторового или репейного масла и содержимое 2 капсул аевита. Маску нанести в первую очередь на кожу головы, что останется на волосы. Желательно укутать голову в полотенце и держать минимум 30 минут. Делать маску 1-2 раза в неделю в течении 1 месяца.

Маска с желтком. Желтки от 2 яиц, 2 капсулы аевита. Маску держать 30 минут, повторить 1 раз в неделю.

Впрочем, аевит для кожи лица, как и для волос, можно использовать в качестве дополнения к любым домашним средствам и маскам. Это самый простой способ получить его эффекты не прилагая особых усилий!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на beautyhill.ru



